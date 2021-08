Mechaniczne odchwaszczanie ścierniska

Uprawa ścierniska to bardzo ważny element przygotowania stanowiska pod kolejną uprawę. Umożliwia bowiem osiągnięcie kilku ważnych celów agrotechnicznych.

Pożniwna uprawa ścierniska jest bardzo ważnym zabiegiem. Można wyróżnić 4 cele, które chcemy osiągnąć poprzez wykonanie uprawek pożniwnych.

Ograniczenie strat wody glebowej

Coraz częściej mamy do czynienia z niedoborami wody w glebie. Aby temu zapobiec, należy bezpośrednio po żniwach przerwać kapilary glebowe przenoszące ją z głębszych warstw gleby w górę. Podczas słonecznej pogody może bowiem dochodzić do strat wody z gleby w wyniku parowania na poziomie 80-100 l/m2 dziennie. To ilość porównywalna do średnich opadów w lipcu czy sierpniu.

Eliminacja mechanicznej obróbki gleby i ograniczenie się do wyłącznie chemicznego zwalczania wyrastającej w ściernisku roślinności nie pozwalają na osiągnięcie tego celu, co prowadzi często do znacznego deficytu zasobów wody glebowej i to w obliczu zbliżających się niebawem siewów ozimin.

Eliminacja chwastów

Chwasty stanowią konkurencję dla roślin uprawnych w walce o wodę, pokarm i światło, co prowadzi do pogorszenia warunków wegetacji. Chwasty, zwłaszcza wieloletnie, ukorzeniają się bardzo głęboko (np. mlecz polny do 50 cm, powój polny i skrzyp polny – do ponad 100 cm). Silny i głęboko sięgający system korzeniowy powoduje lepsze wykorzystanie wody – pobierana przez chwasty ilość składników pokarmowych przewyższa niejednokrotnie tą zbieraną z przeciętnie osiąganym plonem. Szybko wyrastające ponad roślinę uprawną chwasty zabierają jej światło – przy silnie zachwaszczonym polu ilość światła docierającego do roślin uprawnych może ulec zmniejszeniu nawet o ponad 80 proc.

Wobec coraz większych obostrzeń dotyczących używania herbicydów coraz częściej odnotowywana jest świadoma i dobrowolna rezygnacja gospodarstw z chemicznej walki z chwastami w ściernisku, przy wykorzystaniu herbicydów o działaniu totalnym. Swoją decyzję tłumaczą nie tylko administracyjnymi obostrzeniami, lecz także obserwowaną w takiej sytuacji zdecydowaną poprawą życia biologicznego gleby.

Mechaniczna uprawa ścierniska skutecznie wzmaga szybkie wschody nasion chwastów i samosiewów zbóż i jednocześnie umożliwia ich zniszczenie. Do tego potrzebne są jednak co najmniej dwa zabiegi pożniwne.

Podczas pierwszego, czyli tzw. zerwania ścierniska, elementy robocze kultywatora ścierniskowego powinny pracować możliwie płytko (maks. 5-6 cm), aby zapobiec przedostaniu się osypanego ziarna zbóż i nasion chwastów do głębokich warstw gleby oraz nie spowodować głębokiego jej przesuszenia. Większe głębokości pracy elementów roboczych wpływają również znacząco na wzrost zużycia paliwa, a tym samym kosztów zabiegu. W zależności od warunków pogodowych i tempa wschodów zestawu gatunkowego chwastów, 7 do nawet 20 dni po pierwszej uprawce należy przeprowadzić drugą. Dotyczy to szczególnie pól po zbiorze rzepaku ozimego, na których nasilenie samosiewów tego gatunku jest bardzo duże. Pozostawienie ich przez dłuższy czas nie wchodzi w rachubę. Budują bowiem dużą biomasę, wykorzystując do tego wodę nawet ze znacznych głębokości. Na tym etapie należy wykonać zabieg uprawowy na głębokość do 10 cm.

Wiele chorób i szkodników przenosi się za ich pośrednictwem, np. patogen kiły kapusty z gorczycy polnej i innych chwastów należących do rodziny kapustnych, a mątwik burakowy m.in. z komosy białej. Dodatkowo utrudniają one przeprowadzenie skutecznych zabiegów chemicznej ochrony roślin. Wskutek pogorszenia warunków wegetacji nie tylko plon jest niższy, opóźnia się również termin zbioru, a dodatkowo jest on utrudniony.

Wymieszanie słomy i wapna z glebą

W wypadku pozostawienia na polu rozdrobnionej słomy zabieg mechaniczny powinien zapewnić dobre jej wymieszanie z glebą. Zwykle przyjmuje się 2 cm głębokości na tonę słomy. W przypadku przyorywania dużej ilości słomy warto mieć na uwadze możliwość zrobienia tego w dwóch zabiegach, stosownie do terminu odchwaszczania pola. Jest to szczególnie korzystne w wypadku rozsiewania wapna na ściernisko. Umożliwia bowiem szybkie wprowadzenie wapnia i odkwaszenie gleby w warstwie 0-10 cm. Samoistne tempo przenikania tego pierwiastka w głąb gleby po rozrzuceniu wapna nawozowego na powierzchnię pola to zaledwie 1 cm/rok.

Do upraw pożniwnych coraz częściej wykorzystywane są agregaty ścierniskowe, które bardzo dobrze spełniają swoje zadanie. Popularne są również brony talerzowe, jednak nie powinno się ich używać na polach, na których występuje perz lub chwasty głęboko korzeniące się. Coraz rzadziej natomiast na polach pojawiają się kultywatory i pługi podorywkowe.