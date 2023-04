Teoretycznie do nalistnego zwalczania chwastów w kukurydzy mamy dość szerokie okno zabiegowe, bo jest to okres od 1 do 9 liścia. Jednak eksperci potwierdzają, że najpóźniejszym terminem do skutecznego wykonania zabiegów nalistnych to faza kukurydzy maksymalnie 4 – 5 liści w myśl zasady, że im wcześniej zwalczymy chwasty, tym lepiej.

Zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w jednym zabiegu?

Im dłużej chwast pozostaną na polu, tym bardzie odczuje to kukurydza, która będzie starała się konkurować z nimi o wodę, składniki pokarmowe i światło tracąc na to mnóstwo energii. Będzie starała się iść w górę, wybić się między chwastami, zamiast rozwijać solidny system korzeniowy, który będzie jej służył w kolejnych miesiącach.

Oczywiście w rolnictwie wszystkie plany weryfikuje pogoda i czasami nie ma szans żeby wejść w pole i wykonać skuteczny zabieg w fazie 4– 5 liści. Skuteczny zabieg wykonujemy na suche rośliny, więc deszcz przed lub po zabiegu odpada. Sporym problemem są wiosenne nagłe ochłodzenia i przymrozki, czyli duża różnica temperatur między dniem, a nocą, będąca dla młodych roślin dużym stresem, więc jeżeli dołożymy do tego oprysk herbicydowy zestresujemy roślinę bardziej, zahamujemy jej wzrost, przyhamujemy rozwój i wpłyniemy na jej potencjał plonowania, co potwierdzają liczne doświadczenia.

Planując nalistne odchwaszczanie kukurydzy warto poświęcić trochę czasu na właściwy dobór nalistnych substancji herbicydowych skutecznie zwalczających chwasty, zarówno jedno, jak i dwuliścienne. Idealne rozwiązanie do takiego zabiegu to trójskładnikowy preparat Mezonir 340 WG, zawierający nikosulfuron, rimsulfuron, mezotrion.

Mamy tu mocne uderzenie w chwasty jednoliścienne, łącznie z perzem właściwym i chwastnicą jednostronną. Zwalczamy także chwasty dwuliścienne, takie jak komosa biała, szarłat szorstki, psianka czarna, ostrożeń polny, czy przetaczniki. Zalecamy dawkę 0,5 kg/ha. Powyższy herbicyd ma formulację granulowaną, więc sprzedawany jest z adiuwantem Asystent +. W sytuacji, gdy widzimy, że może być problem ze zwalczeniem komosy białej, bo jest zbyt duża, a w dodatku bardzo często pokrywa się nalotem woskowym to podpowiadam żeby do zabiegu dodać dodatkowy adiuwant olejowy (np. Partner+).

Rolnicy zwykle znają swój warsztat pracy doskonale i wiedzą, że na niektórych polach standardowe zalecane rozwiązania mogą nie wystarczyć. W tej sytuacji warto pomyśleć o wzmocnieniu skuteczności działania herbicydu Mezonir 340 WG.

Propozycją ze strony Innvigo do walki z uciążliwymi chwastami jest dołożenie jeszcze czwartego składnika, którym jest tifensulfuron metylowy, który mamy w dwóch produktach Tiff 040OD lub Framen 75 SG. Pierwszy produkt ma formulację olejową, zalecana dawka w mieszaninie z Mezonir 340 WG to 0,2 l/ha drugi formulację granulowaną, a zalecana dawka to 15 g/ha.

Skuteczność zabiegów to wiele substancji aktywnych

Należy stosować wiele substancji aktywnych, by zabiegi były skuteczniejsze i zwalczały jednocześnie szeroką gamę chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Paleta środków do odchwaszczania nalistnego jest dużo większa, niż do odchwaszczania przedwschodowego. Firma Innvigo ma w swojej ofercie wiele innych substancji aktywnych do stosowania nalistnego, z których można skomponować indywidualne rozwiązania dopasowane do występujących na danym polu zagrożeń.

Jest w czym wybierać. Innvigo posiada w czystej formie terbutyloazynę, nikosulfuron, rimsulfuron, mezotrion, florasulam. Przy florasulamie zawartym z herbicydzie Rasssel 100 SC warto wspomnieć, że środek od zeszłego roku ma także rejestrację w kukurydzy, do tej pory zarejestrowany był tylko w pszenicy i w pszenżycie.

Zdecydowanie najlepsze dla prawidłowego rozwoju i plonowania kukurydzy są zabiegi wykonywane do fazy 4 – 5 liści. Im później wykonujemy zabieg, tym bardziej musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nasza kukurydza od samego początku ma mało komfortowe warunki. Niewiele nam da to, że posialiśmy najlepsze odmiany, odmiana jest tylko obietnicą potencjału, a my musimy zrobić wszystko żeby ten potencjał wydobyć. Dlatego nie dostarczajmy roślinom dodatkowych stresów, stres termiczny, konkurowanie z chwastami na początek wystarczą. Planując zabieg odchwaszczający trzeba zrobić to z głową i jak najwyższą skutecznością, bo sam zabieg będzie dla rośliny kolejnym stresem.