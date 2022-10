Przebieg pogody na plantacji w okolicach Grudziądza, którą śledzimy od momentu siewu pod koniec kwietnia, okazuje się w tym sezonie wyjątkowo korzystny. Kukurydza ma dobrze zaziarnione kolby, zachowuje bardzo dobrą zdrowotność i wielkimi krokami zbliża się do końca wegetacji. Jak wygląda obecnie?

Po raz kolejny zaglądamy na plantację, którą przez cały sezon śledziliśmy w ramach Dni Pola On-Line. Kukurydza została wysiana na tym stanowisku po raz pierwszy, a jej uprawa przez kilka najbliższych sezonów ma przerwać wieloletnią monokulturę zbożową. Niewątpliwym plusem jest to, że na polu było minimalne ryzyko wystąpienia chorób czy szkodników zimujących na resztach pożniwnych. Byliśmy jednak ciekawi, jak kukurydza poradzi sobie na ciężkiej glebie gliniastej klasy bonitacyjnej IIIa, wyjałowionej po corocznym zbieraniu słomy zbóż.

Opady sprzyjały nalewaniu ziarna

Łącznie od momentu siewu kukurydzy, tj. od 29 kwietnia, spadło około 470 mm deszczu. Na przełomie maja i czerwca przez około 3 tygodnie utrzymywały się niemal codzienne mżawki, natomiast reszta opadów w tych miesiącach była nierównomierna. Nieco inaczej sytuacja wygląda w lipcu. Oprócz ulewy 1 lipca, z opadem na poziomie 30 mm, reszta opadów w tym miesiącu rozłożona była równomiernie i łącznie dały sumę 78 mm. Z kolei w sierpniu suma opadów wyniosła nieco ponad 100 mm, które w 90% spadły 22 i 23 sierpnia, podczas gwałtownych ulew. Również wrześniowe opady, o sumie na poziomie 65 mm, występowały niemal wyłącznie w ostatniej dekadzie miesiąca. Suma opadów w październiku wynosi dotychczas zaledwie 4,5 mm, z kilku niewielkich mżawek.

Czarna plamka dopiero zaczyna pojawiać się na pojedynczych ziarniakach, fot. Maciej Sacha

Niemniej jednak, mimo suchego marca i kwietnia, wilgoci w tym sezonie nie brakuje. O ile podczas intensywnej wegetacji kukurydzy była to ogromna zaleta, o tyle teraz duża ilość wody staje się problemem. Ziarno długo będzie wilgotne, a na pagórkowatym polu zachodzą obawy związane z ryzykiem ugrzęźnięcia kombajnu w błocie. Również błoto jest obecnie przeszkodą w siewie zbóż ozimych.

Stopień zasychania roślin zależy od ukształtowania terenu, fot. Maciej Sacha

Stan plantacji

Kukurydza na omawianej plantacji wykształciła jedną lub dwie kolby na roślinie, wszystkie dobrze zaziarnione. Po przełamaniu przykładowej kolby widoczne jest 14 rzędów ziaren. Na większości obszaru plantacji obserwujemy zasychanie liści, mamy już jednak wrzesień i naturalnym staje się fakt, że rośliny powoli kończą wegetację. Tym bardziej, że mamy do czynienia z odmianą średnio wczesną o FAO 230. Na wzniesieniach rośliny są już wyraźnie zaschnięte, natomiast w zagłębieniach terenu zasychanie dotyczy wciąż tylko pojedynczych liści. Charakterystyczna czarna plamka, oznaczająca koniec procesów asymilacyjnych, zaczyna się pojawiać dopiero na niektórych ziarniakach.

Kukurydza wykształciła 16 rzędów nieco drobniejszych ziarniaków, fot. Maciej Sacha

W ramach objazdu pól zajrzeliśmy również na pole, gdzie ta sama odmiana uprawiana jest na nieco słabszej glebie. Kukurydza SY Talisman wysiana została tam tego samego dnia, tj. 29 kwietnia, na glebie klasy bonitacyjnej IVa-IVb. Charakterystycznym elementem pola jest miejsce po zlikwidowanym rozległym bagnie. Użyta do jego zasypania ziemia z wykopów spowodowała duże nasilenie uciążliwych chwastów, na czele z perzem i chwastnicą. Kukurydza jest w tym miejscu wyraźnie niższa. Co ciekawe, w takich warunkach nie ucierpiała objętość kolb, za to składają się one z większej ilości mniejszych ziarniaków, ułożonych w aż 16 rzędach.