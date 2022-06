Systematycznie podajemy notowania cen płodów rolnych na światowych giełdach oraz w skupach. W ostatnich dniach utrzymuje się tendencja spadkowa cen pszenicy oraz kukurydzy suchej. W trakcie Spotkania Rolników na Polach Demonstracyjnych w Wiszniowie mieliśmy okazję wysondować, czy rolnicy z Lubelszczyzny sprzedali już wszystkie zeszłoroczne płody rolne, i czy ich magazyny są gotowe na nowe zbiory.

W notowaniach cen zbóż raportowanych przez redakcję "Farmera" w krajowych skupach od marca br. zauważalny był wzrost cen zbóż w skupach. Jednak już od połowy maja ceny spadają, co przedstawia poniższy wykres.

Notowania pszenicy konsumpcyjnej na dzień 14.06.2022 r., źródło: farmer.pl

Sprzedaż płodów z sezonu 2021 zakończona, rolnicy czekają na tegoroczne żniwa

W obecnej sytuacji spadających cen płodów, wyruszyliśmy bezpośrednio do rolników z województwa Lubelskiego, z pytaniem jak odczuwają tę rynkową niepewność.

Pytaliśmy również czy i kiedy sprzedali wyprodukowane zboża oraz jak według nich będą kształtować się tegoroczne plony.

Z sondy przeprowadzonej 10 czerwca 2022 r. w Wiszniowie* wynika, iż znaczna część opiniowanych rolników nie magazynuje już zbóż w tym sezonie, a większość została sprzedana w tym roku, w okresie zimowo-wiosennym.

Liczna część gospodarzy zamieszkujących tereny przygraniczne (Dołhobyczów, Hrubieszów), podzielała obawy na temat napływu zbóż ukraińskich, tym bardziej, że ceny płodów są tu niższe, jak sami mówią ogłoszeń ze sprzedażą zagranicznych zbóż przybywa, a kolejki samochodów ciężarowych stale się kumulują.

- Gospodaruję na areale 100 ha, w gospodarstwie przeważają gleby klasy III i IV, główne uprawy to zboża i rzepak ozimy. Magazynowane zboża sprzedałem, a ostatnia partia wyjechała ode mnie około 2 tygodnie temu, jeszcze w stosunkowo korzystnej cenie – przekonywał rolnik z okolic Hrubieszowa

– Powierzchnia mojego gospodarstwa to około 260 ha – mówi gospodarz z gminy Telatyn. -Uprawiam pszenicę ozimą, rzepak ozimy, soję oraz warzywa – dynię, buraka ćwikłowego i marchew. Staram się magazynować płody, aczkolwiek w tym roku musiałem je sprzedać po narzuconych cenach, ze względu na wysokie koszty produkcji. Dotyczyło to przede wszystkim nawozów, których ceny drastycznie rosły z dnia na dzień – a do ich zakupu, firmy nie chciały udzielać kredytowania.

- Posiadam gospodarstwo w powiecie Włodawskim, klasy ziemi od IV-VI. Zajmuje się uprawą rzepaku ozimego, zbóż jarych i ozimych, kukurydzy oraz grochu, na areale około 110 ha. Ze względów finansowych, większość zbóż sprzedałem w marcu, kiedy cena nie była jeszcze tak satysfakcjonująca. Pośredniczę w sprzedaży zbóż i obserwuję spory napływ pszenicy i kukurydzy ze wschodu, także w ostatnich dniach jest zauważalny spadek tych cen – przedstawił swoją opinię kolejny producent rolny.

- Gospodarstwo mieści się w gminie Dołhobyczów, a jego powierzchnia to około 35 ha. Główne uprawy to rzepak, zboża i buraki cukrowe. Płody sprzedałem w kwietniu, jeszcze w stosunkowo dobrej cenie, choć gdybym poczekał mniej więcej do połowy maja, miałbym lepszą cenę – podsumował ankietowany gospodarz.

- W ostatnich dwóch latach sprzedawałem zboża niedługo po ich zbiorze – tłumaczył rolnik z gminy Stary Zamość. Później cena była wyższa, ale niestety zobowiązania są różne…Gospodarz zajmuje się uprawą zbóż, kukurydzy, soi oraz aronii, na areale około 40 ha.

Jak wygląda sytuacja na rynku rzepaku ozimego?

Notowania rzepaku ozimego na dzień 14.06.2022 r., źródło: farmer.pl

Na Spotkaniach Rolników w Wiszniowie podsumowano aktualną sytuację na rynku roślin oleistych. Jak tłumaczył Paweł Pintwała z BNP Paribas, dużą rolę w kształtowaniu ceny rzepaku odgrywa zawartość tego komponentu w biodieslu. - Unia Europejska dąży do tego, żeby udział komponentów w dieslu sięgał do 2030 roku nawet 17%, obecnie jest to 8%. Patrząc na ten wskaźnik, prognozowany jest zwiększony popyt na produkcję rzepaku – wyjaśniał.

Ekspert dodawał również, że w obecnej sytuacji konfliktu na Ukrainie, wiele państw zajmujących się ogólnie produkcją olejów, wstrzymało eksport. Tu padł przykład Indii, Chin oraz Indonezji, które wstrzymały sprzedaż olejów roślinnych. Co się z tym wiąże, ceny surowca powinny wzrosnąć. Radą dla rolników, było magazynowanie jeszcze niesprzedanego rzepaku, albo solidne dbanie o wysoki tegoroczny plon, gdyż prognozowane są ceny ponad 4 tyś. zł za tonę. Wiele mówi się również, o korekcie cen jeśli chodzi o podpisane umowy na sprzedaż rzepaku.

Podsumowując wypowiedź, przedstawiciel banku uspokajał rolników, w kontekście napływu zbóż z Ukrainy. - Jeśli mówi się o masowym napływie zbóż, to analitycy uspokajają. Bowiem, gdyby chcieć właśnie wywieźć te duże ilości ukraińskiej kukurydzy i pszenicy, to przez Polskę jesteśmy w ciągu paru miesięcy zaledwie wywieźć 15%. Przewożąc towar siłą pociągową i samochodami ciężarowymi, nie jest możliwe by eksportować tak duże ilości.

*Osoby biorące udział w sondzie podawały wyłącznie dane na temat przybliżonej lokalizacji gospodarstw, uprawianych gatunków roślin oraz odnośnie stanu magazynów zbóż.