W sezonie 2023 najwięcej rekomendacji zdobyła kukurydza Amavit, zaliczana do odmian wczesnych fot. Wojciech Konieczny

W sezonie 2023 znajdziemy 33 odmiany kukurydzy zalecane do siewu. Sprawdź, które rekomenduje COBORU dla każdego z województw.

Rekomendacje do wysiewu kukurydzy w poszczególnych regionach uprawy, co roku publikowane są przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupii Wielkiej. Na sezon 2023 ośrodek poleca 33 odmiany kukurydzy, w tym 3 spoza Krajowego Rejestru - pochodzące z katalogu unijnego CCA. W zestawieniu przeważają odmiany wczesne i średniowczesne.

Które odmiany kukurydzy na sezon 2023?

Jak podaje COBORU, listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa tworzone są na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, koordynowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z Samorządami Województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego do rolnictwa.

Najwięcej rekomendacji zdobyła odmiana Amavit, pojawiająca się na liście w pięciu województwach. Kolejno spośród odmian wczesnych, cztery rekomendacje zdobyły odmiany: Amaroc (pochodząca z unijnego katalogu CCA), KWS Salamandra i RGT Bernaxx. Zalecane dla czterech województw (kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i podlaskiego) odmiany średniowczesne do siewu to Inception i P8834 (Pioneer).

Pośród odmian średniopóźnych, COBORU wyróżniło ES Winway dla trzech województw. Odmiana późna rekomendowana jest dla Podkarpacia. To pochodząca z katalogu CCA, odmiana RGT Exxact.

źródło: COBORU