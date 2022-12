Kryzysowa sytuacja na rynku kukurydzy każe się zastanawiać, jak będzie wyglądać jego przyszłość. Rok 2022 w Unii Europejskiej upłynął pod znakiem spadku produkcji kukurydzy i jednocześnie rekordowego jej importu. Czy zmieni się to w 2023 r.?

Wykorzystanie bliskie produkcji

O sytuacji na rynku kukurydzy na świecie i w Europie opowiadała podczas konferencji prasowej PZPK Anna Kołakowska z Francuskiej Federacji Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo (FNPSMS).

Jak zaznaczyła prelegentka, zarówno popyt, jak i produkcja kukurydzy na świecie systematycznie wzrasta, co jest spowodowane nie tylko rosnącą populacją, ale także wychodzeniem z ubóstwa milionów ludzi (przede wszystkim w Azji), co wiąże się ze zwiększonym spożyciem mięsa, a kukurydza jest najtańszym zbożem paszowym. Mamy zatem do czynienia z napiętym bilansem zbożowym, wykorzystanie jest bowiem bliskie produkcji. Stosunek zapasów do wykorzystania w krajach, będących głównymi producentami i eksporterami kukurydzy, pogarszał się w ostatnich sezonach.

- Dwie trzecie światowych zapasów kukurydzy znajduje się w Chinach, jest to kukurydza niedostępna dla reszty świata - mówiła Anna Kołakowska.

Według analiz FNPSMS napięty bilans zbożowy może przełożyć się na utrzymanie wysokich cen w perspektywie krótkoterminowej, ale na wiosnę możliwy będzie spadek cen.

Anna Kołakowska zwróciła również uwagę, że w 2023 r. zapasy materiału siewnego kukurydzy mają spaść do 20 proc. rocznego wykorzystania, podczas gdy powinny one utrzymywać się na poziomie 40-50 proc. rocznego wykorzystania. Przełożyć się to ma na wzrost cen materiału siewnego o ok. 20 Euro/jednostkę siewną.

- W 2023 r. koszt zakupu nasion kukurydzy na hektar będzie mieścił się w graniach 550 do 1000 zł - mówił w swoim wystąpieniu dr inż. Karol Marciniak, Prezes Hodowli Roślin Smolice.

Sytuacja u głównych eksporterów

Za 90 proc. całego światowego eksportu odpowiada 4 eksporterów. Pierwszym są kraje Ameryki Południowej - przede wszystkim Argentyna i Brazylia. W Argentynie ogromny i długotrwały deficyt wody przełożył się na spadek powierzchni uprawy kukurydzy, którą zastąpiła mniej wymagająca soja. Z kolei w Brazylii odnotowano wzrost areału kukurydzy, dzięki czemu kukurydza brazylijska jest bardziej dostępna w podaży, co wykorzystały Chiny, podpisując z Brazylią umowę handlową w maju 2022 r. Na jej mocy pod koniec listopada na rynek chiński trafiło 160 tys. ton kukurydzy, a potencjał sięga 5 mln ton w ciągu sezonu, co odpowiada 30 procentom zapotrzebowania Chin.

Kolejnym znaczącym eksporterem kukurydzy są Stany Zjednoczone, gdzie 2022 r. był trudnym rokiem dla kukurydzy ze względu na brak opadów i upały i związane z tym obniżki plonowania w Pasie kukurydzy (ang. Corn Belt). Prognozy przewidują jednak, że w 2023 r. będzie w USA rekordowy pod względem powierzchni zasiewów kukurydzy ze względu na ustabilizowanie się cen nawozów azotowych.

Jak opowiadała Kołakowska, w Ukrainie przedłużono umowę na eksport kukurydzy drogą morską na 4 miesiące, co wpłynęło na spadek cen i ich stabilizację. Generalnie rok 2022 był pod względem warunków atmosferycznych bardzo sprzyjający dla ukraińskiej kukurydzy, jedynie wrześniowe opady wpłynęły na opóźnienie zbiorów. Nałożyły się na to problemy logistyczne i wysokie koszty suszenia. Prognozy na 2023 r. nie określają do tej pory, jak przebiegać będą zasiewy kukurydzy w Ukrainie, wiadomo jednak, że znacznie spadła powierzchnia zasiewów zbóż ozimych i rzepaku ozimego jesienią 2022 r.

Sytuacja w Unii Europejskiej i Polsce

W 2022 r. odnotowano spadek powierzchni uprawy kukurydzy w Europie o 5 proc. Jedyne kraje, w których areał kukurydzy wzrósł, to Polska, Turcja, Dania i Wielka Brytania. Na spadki przełożyły się wyższe koszty produkcji, wiosenna susza, wojna w Ukrainie i ograniczenie produkcji biogazu w Niemczech.

Na 2023 r. prognozuje się kolejny spadek powierzchni uprawy kukurydzy na ziarno w UE ze względu na inflację i wysokie ceny środków do produkcji, suszę w roku 2022, konkurencję zbóż i roślin oleistych, spadek popytu wywołany kryzysem w produkcji trzody oraz wojną w Ukrainie. Nieznacznie wzrosnąć ma powierzchnia uprawy kukurydzy na kiszonkę, ze względu na konieczność odnowienia zapasów pasz.

- Kukurydza nie jest zbożem lubianym przez urzędników europejskich, a jednocześnie Unia Europejska jest największym importerem ziarna kukurydzy. W sezonie 2022/2023 prognozowany jest rekordowy import na poziomie 23 mln ton, do tej pory sprowadzono już 12 mln ton - mówiła ekspertka.

Anna Kołakowska za przyczyny tej sytuacji podała suszę i wysokie ceny kukurydzy europejskiej względem ukraińskiej, dążenie do robienia zapasów i umocnienie ceny euro względem dolara.

Polska w roku 2022 odnotowała rekordowy na tle Europy wzrost areału kukurydzy na poziomie +10 proc., co przełożyło się na rekordową w tym roku powierzchnię uprawy kukurydzy w historii naszego kraju - 1,2 mln ha. Polska jest obecnie trzecim największym producentem kukurydzy w Unii Europejskiej. Ze względu na suszę, wysokie koszty i przeznaczenie większej części kukurydzy na kiszonkę oraz spadek cen wywołany napływem kukurydzy z Ukrainy prognozuje się spadek produkcji ziarnowej kukurydzy w 2023 roku.

A może by tak kukurydzę do konsumpcji?

Motywem przewodnim konferencji prasowej PZPK było podsumowanie projektu "Złoty smak kukurydzy", służącemu promocji uprawy i wykorzystania kukurydzy na cele spożywcze, który finansuje Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Ziarno kukurydzy jest jednym z najbardziej wszechstronnych surowców pod względem możliwości wykorzystania - od produkcji papieru i płyt izolacyjnych, przez pasze, aż do kasz, alkoholu czy oleju. Kukurydza cenna jest w diecie człowieka ze względu na wysoką zawartość selenu, witaminy E, wapnia, magnezu, żelaza i cynku. Ze względu na brak glutenu znakomicie nadaje się dla osób chorych na celiakię.

Jak mówił dr Roman Warzecha, póki co w Polsce na cele konsumpcyjne przeznacza się jedynie 10 proc. wyprodukowanego ziarna. Może to jednak zmienić się w przyszłym roku, spodziewany jest bowiem wzrost powierzchni uprawy kukurydzy cukrowej ze względu na planowanie otwieranie nowych zakładów przetwórczych i zwiększanie przerobu kukurydzy przeznaczonej do konsumpcji.