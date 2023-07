Ważną interpretacją przepisów jest to, że międzyplony mogą pełnić różne funkcje i pomagać rolnikom spełnić wiele wymogów, fot. AK

Od tego roku międzyplony pełnić będą nowe funkcje. Występują bowiem w wielu działaniach ujętych w Krajowym Planie Strategicznym. Jak spełnić te wymogi? Jakie międzyplony siać i w jakich terminach?

Międzyplony mogą pełnić przeróżne funkcje, najczęściej przypisuje się im rolę przeciwerozyjną, zapobiegają degradacji gleby, są źródłem materii organicznej i ograniczają straty składników pokarmowych z gleby. Mogą stanowić także dodatkową bazę paszową dla przeżuwaczy czy być przerywnikiem dla realizowanych w gospodarstwie monokultur. Zazwyczaj dzielimy je na międzyplony ścierniskowe i ozime, choć podział ten jest dość umowny. Należy również pamiętać, że zgodnie z obecnymi przepisami za pomocą międzyplonów możemy spełnić szereg wymogów i obowiązków. Przyjrzyjmy się, w jakich działaniach międzyplony występują i co możemy jeszcze zyskać, wysiewając je w gospodarstwie.

Międzyplon do zadań specjalnych

Od tego roku nie ma już obowiązku zazielenienia oraz realizacji EFA (utrzymywania tzw. obszarów proekologicznych). Wymogi te są wcielone do nowych działań. Międzyplony nie funkcjonują już także w ramach interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych ustalonych na lata 2023-2027. Mogą się jeszcze pojawiać u rolników realizujących 5-letnie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020. Wówczas tacy rolnicy są zobligowani do dokończenia podjętych zobowiązań. Pojawiają się one wtedy w dwóch działaniach: jako praktyka dodatkowa w Pakiecie 1: Rolnictwo zrównoważone oraz jako osobne działanie, czyli Pakiet 2. Ochrona gleb i wód.

Od 2023 r. za pomocą międzyplonów będzie można przede wszystkim spełnić niektóre obowiązki wynikające z warunkowości (GAEC). Warunkowość to 9 opracowanych norm, w skład których wchodzą określone zadania, które rolnik musi spełniać, aby otrzymać dopłaty bezpośrednie (...).