Zgodnie z przewidywaniami kolejne dni z nieco wyższymi temperaturami były korzystne dla masowych pojawów słodyszka rzepakowego na plantacjach. Progi szkodliwości na wielu polach są już przekroczone.

Masowe naloty słodyszka na południu Polski

W południowo - zachodniej Polsce temperatury w ciągu dnia przez ostatnie kilka dni przekraczały 13 - 14 °C. To wystarczyło by na plantacjach pojawił się słodyszek rzepakowy. Niestety mogą być problemy z ochroną. Przede wszystkim ze względu na wąski zakres mechanizmów działania insektycydów (to jednak problem dotyczący zwalczania wszystkich szkodników). Nie pomagają jednak także warunki pogodowe. Mamy do czynienia z niekorzystnym scenariuszem meteorologicznym, jeśli chodzi o naloty szkodników.

- Na plantacjach rzepaku ozimego odnotowano obecność chrząszczy słodyszka rzepakowego, które wyrządzają największe szkody wgryzając się w zamknięte jeszcze pąki kwiatowe, by dostać się do pyłku. Średnio, na naczynie żółte, odłowiono 15 chrząszczy słodyszka rzepakowego i pojedyncze osobniki chowacza czterozębnego - brzmi komunikat IOR -PIB w Poznaniu z 13 kwietnia br. opublikowany na podstawie lustracji pól w Winnej Górze.

Ze względu na naprzemienne skoki temperatur kolejne grupy szkodników pojawiają się naprzemiennie, a naloty są rozciągnięte w czasie. To oznacza, że trudno wyznaczyć idealny moment zabiegu - a w zasadzie nie ma takiego właśnie najlepszego momentu.

W przypadku zwalczania słodyszka pyretroidami w czasie naprzemiennych opadów deszczu, słonecznej pogody a jednocześnie wahań temperaturowych, pozbywamy się problemu tylko na chwilę. Przystępując do zabiegu np. w poniedziałek musimy liczyć się z tym, że już w środę będziemy mieli ponownie słodyszka na plantacji i przy masowych nalotach ponownie powinno się przystąpić do zabiegu. Poza tym tańsze rozwiązania działające kontaktowo są mało skuteczne. Pamiętać także należy, na wysoką już odporność słodyszka na większość substancji należących do tej grupy.

Dłuższe zabezpieczenie daje m.in. acetamipryd, ale w tym przypadku również eliminacja słodyszka jest trudna ze względu na średnią wrażliwość na tę substancję. Ponadto rozwiązania bazujące na acetamiprydzie to koszt/ha rzędu 50 - 80 zł. Pyretroidy są znacznie tańsze i zazwyczaj koszt zabiegu mieści się w przedziale - 12 - 20 zł/ha.

Słodyszek groźny w czasie deszczu i ochłodzenia

Ochłodzenie i często pojawiające się tej wiosny opady deszczu nie zatrzymają słodyszka. Oczywiście naloty będą zahamowane, jednak co ze szkodnikiem już znajdującym się w pąkach? Podczas opadów deszczu słodyszek bardzo często przenosi się z górnych partii w głąb pąków. Jest wówczas niewidoczny na pierwszy rzut oka, ale po wstrząśnięciu pąkiem możemy bez problemu policzyć egzemplarze szkodnika żerujące na roślinie (chrząszcze możemy policzyć łapiąc je w dłoń). Tak więc podczas niesprzyjających warunków słodyszek nadal żeruje. Aktywność jest wówczas niższa, niemniej bezpowrotnie uszkadza w tym czasie pąki. Dlatego też po zauważeniu masowych nalotów koniecznie należy wykonać ochronę insektycydową.

W poprzednich sezonach naloty słodyszka rzepakowego nie były tak groźne. To nie oznacza, że problem tego szkodnika został rozwiązany. Wszystko jest uzależnione od pogody i tempa rozwoju. W tym sezonie - przynajmniej w tym momencie stanowi zagrożenie ze względu na fazy rozwojowe. Ochrona jest utrudniona ze względu na warunki, a rośliny na wielu plantacjach są w fazach rozwojowych, kiedy szkodnik ten może wyrządzić najwięcej szkód.

Pamiętajmy przy aplikacji insektycydów, że jeśli na plantacji pojawiają się już pojedyncze kwitnące egzemplarze to zabieg trzeba wykonać po oblocie zapylaczy. Co prawda jak na razie rzepaki nie kwitną, niemniej na niektórych polach pojawiać się mogą już tzw. "pośpiechy".