Kukurydza opóźniona w wegetacji o nawet dwa tygodnie

Stan upraw kukurydzy w tym sezonie jest bardzo zróżnicowany. Przeważnie rośliny są niższe niż zwykle o tej porze. Problemów nie brakuje, bo sezon jest bardzo trudny od samego początku.

Dlatego już dzisiaj zapraszamy na nasze kolejne webinarium, które odbędzie się 9 lipca. Tego dnia o godz. 17.00 spotkamy się z przedstawicielami firmy Corteva Agriscience, a poruszonym tematem będą: Wiosenne wyzwania, analiza bieżącej sytuacji i perspektywy dla kukurydzy 2020.

Jarosław Żurek – Senior Agronomist i Rafał Kowalski – Senior Agronomist omówią cały przebieg wegetacji kukurydzy od siewów do stanu na dziś. Poruszą problemy, kluczowe zagadnienia związane z ochroną chemiczną, ale też i z różnicami w poszczególnych odmianach kukurydzy. Oszacują też plony, ale i spojrzą na rynek pod kątem ekonomicznym, czyli opłacalności uprawy tego gatunku.

A pytań w tym sezonie jest bardzo dużo, tak jak bardzo zróżnicowany jest stan kukurydzy. Trzeba bowiem przypomnieć, że mieliśmy do czynienia z bardzo zimną i suchą wiosną, która skutkowała problemami z siewem roślin. Dalsza wegetacja również nie przebiegała bez przeszkód. Chyba tym, co najbardziej zaskakuje, jest fakt że w tym roku mamy bardzo niską sumę temperatur efektywnych, która przyczyniła się do słabego rozwoju roślin.

Jaki jest obecny stan kukurydzy?

– Na początku lipca kukurydza w północno-wschodniej Polsce znajduje się w fazie 10-12 liści właściwych. Opady deszczu – w czerwcu ok. 150 mm w okolicach Torunia – znaczne ocieplenie spowodowały pobudzenie roślin do wzrostu. Na plantacjach można zaobserwować wyraźne uszkodzenia spowodowane wcześniejszym atakiem ploniarki zbożówki. Na niektórych polach można zauważyć niedobory fosforu, magnezu oraz siarki. W trakcie lustracji widoczne są różnice w tempie rozwoju pomiędzy odmianami. Zabiegi herbicydowe – podstawowe oraz korekcyjne – zostały zakończone – ocenia jeden z naszych ekspertów – Rafał Kowalski z Corteva Agriscience.

Z kolei Jarosław Żurek sytuację w uprawie tego gatunku określa obecnie jako bardzo dynamiczną.

– Na przykład na południowym wschodzie po okresie niekorzystnych zjawisk pogodowych – susza, lokalne spadki temperatur nawet do -9°C, ponadprzeciętny atak drutowców i ploniarki zbożówki – kukurydza wreszcie ruszyła z impetem do przodu. Spora ilość opadów i udział wysokich temperatur sprzyja wegetacji. W tej chwili nadrabia utracony czas i w większości przypadków mamy fazę 10-12 liści – mówi Żurek.

Jak dodaje, opóźnienia w procesie wegetacji w tym regionie ocenia na półtora do dwóch tygodni.

– Zapowiadają się późniejsze zbiory, z większą wilgotnością ziarna. Ze zrozumiałych względów najwięcej obaw jest o odmiany najpóźniejsze o FAO 280-300. Intensywne opady, szczególnie na południu regionu, sprawiły, że obserwujemy niedobory magnezu, siarki, miejscami również cynku. Na glebach lekkich azot przemieścił się w głębszy profil glebowy i widać już na liściach objawy jego niedoboru. Gdzie jeszcze jest to możliwe, należy wykonać nawożenie korekcyjne. Występują również przypadki krzewienia i pojedyncze rośliny z głownią guzowatą – reasumuje Jarosław Żurek, Senior Agronomist Corteva Agriscience.

Więcej na temat bieżącej sytuacji, a także perspektyw na rok 2020 powiedzą nasi specjaliści 9 lipca o godzinie 17.00. Zapraszamy.

