Trwają zbiory rzepaku. Wraz z postępem żniw ceny tzw. czarnego złota się bardzo zmieniają. Wczoraj było drożej, dzisiaj widzimy delikatne spadki. Ile kosztuje rzepak 21 lipca 2023 r.?

Jak już pisaliśmy na farmer.pl, w niektórych regionach Polski np. na Dolnym Śląsku, zbiory rzepaku zbliżają się do półmetka. Jak podał Karol Bogacz, tam najwyższe plony oscylują w granicach 4,5 – 5 t/ha, ale tylko na bardzo dobrych stanowiskach i jednocześnie przy intensywnej ochronie. Na tych słabszych są one zdecydowanie niższe i nie przekraczają 2,5 t/ha. Duże piętno odcisnęła susza, ale o dziwo nie wpłynęła na obniżenia zawartości tłuszczu w nasionach, bo te są wysokie, zwykle przekraczające 42 proc. Wilgotność też jest dobra, bo zwykle poniżej 9 proc. I tak jest w większości kraju.

Ile kosztuje rzepak?

Okazuje się, że jest dużo tańszy niż w analogicznym czasie roku ubiegłego, ale też i rok ubiegły był bardzo specyficzny. Teraz również mamy zamieszanie. Z powodu problemów z porozumieniem zbożowym i niszczeniu przez Rosję infrastruktury ceny rzepaku na giełdach poszły trochę w górę. 20 lipca rzepak podrożał na Matif o 5,45 proc. do 503,25 euro za tonę, czyli ok. 2240 zł/t. Ale canola w Winnipeg już tylko jedyne 1 proc. w górę do 841,7 cad/t.

Po ile jest rzepak w polskich skupach i zakładach przetwórczych? To zbadało dokładnie 21 lipca 2023 r. Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych na podstawie rozmów telefonicznych ze skupami. Poniżej publikujemy te wyniki. Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny - wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie. Zwykle jest to też loco magazyn kupującego w zł/t.

Okazuje się, że w porównaniu do dnia 20 lipca odnotowano zwykle zniżki cen. Wczoraj przeważnie tona kosztowała więcej niż 2 tys. zł, dzisiaj już wiele jest firm, które za nasiona płacą poniżej tej kwoty.

Ceny rzepaku w krajowych zakładach przetwórczych z 21 lipca 2023 r.

ADM Czernin – 2030 październik (1990* październik),

ADM Szamotuły – 2040 wrzesień (2000* wrzesień),

Agrolok Osiek (Różewo) – 2000 (1990),

Bastik – 2070,

Bielmar – 1950,

Bunge (magazyn Brzeg, Kruszwica) – 2040 (2000*),

Grupa Wilmar – 2000,

Komagra (Kosów Lacki) – 2105,

Komagra (magazyny własne) – 2080,

Komagra (Tychy) – 2105,

ZT Bodaczów – Viterra – 2025 (1945*).

Ceny rzepaku w krajowych firmach skupowych z 21 lipca 2023 r.