Krzem w nowej odsłonie

Badania na całym świecie potwierdziły pozytywny wpływ krzemu na pobieranie przez rośliny innych niezbędnych do ich życia i prawidłowego rozwoju składników pokarmowych. Dodatkowo, wpływa on na wzmacnianie ścian komórkowych, przez co rośliny są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, a przy okazji patogeny mają większą trudność z przedostaniem się do nich.





Grubsze i twardsze ściany komórkowe to jednocześnie grubsze i twardsze łodygi, a więc mniejsze wyleganie zbóż, oraz ograniczone pękanie łodyg np. w rzepaku.

Krzem poprawia też transpirację, a więc zapobiega utracie wody i zwiększa zdolność roślin do fotosyntezy, a to przekłada się na ich wyraźnie większą masę zieloną.

Pomimo tego, że krzem jest (w drugiej kolejności po tlenie) najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na skorupie ziemskiej (27,72%), to nie może on być przyswajany przez rośliny, ponieważ występuje w postaci krzemionki, która jest niemal nierozpuszczalna w wodzie. Dlatego rolnicy coraz częściej sięgają po preparaty zawierające krzem w formie dużo bardziej przystępnej aby wspomóc rośliny w warunkach stresowych związanych z suszą, przymrozkami oraz różnymi patogenami.

Doskonałym przykładem jest płynny nawóz krzemowy Immuno Activ Si zawierający w swym składzie aż 26% krzemu, co jest rekordem na skalę kraju. Zastosowane w doświadczeniach polowych dokarmianie dolistne tym nawozem spowodowało wyraźnie korzystny wpływ na plonowanie buraka cukrowego oraz jakość technologiczną buraka cukrowego. Wyniki badań wykazały wzrost zawartości cukru w korzeniach o 5,1%, jak również wzrost plonu biologicznego o 30, 7% a plonu technologicznego cukru o 31,3%. ( Dr inż. Arkadiusz Artyszak Warszawa, 2018 r.)

Firma Arkop, która słynie z pionierskiego podejścia wprowadza właśnie na rynek ulepszoną formułę swojego nawozu krzemowego wzbogaconą o kwasy humusowe i fulwowe o nazwie Immuno Activ Humus Plus. Wspomniane związki wiążą wodę w glebie, przez co zapobiegają jej pękaniu poprawiając jej strukturę. Immuno Activ Humus Plus zapobiega utracie wody oraz wymywaniu składników pokarmowych z gleby, co znacznie wpływa na zmniejszenie strat związanych z suszą.

Warto też wspomnieć, że najlepsze efekty można uzyskać stosując nawóz Immuno Activ Si czy też Immuno Activ Humus Plus łącznie z adiuwantem Aqua Soft. Dzieje się to za sprawą odpowiednio dobranym składnikom Aqua Soft powodujących w momencie dodawania nawozu krzemowego tworzenie się kwasu ortokrzemowego, który jest następnie efektywnie absorbowany przez liście. Stosując oba produkty jednocześnie mamy pewność, że powstały kwas ortokrzemowy jest maksymalnie wykorzystany na polu. Wybierając bowiem preparaty z zadeklarowanym kwasem ortokrzemowym istnieje ryzyko, że w trakcie przechowywania zmieni on swoje właściwości tworząc koloid, który nie będzie mógł być przez roślinę w pełni przyswajalny.

Wykorzystaj wiedzę ekspertów

Aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach jak również sporządzić program nawożenia swojej uprawy skontaktuj się z jednym z naszych Doradców à https://arkop.pl/kontakt/