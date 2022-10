Maliszewski: -By powstrzymać wzrost kosztów i upadek gospodarstw, musimy się otworzyć na inne rynki zaopatrzenia w siłę roboczą. fot. PTWP

Sytuacja na rynku sadowniczym i warzywniczym jest określana jako dramatyczna. Brakuje rąk do pracy, co uwydatniła wojna na Ukrainie, gdyż głównie bazowaliśmy na tamtejszej sile roboczej. Czy Polska otworzy się na nowe rynki pracowników?

Wiele dziedzin polskiego rolnictwa, w tym sadownictwo i warzywnictwo, zachowało swoje przewagi konkurencyjne w ostatnich latach ze względu na niższe koszty. Dzięki temu, możliwa była rywalizacja z Włochami, Francuzami, czy też producentami z innych kontynentów.

Niestety, jak podkreślał w wywiadzie dla eNewsroom Video News Agency, Mirosław Maliszewski - Prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej - zmieniło to się na niekorzyść polskich rolników. - Większość kosztów wzrosła nawet o kilkadziesiąt procent. Ponadto wojna na Ukrainie pogorszyła dodatkowo dostęp do siły roboczej, na której głównie bazowaliśmy. Mamy z tym ogromny problem, bo rąk do pracy brakuje - mówił Maliszewski.

Szansą dla polskich gospodarstw, jest otwarcie się na nowe rynki siły roboczej

Dotychczas gospodarstwa krajowe, opierały się na pomocy pracowników głównie z Ukrainy. Działania wojenne spowodowały, że niestety brakuje tych osób, a będzie to skutek długofalowy.

- Stawki wynagrodzeń poszły w górę, a sadownicy konkurują ze sobą o pracowników, nie mając gwarancji, że uzyskają cenę za owoce pokrywające wzrost kosztów siły roboczej. Jednak każdy chce te owoce zebrać. W wielu gospodarstwach zbiór odbywa się wyłącznie siłami własnej rodziny, więc sytuacja nie jest łatwa. Niestety konflikt na wschodzie tylko to nasilił - wyjaśniał Mirosław Maliszewski.

Nawet jeżeli konflikt się zakończy, zapotrzebowanie na pracowników będzie potrzebne wewnątrz Ukrainy - do jej odbudowy. Stąd Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, niejednokrotnie apelował o otwarcie na inne rynki siły roboczej.

-Szansą na powstrzymanie wzrostu kosztów jest otwarcie Polski na inne rynki w zakresie przyjęcia pracowników. Mam tu na myśli kraje takie jak, Uzbekistan, Filipiny, Nepal, Indie. Musimy doprowadzić do sytuacji, by umożliwić przyjazd tych pracowników do kraju - dodawał Maliszewski.

Bez dopływu pracowników, nie utrzymamy naszej konkurencyjności na rynku

Bez jakichkolwiek zmian na rynku pracy w rolnictwie, nie będziemy w stanie zatrzymać wzrostu kosztów produkcji, a tym samym podtrzymać konkurencyjności Polski na rynkach zewnętrznych.

- Nie będziemy sprzedawać. Nie dlatego, że nie mamy oferty, lecz przede wszystkim dlatego, że będziemy drożsi niż inni producenci. W takich krajach jak Iran, Syria, Uzbekistan (...) odbywa się intensywny wzrost produkcji warzywniczej i sadowniczej. My w przyszłości niedalekiej, możemy tę rywalizację przegrać. Więc istnieje pilna potrzeba otwarcia polskiego rynku pracy, na migrantów z innych krajów, niż tylko Ukraina i o to niejednokrotnie apelujemy - podsumował prezes Maliszewski.