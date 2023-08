Tegoroczne żniwa są wyjątkowo trudne. Z jednej strony ceny za sprzedawane płody rolne są bardzo niskie w stosunku do poniesionych kosztów, z drugiej natomiast notorycznie są przerywane przez opady deszczu.

Zboża koszone są często "na siłę" - ziarno utrzymuje wysoką wilgotność

Lada moment ziarno zacznie porastać w kłosie. Pszenicy konsumpcyjnej jest mało, a będzie jeszcze mniej

Pogoda bardziej przypomina żniwa kukurydziane niż zbożowe

Od kilku lat takich żniw w kraju nie obserwowaliśmy. Te z reguły odbywały się dość płynnie z co najwyżej krótkimi przestojami spowodowanymi przez opady deszczu. W tym sezonie jest inaczej - de facto w ciągu tygodnia mamy co najwyżej dzień, dwa dobrej pogody, która umożliwia prace żniwne. Ewentualnie udaje się "zbierać" zboża po kawałku pomiędzy kolejnymi opadami. Co prawda "kradzione żniwa" są nam dobrze znane, ale w tym roku te odbywają się chyba w najbardziej ekstremalnym wydaniu.

Mokre ziarno problematyczne w skupie

Obserwujemy duże problemy ze sprzedażą zbóż. Większość firm nie jest zainteresowana skupem zbóż o wilgotności przekraczającej 14,5% i suszeniem odebranego ziarna. Nieliczne punkty skupowe, które są gotowe odebrać surowiec o wyższej wilgotności, stosują wysokie potrącenia (nawet w granicach 20 - 30 zł za każdy procent ponad normę). Tak więc sprzedając pszenicę o wilgotności 16% tracimy nawet 60 zł na każdej tonie (biorąc pod uwagę potrącenie na poziomie 30 zł za każdy rozpoczęty procent). Przy bazowej cenie pszenicy na poziomie 800 zł/t po potrąceniu rolnik uzyska za każdą tonę zaledwie 740 zł. Na dostawie tylko 10 ton tracimy już więc 600 zł, a przy plonie 7 ton/ha przychód z hektara jest niższy o 420 zł.

Brakuje pszenicy konsumpcyjnej?

Problem z wilgotnością dotyka także ewentualnych pszenic konsumpcyjnych. Wymagana w większości przypadków wilgotność maksymalna dla konsumpcji to 14%. Nawet jeśli spełnione zostaną wszystkie parametry dla zakwalifikowania ziarna do kategorii konsumpcyjnej to wilgotność na poziomie wyższym niż wspomniane 14% przekreśla sprzedaż towaru na konsumpcję.

Inna sprawa, że o pszenicę konsumpcyjną w tym sezonie bardzo trudno. Najczęściej nawet jeśli spełnione zostaną pozostałe wymagane parametry to dostarczany surowiec ma zbyt małą ilość białka. Po obfitych opadach deszczu jakość zbóż będzie gorsza - w większości przypadków o konsumpcji będzie można już zapomnieć.

Niemal połowa zbóż na Dolnym Śląsku na polach

Na Dolnym Śląsku i w południowej Wielkopolsce na polach wciąż pozostaje wiele zbóż, zwłaszcza pszenicy i pszenżyta. Trudno oszacować dokładną ilość, jednakże wielu rolników podkreśla, że jak dotąd skoszono co najwyżej połowę zbóż. Niestety okien pogodowych na zbiory mamy jak na lekarstwo. Prace żniwne o większym natężeniu udało się wykonać w piątek - kombajny pracowały w polach do późnych godzin nocnych. Ale koszone pszenice uzyskiwały wilgotność na granicy wartości akceptowalnych przez firmy skupowe (14 - 14,5%, czasem w przedziale 13 - 14%). Pszenice o najwyższym potencjale plonowania wciąż pozostają mokre (część z nich przed opadami miała wilgotność w granicach 16 - 17%). Grube ziarno, w zbitym kłosie, znacznie wolniej oddaje wilgoć.

Problem z przechowaniem mokrego ziarna

Nieliczne firmy skupujące mokre ziarno pomimo niższej ceny są oblegane przez klientów - stojąc w kolejkach na suszarnie trzeba odczekać nawet kilka lub kilkanaście godzin. Pomimo potrąceń część gospodarstw nie może pozwolić sobie na dalsze przestoje, a nie ma co ukrywać - im później towar zostaje sprzedany tym bardziej odsuwamy horyzont czasowy w którym otrzymamy pieniądze za zboże.

Gorzej wygląda sytuacja z przechowaniem w gospodarstwie. Pszenice o wilgotności powyżej 15% nie nadają się do zmagazynowania przez dłuższy okres. Maksymalna wartość nie powinna tu przekraczać 15% jeśli mamy zamiar sprzedawać towar dość szybko. Jednakże jeśli ziarno ma być przechowywane przez kilka miesięcy to wilgotność maksymalna nie powinna przekraczać 14 - 14,5%, a w przypadku magazynowania nawet przez rok jej wartość powinna być niższa niż 13 - 13,5%.

Ceny w południowo - zachodniej Polsce są niskie, zresztą jak w całym kraju. Pszenica paszowa wyceniana jest na 780 - 830 zł/t, z kolei oferty na pszenicę konsumpcyjną oscylują zazwyczaj w przedziale 820 - 900 zł/t. Oferty na pszenżyto tylko w nielicznych przypadkach przekraczają 700 zł/t, z reguły mieszczą się jednak w przedziale 650 - 700 zł/t. Żyto z kolei sprzedawane jest po 560 - 640 zł/t.