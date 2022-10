Samorząd rolniczy wskazuje, że niezbędne jest natychmiastowe wypracowanie mechanizmów pomocowych do zakupu i produkcji nawozów na ten rok i kolejne lata, aby zapobiec przestojom w produkcji nawozów spowodowanym ceną surowców do produkcji, jakie miały miejsce w sierpniu br.

Przypomnijmy, że jeszcze w sierpniu dwa chemiczne giganty Anwil i Grupa Azoty poinformowały o wstrzymaniu produkcji nawozów azotowych lub jej znacznym ograniczeniu. Powodem były horrendalne ceny gazu na europejskich giełdach. Branża spożywcza alarmowała wówczas, że grozi jej paraliż, wywołany chociażby wiążącym się z tym ograniczeniem dostaw dwutlenku węgla, wykorzystywanego do uboju zwierząt w zakładach mięsnych czy też kwasu azotowego, potrzebnego do utrzymania higieny w zakładach produkcyjnych czy też suchego lodu.

- Brak składników wpłynie na ich cenę dyktowaną przez spekulantów rynkowych oraz przełoży się na wzrost cen żywności, a ich brak w skrajnych przypadkach może doprowadzić do wstrzymania produkcji żywności. Należy również zmienić zasady dopłat do nawozów mineralnych. Pomocą powinny być objęte gospodarstwa o powierzchni do 300 ha, a wysokość wsparcia ma wyrównywać ceny nawozów z roku bazowego 2021 - czytamy w komunikacie KRIR.