Kukurydza w pytaniach – praktyczne rady

Niedawno odbyło się nasze webinarium poświęcone uprawie kukurydzy pt. „Wiosenne wyzwania, analiza bieżącej sytuacji i perspektywy dla kukurydzy na 2020 rok”. Partnerem spotkania była Corteva Agriscience. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które Państwa nurtują.

Przedstawiciele tej firmy – Jarosław Żurek, Senior Agronomist, i Rafał Kowalski, Senior Agronomist – przeprowadzili nas chronologicznie przez cały trudny sezon wegetacyjny kukurydzy, od siewu po stan plantacji w pierwszej dekadzie lipca.

O czym dokładnie piszemy poniżej i jednocześnie zachęcamy do obejrzenia całego filmu ze spotkania.

Nasi Czytelnicy mogli przesyłać pytania do prelegentów. Nie wszystkie udało się zadać „na antenie” Dlatego zgodnie z umową odpowiedzi na Państwa pytania prezentujemy w poniższym artykule.

Odpowiada na nie Jarosław Żurek z Corteva Agriscience.

Pytanie Czytelnika: Dlaczego w tym roku było tak dużo uszkodzeń ploniarki a w dwóch ostatnich latach nie było to widoczne?

Odpowiedź Jarosława Żurka: W bieżącym sezonie, ploniarka zbożówka wyrządziła lokalnie spore straty. Chłodna wiosna sprzyja presji szkodnika, który przy dużym nasileniu może spowodować straty przekraczające 10 proc. plonu. Zasadnym jest w takich przypadkach wykonać profilaktycznie zabieg insektycydowy w fazie 2-3 liścia. Larwy ploniarki zbożówki na plantacjach niechronionych żerują w okolicach stożka wzrostu, często go uszkadzając. Delikatna materia organu odpowiadająca za wiele ważnych funkcji przestaje działać prawidłowo. Objawia się to liściozwojem, krzewieniem. Taki egzemplarz nie wyda plonu.

W tym roku mam bardzo czerwone – purpurowe rośliny dlaczego, mam właściwe pH? Czy dokarmianie dolistne teraz jeszcze pomoże? Czym najlepiej dokarmiać?

Kukurydza w warunkach stresu termicznego, jak również stresu suszowego, reaguje na blokadę fosforu purpurowym kolorem liści. Chłodna aura, jak i susza ogranicza przyswajanie pierwiastka słabo migrującego w profilu glebowym. Jest to sytuacja przejściowa i po ustabilizowaniu się temperatur i zasobności gleby w wodę - ustępuje. Oczywiście zasadnym jest w takich sytuacjach wspomóc roślinę preparatami nalistnymi z dużym udziałem fosforu.

Odmiany późne rosną bardzo wolno, stały w miejscu, jakie odmiany polecacie gdyby ponownie powtórzyła się zimna wiosna?

Rzeczywiście bieżący sezon nie jest łaskawy dla kukurydzy. Susza, długi okres chłodów, ulewne deszcze, gradobicia, presja szkodników nie sprzyja rozwojowi, szczególnie odmian najpóźniejszych. Spore opóźnienia w wegetacji sięgające lokalnie nawet dwa tygodnie z pewnością spowodują późniejsze żniwa, a i ziarno będzie zbierane z większą wilgotnością. Krytycznym będzie wrzesień i październik, gdyż tutaj niebezpieczeństwem są przymrozki. Minusowe temperatury zamykają proces formowania skrobi, ziarno zostaje pozbawione możliwości intensywnego oddawania wody. W efekcie końcowym otrzymujemy produkt lekki i mokry. Bądźmy jednak optymistyczni, taka sytuacja nie musi przecież się zdarzyć.

Odmianą którą w pierwszej kolejności polecę to P 8834. Mieszaniec ziarnowy cechujący się bardzo dobrym wigorem początkowym tzn. nie straszne mu chłody w trakcie rozwoju początkowego. Odmiana nadaje się do uprawy zarówno na północy, jak i na południu kraju. Wykazuje wczesność, z perspektywą zbioru w momencie, gdzie będzie jeszcze możliwy siew pszenicy ozimej.

