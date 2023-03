Zobacz galerię

1 marca to ważna data dla rolników w całym kraju i dobry czas na dokładną lustrację pól. W Wielkopolsce sprawdziliśmy kondycję zbóż ozimych na dwóch plantacjach, których agrotechnika różniła się pod wieloma względami.

Na wielkopolskich piaskach

Nasza redakcyjna lustracja została przeprowadzona w powiecie konińskim, we wschodniej części woj. Wielkopolskiego. Tutejsze gleby są generalnie lekkie, mało zasobne w składniki pokarmowe i próchnicę i w większości przypadków kwaśne. Lokalni rolnicy zwracają uwagę, że poprawa ich żyzności nie jest łatwym zadaniem. Z uwagi na dominującą w tym rejonie produkcję mleka krajobraz pól jest dość monotonny, w zmianowaniach królują bowiem zboża podstawowe i kukurydza.

Tegoroczna zima była w Wielkopolsce bardzo łagodna. Temperatury rzadko spadały poniżej 0°C, śnieg pojawiał się sporadycznie i na krótko. Już pod koniec grudnia podczas lustracji na tym terenie obserwowaliśmy wznowienie wegetacji na plantacjach zbóż ozimych.

Jesienią i zimą oraz na przedwiośniu stosunkowo obfite były opady deszczu. Obecnie obserwujemy tutaj liczne zastoiska wodne, grunt jest mocno uwilgotniony i grząski. To na pewno odwlecze wjazd maszyn na pola w wielu tutejszych gospodarstwach, mimo iż teoretycznie od dziś można już nawozić azotem w całym kraju.

Jesienna agrotechnika tworzy wiosenną kondycję

Podczas lustracji skupiliśmy się na plantacji żyta ozimego, lecz zajrzeliśmy także na sąsiadującą plantację pszenżyta ozimego. Dwa łany oddalone są od siebie zaledwie o miedzę, choć ich agrotechnika różniła się.

Obie plantacje założono w podobnym czasie - trzeciej dekadzie września 2022 r. Żyto ozime odmiany Astranos (odmiana hybrydowa) zasiano w systemie no-till bezpośrednio w wielogatunkowy międzyplon ścierniskowy. Do siewu użyto kwalifikowanego materiału siewnego. Rosnące "po sąsiedzku" pszenżyto ozime uprawiane jest w technologii płużnej - bez międzyplonu, ale źródłem materii organicznej jest na tym polu regularnie dostarczany obornik. Do siewu użyto materiału siewnego z własnego rozmnożenia, niezaprawionego zaprawą fungicydową.

Na lustrowanej plantacji żyta, by zniszczyć międzyplon ścierniskowy oraz ograniczyć ewentualne zachwaszczenie, herbicydy zastosowano już w terminie jesiennym. Okazało się to dobrą decyzją i żyto rozwija się bez niepożądanego "towarzystwa". Z kolei na plantacji pszenżyta ozimego z jesiennego zabiegu herbicydowego zrezygnowano i obecnie duża ilość chwastów dwuliściennych konkuruje z pszenżytem. Ten łan będzie wymaga pilnej, wiosennej interwencji herbicydowej.

Zastosowanie kwalifikowanego, zaprawionego materiału siewnego żyta przełożyło się korzystnie na jego zdrowotność. Pozytywnym zaskoczeniem jest brak objawów mączniaka prawdziwego na liściach, który wczesną wiosną był na tutejszych plantacjach zbóż ozimych corocznym "pewniakiem"; nie występują też choroby podstawy źdźbła. Ciekawą obserwacją są za to pojedyncze, pomarańczowe poduszeczki na liściach, które świadczą o zainfekowaniu roślin rdzą. Ich objawy nie są jednak na tyle wyraźne by stwierdzić, czy mamy do czynienia z rdzą brunatną, czy rdzą żółtą. Objawy rdzy zaobserwować można także na liściach pszenżyta, jednak to nie rdza jest największą bolączką tej plantacji. Plantacja pszenżyta jest bowiem bardzo silnie porażona mączniakiem ozimym. Grzybnia nie jest śnieżnobiała, lecz brunatnoszara, co świadczy o tym, że są to stare infekcje i mączniak rozwijał się na roślinach wcześniej, podczas sprzyjającej porażeniom jesieni i zimy.

Rozkrzewienia trzeba dożywić

Żyto mieszańcowe, zgodnie ze swoją naturą, rozkrzewiło się zadowalająco. Rośliny wytworzyły średnio po 5-6 pędów. Pszenżyto ozime ma w większości po 3 rozkrzewienia. Roślinom nie sprzyjała jednak pełzająca wegetacja. Obie plantacje wykazują niedobory składników pokarmowych - oczywiście mowa przede wszystkim o azocie. Część liści została już przez rośliny odrzucona, część najstarszych liści pożółkła. Te objawy były widoczne już wcześniej, jednak mimo stosunkowo wysokich temperatur w lutym wykazy IMGW nie pozwalały na wcześniejsze podanie azotu w powiecie konińskim. Dziś, 1 marca, wielu gospodarzy wyjechało na pola z rozsiewaczami, część jednak wstrzymuje wysokie uwilgotnienie gruntu i niepewność co do warunków pogodowych w najbliższych dniach.