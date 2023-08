Francuska firma Elicit Plant, która działa również w Brazylii i w Ukrainie, właśnie uzyskała sześć nowych zezwoleń na dopuszczenie do obrotu rozwiązania chroniącego kukurydzę przed stresem wodnym. Na liście krajów uprawnionych do stosowania kukurydzy BEST-a, innowacyjnego rozwiązania opartego na fitosterolach, znalazła się między innymi Polska. Cztery poletka demonstracyjne zostaną zaprezentowane tej jesieni podczas krajowych dni kukurydzy.

Zmiany klimatyczne zakłócają funkcjonowanie systemów rolniczych na całym świecie. Niestety, Polska nie jest tu wyjątkiem: susza po raz kolejny ograniczyła plony w 2022 roku, szczególnie w przypadku kukurydzy, która mocno ucierpiała z powodu braku opadów pomiędzy majem a lipcem. W obliczu tego niepokojącego zjawiska rolnicy mnożą działania: wybierają bardziej odporne odmiany, sieją wcześniej, wydłużają rotację, kontrolują nawadnianie tam, gdzie to możliwe itp.

Kukurydza BEST-a pomaga roślinom zwalczać stres wodny

Obecnie również nowa generacja rozwiązań biologicznych może pomóc uprawom skuteczniej opierać się stresowi wodnemu. Elicit Plant, francuska firma działająca od kilku lat w Brazylii i w Ukrainie, opracowała innowacyjny sposób na to, aby kukurydza lepiej znosiła niedobory wody i stres wodny. Rozwiązanie o nazwie „kukurydza BEST-a” opiera się na działaniu fitosteroli - naturalnych cząsteczek od dawna badanych przez naukowców.

Prosta aplikacja, wysoki poziom wydajności

Firma Elicit Plant pokonała barierę technologiczną, aby umożliwić stosowanie fitosteroli w uprawach poprzez prostą aplikację dolistną. Coraz więcej rolników korzysta z tego produktu we Francji, w Ukrainie i w Brazylii, gdzie został on już zatwierdzony. Wszystkie przeprowadzone na tych terenach testy wykazały wysoki poziom wydajności, niezależnie od warunków glebowych i klimatycznych. Kukurydza chroniona przez to rozwiązanie zużywa od 10 do 20% mniej wody, co daje średni wzrost plonów o +570 kg na hektar.

Kukurydza BEST-a zatwierdzona w sześciu nowych krajach, w tym w Polsce

Firma Elicit Plant właśnie uzyskała sześć nowych zezwoleń na dopuszczenie do obrotu w Europie, w tym w Polsce, gdzie kukurydza BEST-a już wzbudza entuzjazm wśród niektórych dystrybutorów. Z pomocą stowarzyszenia hodowców kukurydzy i zbóż oraz instytutów technicznych, w 12 różnych miejscach w całej Polsce trwają testy tego rozwiązania. Wszystkie wykazują obiecujące oznaki skuteczności produktu.

Poletko kontrolne.

Poletko z zastosowaniem Best-a.

Cztery poletka demonstracyjne podczas Krajowych Dni Kukurydzy

Cztery poletka demonstracyjne zostaną zaprezentowane podczas Krajowych Dni Kukurydzy w dniach 2, 8 i 10 września 2023 r. w Garzynie, Osinach i Szepietowie, a także podczas Dni Kukurydzy w Skrzelewie w dniu 1 października. Będzie to okazja do odkrycia korzyści płynących z tego wyjątkowego rozwiązania dla kukurydzy w warunkach rzeczywistych, w towarzystwie francuskich i polskich agronomów odpowiedzialnych za monitorowanie testów.

Sylwia Szymańczak, rolniczka i agronomka odpowiedzialna za testy Elicit Plant w Polsce, opowiada nam o swoich wrażeniach z innowacji BEST-a: