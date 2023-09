Kukurydza mokra w tym roku nie będzie wyceniana wysoko - takie wnioski płyną z rynku. Oferowane są wciąż kontrakty, a w firmach trwają przymiarki do cen w skupie.

Ceny kukurydzy suchej będą wyższe dopiero za rok?

Plony w wielu regionach będą niskie, ale prawdopodobnie wpływ tego czynnika na wyceny będzie minimalny

Na wysokie ceny nie liczmy...

Do zbiorów kukurydzy na ziarno pozostaje coraz mniej czasu. W regionach, gdzie susza była najbardziej dotkliwa, żniwa kukurydziane ruszą już we wrześniu.

Wciąż trudno ocenić jakie będą ceny kukurydzy mokrej w tym sezonie. Część firm oferuje kontrakty na dostawy ziarna o wilgotności 30% - ceny w umowach wahają się od 450 do 600 zł/t. Wycena w kontrakcie dotyczy wilgotności bazowej na poziomie 30% - powyżej tej wartości stosowane są potrącenia ( średnio 20 - 25 zł za każdy ponadnormatywny procent), z kolei do kukurydzy o wilgotności mniejszej dopłacane jest 10 - 15 zł za każdy procent.

Część analityków sugeruje, że wyceny suchego ziarna pod koniec roku mają oscylować w okolicy 800 zł/t. W takim układzie możemy domyślać się, że za surowiec mokry ceny nie będą przekraczać wartości 550 - 600 zł/t. Przedstawiciele niektórych firm zapowiadają, że lokalnie ceny będą bliższe nawet 400 zł/t, co byłoby prawdziwym dramatem.

Ceny kukurydzy podniosą się dopiero za rok?

W odniesieniu do sytuacji z ubiegłego roku poprawie mają ulec wyniki plonowania w Europie, a analizy wskazują na wyższą produkcję także za oceanem - zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych oraz Argentynie. Jednocześnie podkreśla się dalszy spadek zborów kukurydzy na Ukrainie.

Niestety prognozy cenowe nie są korzystne dla kukurydzy. Analitycy spodziewają się spadku cen kukurydzy suchej w pierwszym półroczu 2024r, przy czym zwracają uwagę, że przed zbiorami w przyszłym roku wyceny powinny pójść w górę - do około 1000 zł/t - i delikatnie stabilizować rynek.

Na ten moment trudno wyrokować jakie będą ceny kukurydzy mokrej. Jak doskonale wiemy prognozy rynkowe nie zawsze są trafne. Bądź co bądź nasz kraj został silnie dotknięty przez suszę i w wielu regionach nie będzie czego zbierać. Na licznych plantacjach rośliny nie zdołały wytworzyć kolby. Co prawda deszcze w okresie kwitnienia uratowały część kukurydz, jednakże nie wszędzie. Summa summarum plony w wielu regionach będą bardzo niskie - choć wiele zależy także od terminu siewu oraz liczby FAO (część roślin zdołała uciec przed suszą podczas kwitnienia). Niestety sytuacja na naszym krajowym rynku ma bardzo niewielki udział w kształtowaniu cen i nawet niskie plony nie będą zapewne wyznacznikiem do znacznego wzrostu wyceny kukurydzy.