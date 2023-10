W Polsce uprawiane są dwie formy użytkowe - len oleisty i włóknisty. Areał uprawny zajmuje niewielką powierzchnię, a najczęściej len jest wysiewany w małych gospodarstwach. Sprawdźmy jak wygląda pod kątem opłacalności uprawa lnu oleistego.

W Polsce lata świetności uprawy lnu przypadały na lata siedemdziesiąte XX wieku, wówczas powierzchnia uprawy wynosiła ok. 130 tys. ha. Obecnie najwięksi producenci lnu to Kanada, Chiny, Rosja i USA, od których importujemy surowiec. Załamanie produkcji nastąpiło w naszym kraju w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, a aktualnie powierzchnia uprawy oceniana jest na ponad 3 tys. ha według danych ARiMR.

Agrotechnika uprawy lnu

Len to roślina jednoroczna. W Polsce uprawiana jest forma jara, którą wysiewa się miedzy I a III dekadą kwietnia. Odmiany oleiste zaleca się wysiać w normie jedynie 50 kg/ha nasion. Siew powinien być płytki, tj. na głębokość 1-2 cm. Pula odmian lnu w Krajowym Rejestrze jest dość wąska. Wpisane są tam tylko cztery odmiany lnu oleistego: Bukoz, Jantarol, Silesia i Szafir.

Najlepiej uprawa lnu sprawdza się na glebach żyznych, o wysokiej kulturze, niezaskorupiających się, o klasach bonitacyjnych powyżej IVa. Na co zwracają uwagę producenci lnu, nie jest to roślina bardzo wybredna co do przedplonu, jednak nie należy uprawiać go po sobie. Na tym samym polu może być wysiewany co 6-7 lat, czyli mniej więcej tyle, ile potrzeba na samooczyszczenie się gleby z patogenów Fusarium.

Pod uprawę lnu zaleca się najczęściej nawożenie w dawkach: 40-60 kg N/ha, 30-50 kg P2O5/ha, i 60-80 kg K2O/ha. Z azotem nie należy „przesadzać”, bo sprzyja to wyleganiu łanu i w konsekwencji powoduje trudności w zbiorze. Ze względu na przeznaczenie, ochrona chemiczna lnu oleistego jest ograniczona, jednak producenci nie są pozostawieni na lodzie. Jak mówią rolnicy zajmujący się tą uprawą, odchwaszczanie to konieczność. Przy jego zaniedbaniu len łatwo przegrywa konkurencję z chwastami. W uprawie lnu zwyczajnego zarejestrowana jest szeroka pula herbicydów, opartych głównie na substancjach: propachizafop, prosulfokarb, fluazyfop-P butylu, chizalofop-P etylu, kletodym i chlomazon, z kolei w uprawie lnu oleistego tylko jeden - herbicyd Frequent do zwalczania chwastów jednoliściennych.

Len oleisty najczęściej atakują szkodniki: pchełki, wciornastki, zwójki i mszyce. W ich zwalczaniu zarejestrowane są 3 insektycydy oparte na mieszance substancji: acetamipryd i lambda-cyhalotryna (Inazuma 130 WG, Inpower 130 WG i Nepal 130 WG). Choroby występujące w zasiewach lnu to między innymi: fuzarioza, antraknoza, szara pleśń, rdza, brunatnienie i łamliwość łodyg lnu i mączniak. W rejestrze środków ochrony roślin, dla lnu oleistego nie występują żadne fungicydy do ochrony, dlatego kluczowe jest tu zmianowanie. Szersza pula środków obejmuje uprawy lnu zwyczajnego.

Zbiór i czyszczenie

Zbiór lnu oleistego przeprowadza się kombajnami zbożowymi, przy parametrach technicznych podobnych jak przy zbiorze rzepaku ozimego. Często też stosowany jest zbiór dwuetapowy, jak przy zbiorze gryki: najpierw wykonywanie jest pokosowanie, kolejno zbiór kombajnem.

Charakterystycznym sygnałem osiągnięcia dojrzałości jest „dzwonienie” w torebkach nasiennych po ich potrząśnięciu oraz brązowe zabarwienie torebek. Rośliny kosi się przy wilgotności nasion ok. 9%, przy czym wzrost tego parametru skutecznie utrudnia efektywne koszenie. Zebrane nasiona poddaje się doczyszczaniu, a przy wilgotności powyżej 12% - dosuszaniu do wilgotności 8–10%. Tak przygotowane nasiona można przechowywać przez dłuższy okres.

Jakie plony i ceny lnu?

W plonowaniu i cenie, len można porównać do uprawy gryki. Średnie plony uzyskiwane w gospodarstwach małoobszarowych wynoszą najczęściej od 1,5-2 t/ha. W badaniach odmianowych prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, plony uzyskane w latach 2018-2019 wynosiły średnio 2,2 t/ha (w tabeli wyniki podane w dt/ha).

źródło: COBORU

Len oleisty użytkowany jest głównie na nasiona, choć słoma może także stanowić surowiec do wykorzystania przemysłowego. Nasiona zawierają zależnie od odmiany około 42-45% tłuszczu i posiadają szerokie zastosowanie w żywieniu i lecznictwie. Także powstałe po wytłoczeniu oleju makuchy stanowią wartościową paszę treściwą (25-30% białka).

Wytłoki powstałe po wytłoczeniu oleju są wartościową paszą treściwą fot.KM

Wolnorynkowe ceny za nasiona lnu oleistego wynoszą koło obecnie 2,7-2,8 zł/kg, rok temu stawki oscylowały średnio 4,5 zł/kg. Spadki widoczne w pozostałych uprawach widoczne są także i dla lnu. Przy plonach do 2 t/ha uzyskiwana kwota wynosi między 5400-5600 zł do hektara, nie wliczając kosztów w uprawę. Do tego można doliczyć także wsparcie z dopłat związanych z uprawą lnu, czy dodatkową wartość słomy. W przypadku uprawy lnu oleistego rolnicy najczęściej podkreślają, że bez przetwórstwa nasion na olej, produkcja ta jest mało efektywna, tym bardziej przy ograniczonej ilości punktów skupujących ten surowiec.

Podsumowując, dochodowość uprawy lnu oleistego związana jest najczęściej z jego przetwórstwem na olej pozyskiwany we własnym gospodarstwie. Wraz z rosnącą świadomością konsumentów, wzrasta także zainteresowanie produktami tego typu. Dodatkowo pozostałości z uprawy, tj. słoma oraz śruta poekstrakcyjna, również może być pozostawiona do sprzedaży. Lokalność produkcji, a także niski potencjał plonowania, mogą przesądzać o zainteresowaniu uprawą i niewielkim jej areale w naszym kraju.