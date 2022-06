Jak każdy wie, posiadanie konopi w naszym kraju jest całkowicie zabronione i karalne. Dodatkowo uprawa tego rodzaju roślin w Polsce jest także surowo zakazana, a znalezienie jej w domu grozi nawet wyrokiem więzienia. Jednak jak jest z posiadaniem i kupowaniem samych nasion konopi? I tu mamy pewien paradoks, ponieważ zakup nasion jest w 100% legalny. Więcej informacji dowiecie się w poniższym artykule.

Legalne nasiona konopi - czy to możliwe?

Bardzo często jest tak, że posiadacze nasion konopi nie wiedzą, czy mogą je legalnie przechowywać w swoim domu bez żadnych problemów z prawem, czy też nie. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Tak, nasiona konopi można bez problemu przechowywać w domu bez żadnych problemów. Możemy posiadać dowolną ilość nasion konopi w celach kolekcjonerskich, a wszystko to jest zgodne z prawem. Dlatego też nie musimy obawiać się o to, że obudzi nas pukanie do drzwi policjantów, o to, że jesteśmy zatrzymani za posiadanie. Przez to, że z samych nasion nie da się wytworzyć narkotyków, to nie zostały one dodane na listę z zakazanymi substancjami.

Należy jednak pamiętać, że mowa jest o samych nasionach, ponieważ uprawa choćby najmniejszego ziarenka jest już zabroniona i karalna. Kolekcjonerzy nasion poszukują odmian z całego świata, aby zapełnić swoją kolekcję coraz to nowymi okazami. Tak więc nie musimy się w ogóle martwić tym, że cokolwiek nam grozi z powodu przechowywania nasion w domu.

Nasiona konopi - właściwości

W ostatnim czasie nasiona konopi stały się popularne, przez to, że posiadają wiele właściwości zdrowotnych. Najważniejszą z nich jest to, że są bogate między innymi w:

witaminy,

minerały,

kwasy,

inne substancje odżywcze.

Wszystko, dzięki dużej ilości kwasów omega-9, omega-6, omega-3, które mają spory wpływ na działanie, jak i regulację naszego organizmu. Jedną z takich funkcji jest pozbywanie się wszystkich toksyn, które zbierają się w naszym organizmie. Dodatkowo pomagają w dostarczaniu nam wielu wręcz niezbędnych witamin, jak i minerałów. Wspierają nasz układ odpornościowy i zmniejszają występowanie stanów zapalnych w naszym organizmie. Wszystko przez to, że powyższe kwasy połączone są w odpowiednich ilościach, stąd też tak mocne właściwości lecznicze w ziarnach konopi.

Spożywanie nasion pomaga nam zredukować objawy praktycznie każdej choroby. Dodatkowo fantastycznie wpływa na kondycję naszego zdrowia, a wszystko przez idealną proporcję kwasów omega-3 oraz omega-6. Oprócz tego wiele osób uważa, że spożywanie nasion konopi pomaga zniwelować ryzyko wystąpienia zawału serca, obniża ciśnienie krwi, zapobiega powstawaniu zakrzepów, czy pomaga w kontrolowaniu poziomu cholesterolu we krwi. Warto wspomnieć o tym, że nasiona te zawierają wiele różnorodnych aminokwasów, które są niezbędne do prawidłowego działania naszego organizmu.

Czy można legalnie posiadać nasiona konopi?

Tak jak zostało to wyżej wspomniane, posiadanie nasion konopi jest całkowicie legalne i ze strony prawa nic nam nie grozi. Bez problemu możemy kolekcjonować nasiona z całego świata i chwalić się nimi innym kolekcjonerom bez żadnych problemów. Takowe zaczną się dopiero w momencie, gdy będziemy chcieli z nich zrobić uprawę. Wtedy już jest to karalne, gdyż z nasion wyrastają nam konopie indyjskie, która jest jak na ten moment zakazana w naszym kraju i nie wiadomo jak szybko się to zmieni. Dlatego w skrócie nasiona konopi kolekcjonować możemy bez żadnego problemu. Uprawiać już nam jej nie wolno, bo to zakazane przez polskie prawo.

Co warto wiedzieć o legalności nasion konopi?

Jeśli będziemy znali podstawę prawną, dotyczącą legalności nasion w naszym kraju, będziemy mogli bez żadnego strachu przechowywać je w domu. Dlatego tak ważne jest to by wiedzieć co nam wolno, a co nie. I w tym wypadku musimy wiedzieć tyle, że jesteśmy bezpieczni, w świetle prawa posiadając, jak i handlując samymi nasionami konopi. Należy jednak pamiętać, że podczas zakupu takich nasion musimy mieć skończone 18 lat tak jak do zakupu alkoholu czy papierosów.

Jak wynika z powyższego tekstu, posiadanie nasion konopi jest w stu procentach legalne i nic nam za to nie grozi. Przy zakupie odpowiednich nasion musimy pamiętać, by były one kupowane z odpowiedniego sklepu, który przechowuje je w odpowiednich warunkach. Tak by nasiona nam nie zgniły, czy nie były zaatakowane przez żadne robactwo. Dodatkowo zwróćmy uwagę na to, aby były to całkowicie legalne nasiona konopi i były jak najlepszej jakości.