Województwo łódzkie – wcześnie siana kukurydza już wiechuje, czy to dobra pogoda?

W normalnym układzie pogodowym początek lipca to czas na wiechowanie odmian wczesnych. Dobrze jeżeli w tym okresie mamy odpowiedni zasób wody i ciepła. Takie warunki na większości obszaru kraju mamy, więc proces powinien odbywać się prawidłowo. Gorzej jest gdy proces wiechowania i kwitnienia odbywa się w stresie suszowym i przy udziale wysokich temperatur. W takich warunkach występuje zaburzenie wyrzutu znamion z okrywy liściowej kolby. Spadający z wiechy pyłek nie zapyla wszystkich znamion. Mamy w takim przypadku charakterystyczne braki ziarniaków na wierzchołku kolby. Temperatury powyżej 30 stopni C dodatkowo powodują częściową destrukcję pyłku.

Staram się zawsze wysiewać kilka odmian Pioneer w tym sezonie nieudało mi się kupić takich jakich chciałem, były tylko późne odmiany i one są niższe niż zwykle? Czy zdążą się odpowiednio rozwinąć?

Sytuacja, która Pana spotkała jest jeszcze raz dowodem na to, że planowanie i rezerwacja wybranych odmian powinna odbywać się jeszcze w starym roku. Oczywiście budzi to kontrowersje ponieważ często się zdarza, że wybory musimy poczynić w momencie gdy kukurydza jeszcze stoi na polu. Co roku mamy taką sytuację, że w pierwszej kolejności jest popyt na odmiany z tzw. pierwszego garnituru odmianowego. Mieszańce najbardziej chodliwe znajdują swoich nabywców tuż po pojawieniu się cenników. Jeżeli chcemy mieć to co najlepsze, to decyzję musimy podejmować w listopadzie, grudniu. Niektóre decyzje pojawiają się nawet w październiku, bezpośrednio na polu po zbiorze odmiany.

Tak jak mówiłem wcześniej mamy opóźnienia w wegetacji i szykują się nam późniejsze zbiory. Myślę, że wszystko będzie dobrze pod warunkiem braku przymrozków w okresie września i października. W tej chwili kukurydza jest w fazie intensywnego rozwoju, nadrabia opóźnienia czasowe. Pierwsze informacje o wiechowaniu jeszcze raz potwierdzają teorię o około dwutygodniowym poślizgu w czasie wegetacji.

Czy w związku z ociepleniem klimatu może zwiększyć się powierzchnia uprawy kukurydzy w naszym kraju?

Nie jest to takie oczywiste. Coraz więcej problemów z jakimi borykają się producenci kukurydzy, skłaniają do poszukiwań nowych możliwości uzyskania przychodu. Nawet najbardziej wytrawni „kukurydziarze” próbują swoich sił w uprawie soi, słonecznika. Niektórzy powracają do buraka cukrowego. Problemem okazują się np. dziki, które dziesiątkują całe hektary, niekorzystna suma i rozkład opadów i w rezultacie kolejna porażka w plonie, ograniczony dostęp do rynków zbytu, stagnacja cenowa. Te i inne aspekty mogą raczej zaważyć na ograniczeniach w powierzchni uprawy kukurydzy w kraju.

Flint, dent czy pośredni typ ziarna na ziarnówkę?

Ziarno typu flint to skrobia typu szklistego z możliwością wykorzystania na przetwórstwo spożywcze np. mąka, kasza, grys. Genetyka ukierunkowana na tolerancję na wiosenne chłody tzn. charakteryzuje się dobrym wigorem początkowym. Dent to plenność, większa tolerancja na stres suszowy. Skrobia mączysta z przeznaczeniem na paszę i przemysł spirytusowy. Typ skrobi wyklucza denta z przerobu młynarskiego. Hodowcy niekiedy łączą cechy flinta i denta i powstają dzięki temu typy pośrednie flint-dent, dent flint. W genetyce Pioneer w znakomitej części dominuje czysty dent.