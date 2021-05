Mieszać, czy nie mieszać?

W ostatnim odcinku mowa była o ekstremach pogodowych, a te m. in. sprawiają, że okna zabiegowe są coraz krótsze. To z kolei wymusza na rolnikach konkretne ruchy, które pozwolą maksymalnie wykorzystać okres lepszych warunków atmosferycznych. Jednym z nich jest łącznie zabiegów ochrony roślin z dokarmianiem dolistnym i biostymulacją, dzięki czemu można za jednym zamachem załatwić kilka kluczowych dla upraw spraw. O tym co, jak i z czym mieszać, rozmawiają w Studiu Agrorewolucji Radek Wilk i jego goście. Zapraszamy!