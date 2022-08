W drugiej połowie sierpnia, w województwie podkarpackim, burzom towarzyszyły gradobicia mogące sprzyjać rozwojowi fuzariozy kolb. W łanach widoczne są także liczne anomalie w postaci kolbowiech. Natomiast stres suszy w czasie wiechowania ma swoje odzwierciedlenie w postaci większej podatności roślin na infekcje głownią guzowatą.

Nawiązując do wpisu na Facebook'owym profilu Farmer.pl, w sierpniu na Podkarpaciu, niestety kilkukrotnie występowały gradobicia. Efektem były uszkodzone uprawy, w tym właśnie kukurydza.

Gradobicie to wysoki czynnik stresowy, występujący lokalnie. Uszkodzenia roślin są zróżnicowane, a otwarcie rany po działaniu gradu, stanowi dobre miejsce dla rozwoju patogenów chorobotwórczych. Odpowiedzią kukurydzy na stres, jest również pojawienie się kolb na wiechach. Przyczyn powstania tej nieprawidłowości doszukuje się w zaburzeniach gospodarki hormonalnej rośliny.

Warunki atmosferyczne w tym roku sprzyjają występowaniu głowni guzowatej

Źródłem infekcji głowni, są zarodniki zimujące w glebie na resztkach pożniwnych oraz na materiale siewnym. Objawy wystąpienia głowni guzowatej mają postać narośli umieszczonych na blaszkach liściowych, łodygach, wiechach i kolbach. Co istotne, głownia nie wywołuje ogólnego zakażenia rośliny, ale infekcję miejscową. We wnętrzu galasów znajdują się zarodniki, które początkowo są miękkie i jasne. Następnie guzy ciemnieją i pękają – uwalniając zarodniki w postaci pyłku, roznoszonego przez wiatr i deszcz, co poraża kolejne rośliny.

Stadium rozwoju głowni obejmuje trzy generacje. Pierwsza, infekuje rośliny w okresie rozwijania liści. W wyniku pojawienia się choroby rośliny zamierają bądź rosną wolniej, często też wytwarzają pędy boczne i nie zawiązują kolb.

Druga generacja poraża łodygi oraz wiechy i kolby, w okresie wiechowania i pylenia - najczęściej w przypadku uszkodzeń przez szkodniki lub grad. W trakcie tegorocznego sezonu, pojawieniu się głowni szczególnie sprzyjało występowanie ploniarki zbożówki (muchówka nakłuwając roślinę, ułatwia wnikanie zarodników grzyba do jej tkanek). Natomiast trzecia generacja, opanowuje kolby w okresie wypełniania i dojrzałości mlecznej. Jednak porażenie w tej fazie, w przypadku pojedynczych objawów w łanie, nie powoduje znacznych strat w plonie.

Głownia guzowata na kukurydzy. W przypadku tej plantacji, zauważalna jest ona najczęściej na dodatkowych pędach bocznych i rozwiniętych na nich kolbach. fot.KM

Rozwojowi choroby sprzyjają upalne lata z suszami i przelotne opady deszczu, z czym mieliśmy do czynienia w tym roku. Ponieważ zarodniki przetrwalnikowe głowni, znajdują się w glebie przez okres wielu lat, często nawet zmianowanie na wiele się nie sprawdza.

Jak mówi dr Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie -głownia na kukurydzy to ta sama klasa grzybów, które występują w lasach. Zatem jeśli mamy rok głowniowy i urodzaj grzybów, to można się spodziewać infekcji tej choroby na kukurydzy. Zdarzają się takie lata, kiedy infekcja następuje rok po roku, lokalnie jest to często nie do przewidzenia - wyjaśniał.

Szkodliwość występowania głowni guzowatej

Głownia jest szkodliwa, zwłaszcza w przypadku wystąpienia na kolbach. Zainfekowane ziarna stanowią zanieczyszczony materiał, nie nadający się do skupu i przetwórstwa. Ziarno traci na jakości, co również ma istotne znaczenie w uprawie kukurydzy na paszę i kiszonkę. Guzy występujące na kolbach, obniżają wartość odżywczą kukurydzy, a jak tłumaczył dr Warzecha, -w produkcji kukurydzy na kiszonkę, porażenie głownią jest bardziej problemem "estetycznym" i jakościowym, jednak nie wpływa na zanieczyszczenie paszy mykotoksynami - dodawał.

Głownia może pojawić się również na kolbo wiechach, a mechanizm powstania porażenia, podobny jest do jej wystąpienia na kolbach. Przyczyn powstawania kolb na miejscu wiech, doszukuje się jako reakcji na czynnik stresowy. Jednak zazwyczaj taka anomalia, nie występuje w istotnym zakresie, co nie ma wpływu na plon.

Anomalia w postaci kolbo wiechy, na której widoczne jest porażenie głownią guzowatą. fot.KM

Profilaktyka w tej chorobie polega na wysiewie tylko zdrowych nasion, uprzednio zaprawionych fungicydami. Jeśli na polu uprawnym wystąpiły objawy głowni, najlepiej nie wysiewać tam kukurydzy przez min. 4 lata. Równie istotna jest likwidacja szkodników, które powodując uszkodzenia tkanek roślinnych, sprzyjają infekcjom grzybowym.

Gradobicia mogą sprzyjać rozwojowi fuzariozy kolb

Ryzyko rozwoju choroby zwiększa się po uszkodzeniu kolb. Uderzenia bryłki lodu w liście okrywowe kolby, często powodują uszkodzenie ziarna, a otwarte rany sprzyjają infekcji grzybów z rodzaju Fusarium.

Porażone ziarno, stanowi znaczące zagrożenie zanieczyszczenia paszy mykotoksynami, przez co pozostawienie takiej kukurydzy na ziarno, stwarza ryzyko rozległego porażenia kolb.