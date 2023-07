Lada moment kukurydza zacznie wiechować. Niedobór wody w tym okresie znacznie obniży plonowanie. Deszcze będą teraz bardzo potrzebne.

W lipcu opady będą konieczne, kukurydza będzie potrzebować dużo wody

Niedobory wilgotnościowe i upały w znaczący sposób mogą obniżyć plonowanie kukurydzy

Strat z fazy kwitnienia nie nadrobimy później

W lipcu i sierpniu potrzebujemy dużo słonecznej pogody, by bez przeszkód wykonać zbiory. Niemniej deszcz będzie bardzo potrzebny już w najbliższych dniach. Upały odczuwają w znacznym stopniu rośliny okopowe oraz kukurydza, która już niebawem rozpocznie kwitnienie. W tym okresie wykazuje się ona dużym zapotrzebowaniem wodnym. A po serii upałów, która wciąż jeszcze trwa, zauważamy na plantacjach, że rośliny już odczuwają stres wodny.

Ważnym aspektem jest, że wysokie zapotrzebowanie wodne kukurydzy nie przypada tylko i wyłącznie na sam okres kwitnienia. De facto odpowiednie zaopatrzenie w wodę jest konieczne już na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia, a w zasadzie optymalny bilans wodny od fazy 10 liści ma już duży wpływ na plonowanie. Dodatkowo odpowiednia zasobność w wodę na plantacji musi panować także bezpośrednio po kwitnieniu - około 20 dni od zakończenia tej fazy.

W okresie kwitnienia kształtuje się kolba - jest to więc okres, kiedy degradacja plonu może być najwyższa. Z drugiej strony optymalny rozkład opadów w tym okresie (przed kwitnieniem, w czasie kwitnienia i około 3 tygodnie po tej fazie) będzie finalnie decydować o dobrym plonowaniu.

O ile straty spowodowane nierównymi wschodami czy też suszą we wczesnych okresach rozwojowych mogą być nadrobione, to problemów wilgotnościowych w czasie wiechowania nie da się naprawić - ewentualne deszcze po tym okresie nie są w stanie pomóc kukurydzy, jeśli zabrakło jej wody wcześniej.

Przynajmniej 20 litrów na roślinę

Szacuje się, że jedna roślina kukurydzy w całym okresie wegetacji potrzebuje nawet 50 l wody (na samo wytworzenie kolby i nalanie ziarna 20 - 30 l). To oznacza, że przy obsadzie 8 roślin /m2 (wysiew 80 tysięcy nasion/ha) w okresie zawiązywania kolb kukurydza powinna pobrać łącznie 160 - 240 l/m2 (od okresu przed kwitnieniem do około 21 dni po nim - to suma, którą powinniśmy uzyskać przez łącznie około 6 tygodni).

Braki wodne na etapie przed kwitnieniem oraz bezpośrednio po nim są najbardziej widoczne na plantacjach o gęstej obsadzie, gdzie konkurencja o dobre zaopatrzenie jest najwyższa.

W poprzednich latach to właśnie opady w tym okresie (bądź też ich brak) miały główny wpływ na wyniki plonowania. Zwróćmy także uwagę, że jeśli jednocześnie wystąpią niedobory wody oraz wysokie temperatury to może dojść do wyjątkowo niekorzystnej sytuacji, kiedy kolba nie zostanie wykształcona. Potocznie mówimy wówczas, że kukurydza "ugotowała się".