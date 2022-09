8 września byliśmy obecni na warsztatach polowych organizowanych przez IGP Polska w gospodarstwie koło Chełmży w woj. kujawsko-pomorskim. Mieliśmy okazję obejrzeć bogatą kolekcję odmian, w tym również te z oferty Premium. Jak plonują poszczególne odmiany kukurydzy? Jak radzą sobie w trudnych warunkach? W rozwój jakich nowych gatunków inwestuje IGP?

Kukurydza jest uprawiana w wielu polskich gospodarstwach. Jej upowszechnienie było możliwe dzięki szerokiemu wyborowi grup wczesności, dostosowaniu do zróżnicowanych stanowisk czy tolerancji na mniejszą dostępność składników pokarmowych. Bogatą kolekcję odmian kukurydzy mieliśmy okazję obejrzeć w gospodarstwie Moniki i Rafała Cybula.

IGP Polska koncentruje się na ziarnowych odmianach kukurydzy, fot. Maciej Sacha

Rekordowe odmiany kukurydzy

– Koncentrujemy się na odmianach ziarnowych, ale w swojej ofercie mamy także odmiany kiszonkowe i dwukierunkowe. W poprzednim sezonie wprowadziliśmy 4 nowe starannie wyselekcjonowane odmiany i odniosły one spektakularne rezultaty w badaniach urzędowych. Erwinga, Inception, Justy i Jam uzyskały cząstkowe plony w najlepszych lokalizacjach ponad 15 t/ha suchego ziarna, ujawniając swój potencjał genetyczny. W naszej ofercie Premium nie ma miejsca na przypadek. Ten wynik to efekt wieloletniej i wielokrotnej selekcji w naszej sieci badań rozpoznawczych w Polsce i Niemczech – mówi Krzysztof Piłat, kierownik regionu Polska i Kraje Bałtyckie IGP.

Jak dodaje, dużym zainteresowaniem rolników cieszy się odmiana Kokuna, która ustanowiła oficjalny rekord Polski w plonie suchego ziarna kukurydzy w 2020 roku – 17,30 t/ha, Codizouk, oficjalny rekordzista Polski w plonie świeżej masy kukurydzy w 2019 roku – 78,08 t/ha czy Hardware, najlepsza odmiana ziarnowa jaką zarejestrowano w COBORU w 2019.

Rafał Cybula, właściciel gospodarstwa i Krzysztof Piłat z IGP Polska, fot. Maciej Sacha

36 odmian kukurydzy na 70 hektarach

– Gospodarujemy na klasach gruntów od II do IV, w większości III. Uprawiamy 180 hektarów, w płodozmianie mamy 4 główne rośliny – kukurydza, pszenica, rzepak i bobik. Z firmą IGP współpracujemy już trzeci rok, a jej odmiany kukurydzy siejemy czwarty rok. Kilka lat temu dostałem na testy Kokunę, która plonowała bardzo dobrze i na pewno dalej będę ją siał. Łącznie mamy zasiane 36 odmian kukurydzy na około 70 hektarach – mówi Rafał Cybula, właściciel gospodarstwa, w którym odbywały się warsztaty.

W nawożeniu kukurydzy Państwo Cybula bazują na pomiocie kurzym, który stosują w dawce 7 t/ha. Ponadto stosowany jest fosforan amonu oraz siarka. Kukurydza uprawiana jest w technologii pasowej, agregatem marki Czajkowski z siewnikiem Gaspardo. W gospodarstwie co dwa lata prowadzone są badania zasobności gleby. Rafał Cybula zaznacza, że w swoim gospodarstwie nie stwierdził jeszcze obecności stonki kukurydzianej, ale w tym sezonie widoczne jest większe nasilenie omacnicy prosowianki, w przypadku której obserwuje różnice w porażeniu poszczególnych odmian kukurydzy.

Odmiana Kokuna ustanowiła rekord plonu kukurydzy, fot. Maciej Sacha

Odmiany kukurydzy Premium

Na sezon 2023 firma IGP Polska przygotowała dwie nowości w ofercie odmian kukurydzy Premium. Searider to odmiana wczesna, o FAO 220, która aktualnie znajduje się w badaniach rozpoznawczych COBORU. Jest to odmiana ziarnowa testowana pod kątem przydatności grysowej. Wyróżnia się solidnymi kolbami, które są wypełnione ziarnem typu pośredniego, z przewagą flint. Ziarno wyróżnia się widocznym antocyjanowym zabarwieniem. Bullinga to z kolei odmiana średnio późna, o FAO 270. Również w badaniach rozpoznawczych COBORU. Tworzy dużą kolbę typu flex z ziarnem jest typu pośredniego, z przewagą dent. Dzięki temu po osiągnięciu dojrzałości do zbioru łatwo oddaje wodę, co ma znaczenie przy wysokich kosztach paliwa do suszarni.

– Kokuna to nasza czołowa odmiana ziarnowa. W 2019 roku w urzędowych badaniach ta odmiana uzyskała ponad 110% wzorca. Ustanowiliśmy na niej oficjalny rekord plonu suchego ziarna kukurydzy, który wynosił 17,3 t/ha. Kokuna ma od 18 do 26 rzędów ziarniaków na obwodzie i 38-42 ziarniaki na długości kolby. Ziarniaki są długie, jest to odmiana w typie 70-80% dent, więc bardzo dobrze oddaje wodę. Kolba typu flex uziarnia się pod wpływem warunków panujących podczas wegetacji – mówi Dawid Grześkowiak z IGP Polska.

– Nasza nowa odmian Inception była najlepszą odmianą o FAO 250 w zeszłorocznych badaniach COBORU. Osiągnęła 107% wzorca suchego ziarna, czyli ponad 15,8 t/ha. Zauważyliśmy, że ta odmiana potrafi tolerować suszę w większym zakresie niż inne. Wytwarza 18-22 rzędów ziarniaków na obwodzie i do 40-42 na długości kolby. Odmiany Inception możemy zaproponować również do uprawy na kiszonkę. W porównaniu do Kokuny ta odmiana jest bardziej elastyczna i sprawdzi się na nieco słabszych stanowiskach – mówi Dawid Grześkowiak.

IGP Polska inwestuje w rozwój odmian soi i słonecznika, fot. Maciej Sacha

Soja i słonecznik

– Jesteśmy wiodącym dostawcą wydajnej genetyki soi we wszystkich grupach wczesności. Aktualnie w ofercie na Polskę posiadamy 4 odmiany: Magnolia PZO, Nessie PZO, Ceres PZO i Wojtek. Jesteśmy dumni, bo aż 3 z nich są odmianami wzorcowymi w serii badań PDO COBORU 2022. Świadomie nie oferujemy późnych odmian na polskim rynku, żeby mieć pewność, że soja będzie w stanie dojrzeć nie tylko w pasie południowym kraju – mówi Krzysztof Piłat.

W przypadku słonecznika COBORU od kilkudziesięciu lat nie zarejestrowało żadnej odmiany. Dlatego firma IGP ustaliła własny klucz doboru odmian na nasz rynek. Zostały one wyselekcjonowane pod względem wczesności (najwcześniejsze), wysokości (jak najniższe) i wydajności – minimalny plon 2 t/ha. Portfolio IGP Polska w poprzednim sezonie stanowiły 3 odmiany wczesne słonecznika: Jurassic SU, Kendo i Monalisa. Na sezon 2023 w doświadczeniach w dwóch lokalizacjach w Polsce IGP bada kolejne 4 odmiany.