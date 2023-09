Kwasy humusowe zaliczane są do grupy biostymulatorów, czyli ogólnie mówiąc preparatów stymulujących rośliny lub ryzosferę roślinną. Co konkretnie znaczą dla roślin? Jakie korzyści może wnieść ich stosowanie? Sprawdzamy także listę dostępnych na rynku preparatów humusowych.

Czym są kwasy humusowe?

Kwasy humusowe obejmują grupę biostymulatorów, czyli (według definicji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 2019/1009) produktów nawozowych stymulujących procesy odżywiania roślin, których celem jest poprawa określonej cechy w roślinie lub jej ryzosferze.

W dobie licznych preparatów korzystnie wpływających na rośliny, z pewnością wielu rolników słyszało także o substancjach humusowych. Czym są? Działają zarówno na glebę, ale też bezpośrednio na roślinę. Jak podaje literatura naukowa, substancje humusowe poprawiają strukturę gleby, powodują wzrost jej pojemności wodnej, zwiększają także aktywność mikrobiologiczną, przez co wpływają na lepsze pobieranie składników pokarmowych w tym fosforu, magnezu, żelaza, czy cynku. Związki te wspomagają utrzymywanie określonego pH gleb, mogą także wpływać na przyspieszenie rozkładu substancji zanieczyszczających środowisko.

Kwasy humusowe dzieli się na frakcje kwasów huminowych oraz kwasów fulwowych, a absorbcja tych kwasów przez tkanki roślinne powoduje zmiany w metabolizmie roślin. Jak wskazuje dr hab. Agnieszka Rutkowska z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, jedną z zalet ich wykorzystywania jest wzmożenie procesów podziałów komórkowych, dzięki czemu wpływają korzystnie na kiełkowanie nasion i rozwój siewek. Jednak jak zaznacza ekspert, zbyt duże ich stężenie może mieć działanie toksyczne, powodujące zahamowanie procesu kiełkowania lub zamierania siewek.

Jakie produkty wyróżniamy?

Listę aktualnie dostępnych do stosowania preparatów opartych na kwasach humusowych znajdziemy w wykazie „nawozów i środków wspomagających uprawę roślin”, dostępnym do pobrania na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Znajdziemy tam m.in. produkty handlowe: Apol-Humus, Total Humus, Ultra Humus, Acti Humus Pro, Florahumus, czy wiele innych. W zakładce „stymulatory” figurują środki oparte na kwasach humusowych, huminowych, fulwowych, bądź huminach i są one często wzbogacone o makro i mikroelementy.

Substancje humusowe pobudzają rozwój korzeni, a znaczna część aplikowanych kwasów huminowych i fulwowych zatrzymywana jest właśnie w korzeniach. Dlatego najczęściej preparaty humusowe są zalecane do stosowania w formie oprysku doglebowego, bądź ewentualnie jako oprysk dolistny (zależnie od zaleceń producenta).

Niedobór stosowanych w praktyce nawozów naturalnych skłania do poszukiwania rozwiązań budujących żyzność gleby. Kwasy humusowe są głównym składnikiem próchnicy, oczywiście stosowanie produktów humusowych nie zastąpi podstawowych zabiegów pozwalających budować zawartość próchnicy w glebie, ale ich szerokie spektrum działania może stanowić wsparcie i ciekawą alternatywę dla gospodarstw rolnych.