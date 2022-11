Zbiory rzepaku w Polsce w 2022 r. ocenia się na około 3,6 mln ton, to jest około 12% więcej niż ubiegłoroczne zbiory. Produkcja rzepaku w kraju jest mniejsza od zapotrzebowania rynku wewnętrznego, dlatego konieczny jest import rzepaku. To będzie nie tyle import, co nawet też import biopaliw, bo taki się odbywa - mówił Henryk Kowalczyk, podczas sejmowej komisji rolnictwa.

Podczas Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniu 25 października, Henryk Kowalczyk wicepremier i minister rolnictwa podsumował sytuację na krajowym rynku zbóż i rzepaku. Zaznaczył, że Polska, Niemcy i Francja to najwięksi producenci rzepaku w Unii Europejskiej, a tegoroczne krajowe zbiory są na plusie.

- Zbiory rzepaku w Polsce w 2022 r. ocenia się na około 3,6 mln ton, to jest około 12% więcej niż ubiegłoroczne zbiory. Produkcja rzepaku w kraju jest mniejsza od zapotrzebowania rynku wewnętrznego, dlatego konieczny jest import rzepaku. To będzie nie tyle import, co nawet też import biopaliw, bo taki się odbywa. Część rzepaku idzie na biopaliwa. Od początku 2022 r. ceny skupu rzepaku na rynkach krajowych wskazywały tendencję wzrostową i w maju osiągnęły szczyt na poziomie 4720 zł za tonę. Natomiast później – tak jak na rynkach zagranicznych, tak i w Polsce – ceny zaczęły spadać. Obecnie, w ubiegłym tygodniu (w połowie października – przyp. red.) , zgodnie z danymi średnia cena wyniosła 3245 zł i to jest o 30% więcej niż rok temu, ale oczywiście trochę mniej niż w szczytowym okresie skupu. W ciągu ostatnich miesięcy 2022 r. znacząco wzrósł import rzepaku z Ukrainy w porównaniu do analogicznego okresu, zresztą import wszystkich zbóż z Ukrainy wzrósł o kilkaset procent w stosunku do roku poprzedniego, ale przypomnę, że w poprzednim roku nie mieliśmy wojny. Import rzepaku wyniósł 167 tys. ton i jest 7 razy większy niż w poprzednim roku w porównywalnym okresie. Import z Ukrainy stanowi 33% całego przywozu rzepaku do Polski ogółem. Jednocześnie wyeksportowano z Polski 181 tys. ton rzepaku, czyli praktycznie jest to ilość porównywalna z tym, co przywieziono z Ukrainy, a nawet jest więcej. Krajowa Administracja Skarbowa informuje nas także o znacznie zwiększonych ilościach otwartych tranzytów rzepaku z Ukrainy do innych krajów UE - mówił Kowalczyk.

Do tego podsumowania odniósł się na forum komisji przedstawiciel Agrounii Jarosław Miściur, z woj. lubelskiego, mówiąc: Panie przewodniczący, panie ministrze, zacznijmy na początku od pewnych liczb. Pan premier powiedział, że średnia cena rzepaku, którą ma zanotowaną, to jest 3245 zł. Myślę, że po tej cenie rolnicy chętnie by sprzedawali rzepak. Panie premierze, cena rzepaku, i to z odbiorem na koniec listopada, wynosi 3000 zł. W tym momencie dostałem dane. Z odbiorem na koniec listopada – to świadczy tylko o jednej rzeczy. Otóż, że jest bardzo duży import rzepaku z Ukrainy. Wielu rolników, dostarczając rzepak do dużych zakładów, musi się awizować, ich terminy dostaw są przesuwane. Natomiast rzepak, który zjeżdża, nie musi być awizowany i wjeżdża na bieżąco.

Minister odniósł się do tej wypowiedzi, tłumacząc - jeśli chodzi o ceny rzepaku, to oczywiście podaję średnie ceny, które wynikają z informacji rynkowej prowadzonej przez ministerstwo. Nie chcę się odnosić do pojedynczej ceny, gdzie jakiś przetwórca skupujący proponuje takie czy inne ceny – wyjaśniał Kowalczyk.

Sytuacja na krajowym rynku rzepaku jednak dość szybko ulega zmianie, na co zwraca uwagę Mirosław Marciniak, niezależny analityk rynków rolnych.

W mediach społecznościowych przywołał ostatnie dane poziomu importu rzepaku do Polski, wskazując: Polska największym importerem rzepaku w UE.

Od 1 lipca do PL wjechało już 500 tys. ton rzepaku spoza UE (głównie z Ukrainy). To oznacza, że w chwili obecnej co druga tona przerabiana przez zakłady tłuszczowe pochodzi z importu...

Jak przedstawiają się dziś aktualne ceny zbóż, kukurydzy i rzepaku, przedstawiamy poniżej.