Lidea – nowy gracz na rynku nasion

Dwie firmy hodowlano nasienne EURALIS Semences oraz CAUSSADE Semences Group połączyły się i oficjalnie od 1 września utworzyły nowy podmiot – Lidea.

Jak podaje firma Lidea konsolidacji zrodziła się ze świadomości podobieństw obu firm. Misją firmy jest kreowanie zrównoważonych i dostosowanych do lokalnych warunków środowiska naturalnego rozwiązań dotyczących siewu różnych gatunków roślin uprawnych. W ofercie firmy znajdą się nasiona takich upraw jak: kukurydza, zboża, rzepak, słonecznik, rośliny pastewne, soja, sorgo, rośliny strączkowe.

Na bardzo konkurencyjnym rynku rolniczym realizowana właśnie fuzja ma wiele zalet. Po pierwsze, pozwala nowemu podmiotowi osiągnąć pożądaną wielkość – odpowiadającą innym firmom z branży, które w ostatnich latach połączyły się. Po drugie, daje okazję do intensyfikacji inwestycji przemysłowych i badawczych niezbędnych do rozwoju hodowli, przez co wzmacnia pozycję obu istniejących na rynku marek. Rezultatem fuzji jest podmiot oferujący szeroką gamę nasion obu uznanych przez rolników i dystrybutorów hodowców. To także szansa rozwoju na istniejących i nowych rynkach.

Prezesem Zarządu FIRST został Pierre Pages. Staje się on także wiceprezesem EURALIS. Pierre Pages jest rolnikiem pochodzącym z miejscowości Viella na południu Francji. Uprawia kukurydzę i inne zboża, jest także producentem nasion. Dyrektorem Generalnym Lidea mianowano Pierre’a Flye Sainte-Marie. Od marca 2019 roku piastuje on stanowisko Dyrektora Generalnego CAUSSADE Semences Group. Posiada 30-letnie doświadczenie pracy w branży rolnej - wcześniej kolejno pełniąc funkcję wiceprezesa CORTEVA Europe Africa oraz szefa DOW AGROSCIENCES na Europę, Bliski Wschód, Afrykę, Azję i Pacyfik.

– Z większym zasięgiem geograficznym, znacznym udziałem w rynku i możliwością bycia solidnym partnerem dla swych klientów, Lidea chce zostać jednym z kluczowych graczy na międzynarodowym rynku rolnym. Wyzwania, którym trzeba sprostać, są liczne i ekscytujące. Kreują pozytywną energię i są źródłem motywacji dla naszego zespołu. – mówi Dyrektor Generalny Lidea Pierre Flye Sainte-Marie.

Pierre Pages, Prezes Zarządu Lidea, dodaje: – Jesteśmy przekonani co do sukcesu nowej firmy. Mamy wszystko, co potrzebne. Jesteśmy blisko klientów, mamy kreatywny zespół gotowy do efektywnej współpracy i – bardziej ogólnie – potrafimy działać doskonale.

Nowy podmiot w liczbach

Ponad 2000 pracowników,

350 milionów euro obrotu,

8 zakładów produkcyjnych we Francji, Rumunii, Ukrainie, Hiszpanii, a wkrótce także w Rosji,

17 stacji badawczych w całej Europie,

Ponad 30 milionów euro rocznie przeznaczonych na inwestycje i rozwój badań,

45 000 hektarów pól produkcyjnych w 5 krajach,