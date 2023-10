18 września 2023 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do resortu rolnictwa o zmiany terminów siewu międzyplonów ozimych oraz ich mulczowania. Jeśli rolnicy realizują praktyki ekoschematu „Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe”, sztywne terminy nadal obowiązują.

Do kiedy utrzymywać międzyplony ozime?

Przypominamy terminy podawane w wymogach praktyki „Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe”:

-Dokonanie siewu międzyplonów ozimych w terminie od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymanie ich co najmniej do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, przy czym po dniu 15 listopada dopuszcza się ich mulczowanie,

-Utrzymanie wsiewki co najmniej do wysiewu kolejnej uprawy w plonie głównym, lub przez co najmniej 8 tygodni od dnia zbioru uprawy w plonie głównym w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.

W odpowiedzi na wystąpienie KRiR, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazało, że ścisłe terminy obowiązują w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, a ich zmiana wymagałaby m.in. akceptacji Komisji Europejskiej.

- W przypadku uzyskania zgody Komisji, w dalszej kolejności należałoby zmienić przepisy krajowe regulujące zasady przyznawania płatności w ramach ekoschematów. Są to procesy złożone i długotrwałe - podał resort.

Również jak uzasadnia Ministerstwo, według danych ośrodków doradztwa rolniczego większość rolników posiała międzyplony ozime w wymaganym terminie.

Wysiew międzyplonu po 1 października

Istnieje możliwość wysiania międzyplonu po 1 października, jednak w takim przypadku zmniejszona zostanie płatność w części dotyczącej danej praktyki.

-W przypadku międzyplonu ozimego przewidziano zmniejszenia płatności m.in. za siew po dniu 1 października, ale nie później niż do dnia 15 października, oraz za siew po dniu 15 października. Kary te wynoszą odpowiednio 30% oraz 70% kwoty stanowiącej iloczyn płatności w ramach tej praktyki oraz procentowego stosunku powierzchni uchybienia do powierzchni, na której powinny być przestrzegane wymogi tej praktyki- czytamy.

Przy realizacji tego ekoschematu, istnieje możliwość zgłoszenia do ARiMR tzw. siły wyższej. Wówczas rolnik powiadamia agencję płatniczą o zaistnieniu takich okoliczności i składa dowody potwierdzające ich wystąpienie. W przypadku potwierdzenia przez ARiMR wystąpienia siły wyższej (każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie) nie stosuje się kar administracyjnych.

Mulczowanie międzyplonów ozimych

Międzyplony mają za zadanie w szczególności pokryć glebę roślinnością, zwłaszcza w okresach gdy gleby są narażone na erozję. Dzięki temu ograniczają wymywanie składników nawozowych do wód. Muszą jednak wytworzyć odpowiednio dużą biomasę.

-Wprowadzenie do przepisów terminu 15 listopada, po którym dopuszczone jest mulczowanie, było efektem konsultacji projektu PS WPR 2023-2027. Jest to również zgodne z opinią IUNG, określającą, że mulczowanie w okresie jesiennym jest dopuszczone, ale jednocześnie odpowiednio duża biomasa wytworzonego poplonu powinna gwarantować spełnienie funkcji prośrodowiskowej, a mulcz należy pozostawić na okres jesienno-zimowy. Określenie tej daty miało na celu wskazanie jednego terminu dla wszystkich rolników – podkreśla resort rolnictwa.

MRiRW przypomina, że również za zmulczowanie międzyplonu przed dniem 15 listopada przewidziane są kary. - W tym przypadku wynoszą one 10% kwoty stanowiącej iloczyn płatności w ramach tej praktyki oraz procentowego stosunku powierzchni uchybienia do powierzchni, na której powinny być przestrzegane wymogi tej praktyki – przekazano.