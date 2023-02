Końcówkę miesiąca zamyka stopniowa obniżka cen w badanych skupach. Na giełdzie MATIF do połowy tygodnia notowania na zboża spadały, w czwartek natomiast kontrakty na pszenicę odbiły się w górę. Jak wyglądają aktualne ceny zbóż?

Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny surowców rolnych 24 lutego 2023 r.

Ceny zbóż na giełdzie MATIF w górę, rzepak spada.

Prognozy na kolejne miesiące przynoszą raczej stabilizację cen płodów.

Rok od inwazji Rosji na Ukrainę, pszenica wyceniana jest na poziomie sprzed 24 lutego 2022. Pomimo to, jak podaje Izba Zbożowo-Paszowa, ostatnie dni przynoszą pewne ożywienie na krajowym rynku zbóż. Według ekspertów, jest to efekt spadku cen nawozów, a także decyzją o dopłatach do sprzedanych zbóż.

-Wydaje się, iż decyzja rządu o dopłatach przyczyni się do wzrostu rynkowej podaży ziarna w najbliższych tygodniach tym bardziej, iż część rolników potrzebuje środków finansowych na spłatę rat kredytów na zakup nawozów przed zbliżającą się wiosną - czytamy w newsletterze Izby.



Ceny w krajowych podmiotach skupowych są bardzo różne. Wiele z nich obniżyło kwoty za zboża, ale są też miejsca, gdzie ceny poszły delikatnie w górę. Pszenica konsumpcyjna kosztuje od 1100-1280 zł netto, kukurydza sucha 1080-1200 zł, a rzepak 2150-2600 zł netto.