Pośród znanych gatunków zapylaczy, w warunkach naszego kraju największą grupę stanowią pszczoły. W ciągu ostatnich lat ich liczba wzrosła, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Sezon kwitnienia roślin to okres ich wzmożonej pracy. Jednak jak bumerang powraca także temat zatruć zapylaczy powodowanych rzekomo przez rolników. Przypominamy więc zasady stosowania środków ochrony roślin.

W warunkach klimatycznych Polski, największą grupę zapylaczy stanowią pszczoły. Według materiałów opracowanych przez Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, w naszym kraju występuje ponad 450 gatunków tych pożytecznych owadów. Przyjrzyjmy się szerzej tym gatunkom.

Wzrasta ilość zapylaczy na świecie

Monitoring zapylaczy prowadzony przez Instytut Ogrodnictwa wskazuje na wzrost liczby rodzin pszczelich za rok 2021 o 14% (2,01 mln). W skali ogólnoeuropejskiej, jak podają autorzy publikacji „Global trends in the number and persity of managed pollinator species” w okresie około 1990 r. odnotowano spadek liczby pszczół miodnych. Po roku 2010 nastąpił ponowny wzrost - z około 16 mln do prawie 19 mln w 2018 r.

Liczby rodzin pszczół miodnych (w milionach) na całym świecie (A) i podzielone według regionów geograficznych (B). źródło: Global trends in the number and persity of managed pollinator species

Jak prezentuje poniższy wykres, ogólna tendencja w skali światowej (oprócz Australii) wskazuje na przyrost kolonii pszczół miodnych. W 2018 r. liczba rodzin pszczół miodnych na świecie wyniosła ponad 92 miliony, z największą ilością dla Azji Wschodniej.

Nie tylko wzrost plonowania roślin

Rośliny owadopylne obejmują około 78% gatunków w naszej szerokości geograficznej. Zapylacze nawet pojawiające się na roślinach w pewnym stopniu samopylnych, przynoszą korzyści w postaci zwyżki plonu. Jak podaje IOR-PIB, do takich roślin należą: rzepak, rzepik, proso, gorczyca, len, łubin żółty, wyka ozima, groch siewny, czy soja.

Rośliny, których plon uzależniony jest wyłącznie lub prawie wyłącznie od owadów to: gryka, słonecznik, lucerna, esparceta, wiele gatunków warzyw, rośliny sadownicze, w tym rośliny jagodowe. Obecność zapylaczy to wzrost plonu, ale także parametrów jakościowych. Tylko w przypadku aktualnie kwitnącego rzepaku, możliwy jest wzrost plonu do 35%, przy czym zapylacze wpływają również na poprawę m.in. zwiększenia współczynnika zawiązywania nasion.

Ochrona owadów zapylających

By utrzymać rosnącą tendencję populacji zapylaczy, działania ochronne są wymagane nie tylko od rolników. Edukacja w kierunku ochrony upraw i jej skutków, powinna dotyczyć również osób hobbystycznie uprawiających ogrody działkowe bądź sady. Bez specjalnych szkoleń takie osoby wykonujące opryski, mogą nieświadomie szkodzić zapylaczom.

W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości przy stosowaniu środków ochrony roślin Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa stosuje sankcje karne, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 2013 r o środkach ochrony roślin.

Zasady stosowania środków ochrony roślin

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin: „Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków…”. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o zasadach obowiązujących profesjonalnych użytkowników

-należy przestrzegać zaleceń podanych w etykiecie stosowanych środków ochrony roślin,

-wykonywać zabiegi tylko w przypadku przekroczenia przez organizmy szkodliwe progów ekonomicznej szkodliwości,

-zabiegi opryskiwania należy wykonywać sprzętem sprawnym technicznie,

-zabiegi należy wykonywać wieczorem, po zakończeniu oblotu uprawy przez pszczoły. Kwitnące chwasty również stanowią pożytek dla pszczół, wykonywane w tym czasie zabiegi muszą być traktowane tak, jak zabiegi w czasie kwitnienia uprawy,

-nie opryskiwać roślin pokrytych spadzią,

-zapobiegać przenoszeniu cieczy roboczej na sąsiednie uprawy, wykonywać opryski jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s,

-środki ochrony roślin stosować z zachowaniem odpowiednich odległości od pasiek, tj. przy użyciu sprzętu naziemnego w odległości co najmniej 20 m od pasiek,

Zgodnie z art. 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r., do treści zezwolenia i etykiety środka ochrony roślin wprowadzany jest zapis: „Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację”.

W jakich godzinach stosować pestycydy?

W mediach społecznościowych często podawane są różne normy czasowe, według których teoretycznie środki mogą być wykorzystane. Przepisy nie określają ściśle konkretnych godzin stosowania insektycydów, podczas kwitnienia roślin. Oblot zapylaczy może trwać w różnych godzinach, zależnie od długości dnia i warunków atmosferycznych. Dlatego ważne jest, aby przed wykonaniem zabiegów obserwować uprawy, czy nie znajdują się na nich nadal zapylacze.