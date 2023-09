Problemem może nie tyle jest niska cena co bardzo wysokie nakłady. Widać to dobitnie także w przypadku kukurydzy. Fot. shutterstock

Pierwsze zbiory kukurydzy na ziarno przynoszą już straty. Kukurydza w wielu gospodarstwach co najwyżej zamknie produkcję na zero lub pozwoli na uzyskanie niewielkiego tylko dochodu.

Kukurydza jest tańsza o ponad 50% w stosunku do ubiegłego roku

Cena jest zbliżona do tej sprzed 3 lat. Ale wtedy koszty mieliśmy dużo niższe. To właśnie wysokie nakłady stanowią problem

Niewielkie zyski tylko przy bardzo wysokich plonach kukurydzy

Zbiory kukurydzy na ziarno lokalnie są już rozpoczęte. Wspominaliśmy już o tym, że pierwsze plony nie powalają, a w połączeniu z nakładami i proponowaną ceną nie pozwalają na zamknięcie produkcji nawet "na zero".

Pewne jest, że takie ceny jak przed rokiem w tym sezonie są nieosiągalne. Nie ma również szans na osiągnięcie wycen w skupach na poziomie sprzed dwóch lat. W 2021 r. kukurydza mokra w październiku wyceniana była na 620 - 660 zł/t. Rok wcześniej - w 2020 r. - wyceny oscylowały w okolicach 380 - 410 zł/t.

Spadek cenowy kukurydzy mokrej rok do roku opiewa na ponad 50%. W stosunku do 2021 r. kukurydza jest z kolei tańsza o około 30%. O ile w zachodnich regionach ceny przekraczają jeszcze 450 zł/t (przy wilgotności 30%), to już we wschodnich regionach ceny są nawet poniżej 400 zł/t.

Niestety na kukurydzy w tym sezonie nie zarobimy. Jeśli uda nam się zamknąć koszty w kwocie 4500 zł/ha to przy cenie 450 zł/t potrzebujemy aż 10 ton na zwrot nakładów. Plony na poziomie 6 - 7 t/ha oznaczają stratę nawet 1400 - 1800 zł na każdym hektarze. Tymczasem średni plon 10 t/ha to wynik ogólnie dość dobry jako średnia w gospodarstwie. Kukurydza jest przecież wysiewana na skrajnie różnych ziemiach i jako jedna z nielicznych roślin pojawia się zarówno na najlepszych stanowiskach, a także na totalnych piaskach.

Bardzo wysokie plony, np. na poziomie 14 t/ha, w tym sezonie pozwolą w najbardziej optymistycznym scenariuszu na uzyskanie co najwyżej 2000 zł/ha "na czysto" przy sprzedaży kukurydzy mokrej.

Nasiona w cenie z tego roku?

Tymczasem z rynku dochodzą głosy, że nasiona kukurydzy pod kolejny sezon będą oferowane w zbliżonych cenach jak w tym sezonie. Przy czym w tamtym sezonie sprzedawaliśmy kukurydzę mokrą po 800 - 900 zł.t, a teraz przekroczenie 400 zł/t uważane jest za sukces. Mamy więc po jednej stronie rolników, którzy słusznie podkreślają, że będzie to absurd cenowy, z drugiej natomiast hodowle - te z kolei wyjaśniają, że wpływ ceny surowca nie jest jedynym elementem kreowania finalnej wyceny nasion do siewu.

Z jednej trony zgoda, ale z drugiej - jeśli ceny nasion pozostaną te same to koszt założenia plantacji na ziarno będzie przekraczał nawet 750 - 800 zł/ha w przypadku topowych odmian. Koszt wysiewu nasion odmianami - z nazwijmy je "średniej półki" to w tym roku około 600 zł/ha. Tak więc przy cenie kukurydzy na poziomie 450 zł/t (a lokalnie jest przecież znacznie taniej) nawet ponad 1,7 t ziarna trzeba przeznaczyć na zakup nasion. Grubo ponad tonę trzeba oddać za zbiór usługowy. Nawożenie to kolejnych kilka ton.

Problemem są koszty

Nie chodzi o to, by mówić, że cena jest za niska. Tak, jest za niska w stosunku do kosztów. Tylko że to właśnie koszty są zbyt wysokie. Przez lata sprzedawaliśmy kukurydzę w cenach oscylujących wokół 360 - 400 zł/t. Ale przy dużo niższych nakładach niż obecnie. Przy niższych wycenach realna siła nabywcza surowca była znacznie wyższa niż obecnie. Dotyczy to nie tylko kukurydzy, ale też zbóż, rzepaku i innych upraw. Problemem są niskie ceny, ale de facto to koszty są tu problemem. Możemy sprzedawać kukurydzę za 400 zł, pszenicę za 800, a rzepak za 1600 zł/t. Tylko że przy tych cenach nie jest to możliwe. Inflacja w gospodarce może i spada, ale w rolnictwie realnie mamy coraz mniej pieniędzy. Niezależnie od tego jak oblicza to GUS - dochodowość nie tylko spada, ale w zasadzie jej nie ma. Kukurydza to tylko jeden z przykładów problemów związanych z produkcją rolniczą i jej rentownością w tym roku.

Koszty generowane w tym sezonie nie pozwalają na uzyskanie nadwyżki z produkcji lub też minimalizują ją do symbolicznych wartości. Dodatkowo niekontrolowany napływ surowca z Ukrainy pogorszył sytuację na rynku. Przy czym wszystkie obecne działania są tylko chwilowym gaszeniem pożaru.