Międzyplon ozimy - czy nie jest za późno?

W dobie horrendalnie drogich nawozów azotowych rolnicy interesują się alternatywnymi metodami użyźniania gleb. Jedną z nich zdecydowanie jest wysiew międzyplonów ozimych. Czy nie jest jeszcze na to za późno?

Wśród międzyplonów wyróżnia się międzyplony ścierniskowe, wysiewane zaraz po zbiorze rośliny głównej, wsiewki poplonowe oraz międzyplony ozime, wysiewane jesienią. Każdy z nich charakteryzuje się niekwestionowanymi zaletami nie tylko w przypadku produkcji roślinnej, ale i zwierzęcej. Ze względu na dość późny termin jaki nas zastał, skupimy się na szczegółowym omówieniu międzyplonu ozimego, który można wprowadzić do płodozmianu po roślinach późno schodzących z pola, jak np. kukurydzy czy burakach cukrowych.

Zalety siania międzyplonów

Poplony ozime chronią glebę przed erozją wodną i wietrzną, a także przyczyniają się do wzrostu ilości materii organicznej w glebie, zwiększając pośrednio jej pojemność wodną i żyzność. Poprzez wysiew gatunków roślin o palowym systemie korzeniowym, np. rzodkwi oleistej czy łubinów, dochodzi do naturalnego drenażu profilu glebowego, dzięki czemu składniki pokarmowe dostępne w głębszych warstwach transportowane są do warstw wierzchnich, a struktura fizyczna ulega znacznej poprawie. Bardzo ważnym aspektem, szczególnie przy tak wysokich cenach nawozów azotowych, jest zdolność wiązania tego pierwiastka z atmosfery przez rośliny bobowate zawarte w mieszankach poplonowych. Dzięki wytworzeniu dużej biomasy i zacienieniu gleby ogranicza się także zbędne parowanie wody oraz rozwój uciążliwych chwastów. Poplon ozimy to także większa bioróżnorodność gatunkowa danego środowiska i pozytywny wpływ na rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych.

Jakie gatunki siać i w jakiej normie wysiewu?

Siejąc poplon ozimy nie znaczy, że musimy skupiać się jedynie na gatunkach roślin ozimych - śmiało można wysiać również gatunki jare, które zwyczajnie przemarzną i pozostawią po sobie cenną materię organiczną oraz stanowić będą dobry mulcz dla rośliny następczej. Roślina, która ma zostać przeznaczona do wysiewu jako poplon, musi spełniać kilka warunków: jej nasiona muszą być tanie i nie może mieć zbyt dużych wymagań pokarmowych oraz wodnych - w innym wypadku uprawa będzie nieekonomiczna. Nie może także sprzyjać rozwojowi agrofagów. Z tego względu rośliny zbożowe (najbardziej popularnym gatunkiem poplonowym jest żyto) należy wysiewać jak najdalej w płodozmianie od innych zbóż, gdyż gatunek ten przyczynia się do rozwoju chorób podsuszkowych w następnym sezonie. Z kolei rzepak, rzepik, gorczycę czy rzodkiew oleistą zaleca się siać na polach, na których nie uprawia się rzepaku, ponieważ wszystkie gatunki roślin z rodziny kapustowatych są żywicielami grzybów powodujących czerń krzyżowych, a także stanowią ,,oazę" do przezimowania szeregu szkodników.

Siejąc jakiekolwiek poplony należy pamiętać, by stosować większą ilość nasion. Zalecane mieszanki poplonowe przeznaczone do wysiewu jesienią to:

- rzepik ozimy: 10-12 kg/ha

- żyto + rzepik: 100 kg/ha żyta i 6 kg/ha rzepiku

- mieszanka żyta ozimego z wyką kosmatą: 60-80 kg/ha żyta i 40-60 kg/ha wyki

- życica trwała + wyka ozima: 20 kg/ha życicy i 40 kg/ha wyki

- gorczyca biała + facelia: 10 kg/ha gorczycy i 5 kg/ha facelii

- groch siewny + słonecznik: 130-150 kg/ha grochu i 12-15 kg/ha słonecznika

- seradela + facelia: 30 kg/ha seradeli i 5 kg/ha facelii.

Czy nie jest jeszcze za późno?

Biorąc pod uwagę fakt, że większość z wymienionych wyżej gatunków roślin musi zostać wysiana najpóźniej do końca września, faktycznie, jest już dość późno. Istnieje spore ryzyko, że żyto, rzepak i rzepik siane pod koniec października jako poplon nie zdąży wytworzyć pożądanej biomasy, rzodkiew oleista nie wytworzy korzenia palowego, słonecznik wymaga dużego nasłonecznienia, itd. ... Co zrobić w tej sytuacji?

Ostatnią deską ratunku pozostają mieszanki gorczycy białej i facelii oraz życicy trwałej i wyki ozimej. Pierwszą mieszankę stanowią rośliny o krótkim okresie wegetacji, a więc przy łagodnym przebiegu listopada i grudnia powinny wytworzyć biomasę sięgającą mniej więcej do kolan co wystarcza, by spełniły swoje zadanie jako poplon ozimy i ochroniły glebę przed działaniem erozji wodnej i wietrznej jak również zabezpieczą glebę przed wypłukiwaniem w głąb jej profilu cennych składników pokarmowych. Uprawę najlepiej likwidować w lutym przy użyciu talerzówki lub mulczera.

