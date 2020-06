Kukurydza wysiewana na początku kwietnia ma się dobrze

- Kukurydza, która została wysiana w pierwszej dekadzie kwietnia mimo chłodów, przeważnie sobie poradziła. Ukorzeniła się i teraz pokaże swój potencjał – jak się ociepli – mówi w rozmowie z portalem farmer.pl prof. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy.

Prezes PZPK ocenił stan upraw kukurydzy. Okazuje się, że zimny maj przyczynił się do słabego wzrostu roślin, ale na szczęście przymrozki, które przyszły w tym czasie, nie wymusiły na rolnikach konieczności przesiewu plantacji. Bo mimo iż mróz uszkodził miejscami liście lub nawet całą nadziemną część kukurydzy, to ona „odbiła”.

Niestety likwidacja upraw była czasami konieczna z innych powodów. Żerowania dzikich ptaków i zwierząt (żurawie, dziki), które wyjadały nasiona, powodując nawet straty sięgające 80 proc. areału. Rolnicy nie mają wręcz jak się przed tym bronić, bo na rynku nie ma już zapraw, które odstraszałyby np. ptaki.

Jak teraz wygląda kukurydza? – W maju mieliśmy bardzo niską sumę efektywnych temperatur, dlatego kukurydza „stała w miejscu”. Dopiero ostatnie dni, opady deszczu i ocieplenie, spowodowały że „ruszyły” we wzroście. Na przykład w Wielkopolsce przeważnie kukurydza jest w fazie ośmiu liści i ma pół metra wysokości. Jednak w tym regionie opadów nie było dużo, a to one teraz będą determinowały jej dalszy wzrost. Z kolei na Podlasiu kukurydza jest mniej zaawansowana we wzroście. Ma ok. 5 liści i ma ok. 20 cm wysokości – mówi prof. Michalski.

Specjalista radzi, aby w tym roku rolnicy szczególną uwagę zwrócili na to jak zachowują się, podczas tej zimnej wiosny, poszczególne odmiany kukurydzy. – W tym sezonie warto przyjrzeć się odmianom, bo można zaobserwować, które mają dobry wigor wzrostu początkowego – dodaje prof. Tadeusz Michalski.

Chłody przyczyniły się do dużej presji ze strony ploniarki zbożówki, a także wysokiej szkodliwości szkodników glebowych. Ten sezon po raz kolejny pokazuje, jak ważne w uprawie kukurydzy jest odchwaszczanie.