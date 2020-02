Konferencje Osadkowski-Cebulski „Wyzwania we współczesnym rolnictwie”

Firma Osadkowski-Cebulski zorganizowała cykl konferencji pod hasłem „wyzwania we współczesnym rolnictwie”. Nasza redakcja uczestniczyła w jednej z nich, odwiedziliśmy Lubin w woj. dolnośląskim.

Leszek Cebulski, prezes firmy Osadkowski-Cebulski otwierając konferencję podkreślał, że jesteśmy częścią globalnej gospodarki i wszystko co dzieje się na świecie ma przełożenie na nasz rynek. Przykładowo: zbliżający się kryzys finansowo- ekonomiczny, wojna kulturowa chińsko-amerykańska, populizm, który obserwujemy w Chinach, USA, Polsce, Wielkiej Brytanii. Niezmiennie w ujęciu globalnym ważnym elementem jest ochrona środowiska, w tym rolnictwo zrównoważone z uwagi na rosnącą populację ludzi na świecie i konieczność zapewnienia żywności. Niestety w kraju.

Na swoim rodzimym podwórku na co dzień w rolnictwie spotykamy się z szeregiem wyzwań. Zaledwie 1/3 społeczeństwa ocenia, że rolnicy przyczyniają się do ochrony środowiska i rolnik nie jest społecznie dobrze postrzegany. Dlatego poprzez działania środowiskowe powinniśmy zmieniać tą ocenę. Przy tym nie najlepszym odbiorze, trzeba nam prowadzić skuteczną ochronę i odchwaszczanie upraw rolniczych, a to wszystko w dobie odporności i wycofywanych substancji czynnych.

Klimat się zmienia. Przed nami sezon, który prawdopodobnie będzie z deficytem wody. Dlatego rolnicy powinni nastawić się na wczesną ochronę roślin w terminie T-1, by możliwie najlepiej wykorzystać panujące warunki wilgotnościowe. Firma Osadkowski-Cebulski przygotowała program ochrony i nawożenia nalistego zbóż w terminie T-1 i T-2 dla wariantów premium, standardowego i ekonomicznego. W tych rozwiązaniach z pewnością każdy plantator znajdzie odpowiednie rozwiązanie dla swojej plantacji zbóż.