Do żniw rzepaczanych pozostaje jeszcze około dwóch miesięcy. Tymczasem ceny za nasiona wciąż spadają.

Umowy pod nowe zbiory są coraz niżej wyceniane, ale nie jest powiedziane, że taka cena będzie w żniwa

Ochrona okołokwitnieniowa znacznie zwiększa szanse na dobry plon, a w tym sezonie każda zwyżka może decydować o opłacalności z uprawy

Tanio, coraz taniej

Im bliżej żniw tym niższe ceny kontraktów na rzepak. Jeszcze przed miesiącem “czarne złoto” wyceniane było na 2000 zł/t, a z początkiem marca pojawiały się kontrakty po 2400 - 2500 zł/t. Teraz pojawiają się już umowy na dostawy rzepaku w cenie 1800 zł/t.

Trudno powiedzieć na ile jest to wyznacznik cen w nadchodzące żniwa. Bywały przecież wszak lata, kiedy na kontraktach straty były dość duże (rzędu kilkuset zł/t). Aktualna tendencja jest jednak cały czas spadkowa. Skupujące rzepak zakłady tłuszczowe pod koniec ubiegłego tygodnia obniżyły cenę o około 30 zł/t. Na rynkach międzynarodowych co prawda ceny rzepaku były raczej stabilne, a nawet zaobserwowano delikatny wzrost, niemniej nasz krajowy rynek w związku z majówką reagował raczej z pewnym opóźnieniem.

Wielu rolników obawia się, że ceny w żniwa będą jeszcze niższe. “Żeby nie było tak, że w żniwa będziemy sprzedawać po 1500 zł” - mówi wielu. Taka cena oznaczałaby katastrofę, a tzw. wyjście na zero możliwe byłoby tylko przy wysokich plonach na poziomie zbliżonym do 4 t/ha. Dodajmy, że wyceny bazowe wiążą się z zaolejeniem, które przez większość firm skupowych jest określone na 40%. Poniżej tych wartości cena będzie odpowiednio zredukowana. Podobnie rzecz się ma z zanieczyszczeniami oraz wilgotnością (odpowiednio maksymalne wartości bazowe to 2 i 9%).

Ochrona na płatek opłacalna

Pytanie, czy wobec tak niskich aktualnych cen warto jeszcze inwestować w ochronę rzepaku. Odpowiedź w tak trudnych sezonach nie jest nigdy łatwa, aczkolwiek każdy zabieg ochronny wspomaga budowanie plonu. Straty związane z brakiem ochrony na finiszu mogą być dotkliwe - zwłaszcza w przypadku zgnilizny twardzikowej, czerni krzyżowych czy szarej pleśni (przy bardzo silnym porażeniu tymi chorobami w końcowych fazach straty mogą sięgać kilkudziesięciu procent).

Zabieg na opadanie płatka - w zależności od przyjętej technologii - kosztuje najczęściej 150 - 280 zł/ha. Do tego ochrona insektycydowa w kwocie około 50 - 80 zł/ha. Teoretycznie to kwota łączna na poziomie 200 - 360 zł/ha, czyli przy aktualnej cenie rzepaku (1800 zł/t) 10 - 20% wyceny jednostkowej. Jednakże biorąc pod uwagę oczekiwaną zwyżkę plonu z hektara to już przy wyniku większym o 150 - 200 kg rekompensuje nam się nakład poniesiony na ochronę.