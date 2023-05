Rolnicy alarmują, że wymuszane są na nich próby obniżki ceny za dostarczane zboże. W związku z tym Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa o postawienie służb Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w stan wyższej gotowości. Czy laboratoria gotowe są na kontrolę zboża w portach 24/7?

12 maja 2023 Zarząd KRIR wystąpił r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa o wzmożenie kontroli zbóż w portach. Jak informuje zarząd, stan wyższej gotowości miałby obejmować laboratoria badające zboże w portach, by były przygotowane do przeprowadzania kontroli przez siedem dni w tygodniu i przez całą dobę - do czasu rozwiązania problemu nadmiaru zbóż w magazynach i na rynku.

Celowe zbijanie ceny za zboża?

Jak czytamy w komunikacie KRIR, do rady docierają informacje od rolników, że podczas próby sprzedaży odebranego od nich zboża w portach, nie spełnia ono wymogów co do jakości zboża.

-Niektórzy kupujący odbierają zboże z magazynu rolnika wysyłając po nie transport. Do pierwszych kilku transportów towarów dostarczonych do portu, kupujący nie zgłasza uwag dotyczących ich jakości. Następnie kupujący informuje rolnika, że w kolejnych transportach znaleziono robaki, o czym informuje on rolnika mailem lub telefonicznie. Po czym kupujący przedstawia rolnikowi żądanie obniżenia ceny za tonę (np. 50 PLN), jednocześnie grożąc zwróceniem towaru i obciążeniem kosztami transportu sprzedającego, tj. rolnika – podaje zarząd KRIR.

Jak uzasadnia swój wniosek rada, rolnicy mają pewność, że wszystkie transporty zboża pochodzącego z ich gospodarstwa są dobrej jakości, bez szkodników. By wyjaśnić nieścisłości, KRIR apeluje o kontrolę zbóż przez całą dobę. -Umożliwiłoby to przeprowadzanie badania zboża na bieżąco i nie dochodziłoby do prób wymuszenia obniżenia ceny – podaje KRIR.

Kontrola jakościowa zboża

Już w kwietniu Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, zapowiadał zlecenie Głównemu Inspektoratowi Weterynarii kontrole zboża w polskich firmach. Jak podkreślał wtedy minister -Zleciłem (…) kontrole zboża aby było pewne, że mamy zboże dobrej jakości, które gwarantuje bezpieczeństwa Polaków – mówił.

Była to poniekąd odpowiedź na docierające z mediów informacje odnośnie wątpliwej jakości zboża pochodzącego z Ukrainy, które wymknęło się spod kontroli na rynek Polski. Wówczas minister podkreślał, że „zależy mu by ci, którzy wykorzystali zboże złej jakości, jakie mogło napłynąć do Polski z Ukrainy, zostali ukarani”.

Dotychczas Krajowa Administracja Skarbowa wszczęła wobec 16 importerów kontrolę celno-skarbową oraz toczą się postępowania wyjaśniające w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie, gdzie zbożowe nadużycia są badane.