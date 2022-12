- Notowania zbóż i rzepaku na światowych giełdach towarowych wyznaczyły nowe dołki, co nie pozostaje bez wpływu na krajowe ceny. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na krajowy rynek zbożowy jest nadmierny import z Ukrainy. Stąd działania ministerstwa rolnictwa, mające na celu ograniczenie przywozu kukurydzy, pszenicy i rzepaku na teren Polski – analizuje w swoim raporcie Mirosław Marciniak, analityk InfoGrain.

Rynek surowców rolnych rozgrzany jest do czerwoności, ale nie z powodu drogich i intensywnych zakupów. Wprost przeciwnie, sprzedaż praktycznie stoi w miejscu. Nasze rodzime zboże nie jest kupowane i sprzedawane, za to „biznes” rozkręca to ukraińskie. Jak się ta trudna sytuacja skończy? Rządzący mówią o kontroli ziarna, a rolnicy wspominają nawet o protestach. Więcej w artykule poniżej.

Zboże techniczne z Ukrainy - co z kontrolami?

Jak informuje na swoim blogu Mirosław Marciniak, właśnie na pierwszy ogień poszły zboża techniczne, czyli tak naprawdę zboża konsumpcyjne i paszowe, które dzięki nazwie „techniczne” nie podlegają kontroli weterynaryjnej, co przyspiesza proces importu.

Od ubiegłego tygodnia trwają szczegółowe kontrole towaru przekraczającego naszą granicę, a zboża „techniczne” nie będą już mogły wjeżdżać do kraju. Rolniczy związkowcy domagają się także wprowadzenia kaucji na importowane zboża, które będzie można odzyskać dopiero po udowodnieniu, że ukraińskie ziarno przejechało przez Polskę w tranzycie. Czy takie działania pomogą w ustabilizowaniu sytuacji? – pyta analityk.

Ceny rzepaku. Co się dzieje na rynku rzepaku?

Tu również ceny się obniżyły.

- W przypadku rzepaku ewentualne ograniczenia w imporcie z Ukrainy, nie będą miały większego znaczenia. Ukraina wyeksportowała już praktycznie całość wyprodukowanego w tym roku rzepaku. Ok. 2 mln ton, czyli 65% łącznej produkcji, zostało wysłane do UE, z czego blisko 600 tys. ton trafiło do Polski. Konkurencją dla krajowego rzepaku w drugiej części sezonu może się jednak okazać australijska canola. Już w poprzednim sezonie do Polski zaimportowano ok. 100 tys. ton australijskiego ziarna. A rekordowe zbiory w tym sezonie powodują, że australijscy eksporterzy są bardzo aktywni na rynku unijnym, oferując swoje ziarno w atrakcyjnych stawkach – pierwsze statki już zmierzają w stronę Europy – podaje Marciniak.

Ceny kukurydzy - grudzień 2022

- W przypadku kukurydzy ewentualne ograniczenia w imporcie (jeżeli takie w ogóle są możliwe) będą działaniami o co najmniej kilka miesięcy spóźnionymi. Import kukurydzy do Polski trwa nieprzerwanie od wybuchu wojny i odbywał się także w momencie, kiedy ceny mokrej kukurydzy w żniwa osiągały rekordowe poziomy. Od wybuchu wojny do kraju wjechało ok. 1,8 mln ton ziarna zza wschodniej granicy. A od początku bieżącego sezonu, tj. od 1 lipca, ponad 1 mln ton zasiliło krajowy bilans kukurydzy – czytamy na blogu analityka.

Jak jasno podkreśla, już kilka tygodni wcześniej zwracał on uwagę na krajowy bilans zbóż, zarówno pszenicy, jak i kukurydzy, wskazując na olbrzymie nadwyżki, wynikające nie tylko z ponadnormatywnego importu, lecz także wysokich zbiorów, które znacząco przewyższają krajowe zapotrzebowanie.

- Niestety, po bardzo dobrym początku sezonu, tempo eksportu zbóż z Polski znacząco wyhamowało. I nie wynika to z ograniczonych możliwości w portach (takie informacje coraz częściej pojawiają się w mediach), a z braku zainteresowania zakupami polskich zbóż (jesteśmy za drodzy). Od września nasze zdolności przeładunkowe w portach są wykorzystywane w 60-70% - podał Marciniak.

Rynki towarowe decydują o cenie zbóż

Nie tylko sytuacja związana z Ukrainą wpływa na ceny surowców rolnych, ale również i rynki światowe. Ten fakt też już wcześniej określał Marciniak.

- Solidne przeceny na rynku krajowym są pochodną „tąpnięcia” na rynkach światowych, co spotkało się z niezrozumieniem części rolników w mediach społecznościowych. Prawda jest jednak taka, że od kilku lat ceny w kraju wyznacza eksport, co dobitnie pokazały ostatnie tygodnie. W ciągu ostatniego miesiąca kontrakty pszeniczne i kukurydziane na giełdzie MATIF zostały przecenione o ponad 50 EUR, a rzepakowe o ponad 100 EUR. W tym samym czasie ceny pszenicy i kukurydzy w krajowych portach zniżkowały o 250-270 PLN, a ceny rzepaku w kraju o ponad 400 PLN. A problem ze zbytem zbóż i rzepaku przez rolników wynika przede wszystkim z braku akceptacji niskich cen – podał analityk.

Czy nowy rok przyniesie odwrócenie trendu? Zdaniem Mirosława Marciniaka, kluczowy będzie popyt eksportowy.