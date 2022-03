Mieszanki traw PROGRASS – niezastąpione w żywieniu bydła

Mieszanki traw stanowią wysokowydajne źródło pasz dla przeżuwaczy, dlatego wymagają szczególnej uwagi w gospodarstwach produkujących mleko. Im lepszej jakości pasze objętościowe tym większa zdrowotność stada, mniej problemów z racicami i rozrodem. Trawy stanowią najtańsze źródło białka w żywieniu bydła, szczególnie widoczne jest to przy aktualnych cenach dodatków białkowych, takich jak poekstrakcyjna śruta rzepakowa i sojowa. Dlatego pasze objętościowe produkowane z najlepszych mieszanek traw to podstawa i bezpieczeństwo w prowadzeniu produkcji zwierzęcej. Jak zatem produkować wysokiej jakości pasze z traw zapewniające odpowiednią smakowitość i wysoką strawność?

Kluczem do sukcesu w wieloletniej uprawie wysokowydajnych mieszanek traw jest odpowiedni dobór składu gatunkowego mieszanek, który musi odpowiadać warunkom glebowym na jakich gospodarujemy, a także przeznaczeniu danego użytku. Z idealną propozycją mieszanek traw wychodzi do Państwa firma PROCAM, mająca w swojej ofercie mieszanki traw z linii PROGRASS. Bogaty skład gatunkowy gwarantuje najlepszą strawność paszy i wysoki jej plon, a przy tym najwyższą wartość białka i węglowodanów. Specjalnie skomponowany skład gatunkowy wyróżnia się szeroką adaptacją środowiskową, co umożliwia mieszankom PROGRASS powodzenie w uprawie na stanowiskach o dużej zmienności glebowej, a także daje możliwość wykorzystania kośnego i pastwiskowego. Mieszanki tych traw skomponowane zostały z najlepszych odmian traw i roślin motylkowatych, o wysokich odpornościach na mróz i susze, dające wysokie wyniki produkcyjne w polskich warunkach. Marka traw PROGRASS obejmuje 3 rodzaje idealnie złożonych mieszanek, gwarantujące szerokie wykorzystanie i przydatność na różne stanowiska uprawy.

PROGRASS ORIGINAL

Mieszanka przeznaczona na różne typy gleb, na stanowiska umiarkowanie wilgotne i suche. Polecana do wypasu jak również do użytkowania kośnego. Duży udział życic powoduje dużą odporność runi na udeptywanie i gwarantuje wysoką zimotrwałość. Ponadto podobnie jak festulolium, życice zawierają dużo cukru i mają dobrą strawność i smakowitość. Mieszanka posiada prosty skład gatunków idealnych do intensywnego użytkowania pastwiskowego i kośnego. Trwałość 3-4 lata.

PROGRASS INTENSE

Mieszanka dedykowana na średnie i dobre gleby klimatu umiarkowanego, znosząca okresowe susze. Idealna w produkcji kiszonek, sianokiszonek oraz do założenia pastwiska. Udział życicy, kostrzewy łąkowej i tymotki gwarantuje wysoką produkcyjność i jakość. Koniczyny podnoszą smakowitość i zawartość białka. Dzięki tak zróżnicowanemu składowi gatunkowemu mieszanka staję się wysoce uniwersalna, nawet w trudnych warunkach, gdzie swoje znaczenie ma wówczas dodatek kostrzewy trzcinowej. PROgrass Intense pozwala na intensywne i wieloletnie użytkowanie ok. 4-5 lat. Idealnie sprawdzi się również w renowacjach użytków metodą podsiewu.

PROGRASS PROTEIN

Mieszanka przeznaczona na średnie, okresowo przesychające gleby klimatu umiarkowanego i gorącego. Oprócz wysokowydajnych gatunków traw w składzie posiada duży udział motylkowatych: koniczyny łąkowej i lucerny, co bardzo mocno podnosi zawartość białka i jakość pasz, a także daje powodzenie uprawy na suchych i mniej żyznych stanowiskach. Polecana do bezpośredniego skarmiania jak również do przygotowania siana i kiszonek. Najlepsza dla gospodarstw, którym zależy na jak największej zawartości białka w plonie. Jeśli rolnik uprawia kukurydzę, która jest najlepszym źródłem energii dla przeżuwaczy, to logiczne jest, aby dobierając mieszanki wielokośne postawić na białko. Wysoka zawartość białka to nie tylko lepsza jakość paszy, ale też duże oszczędności na dodatkowe komponenty białkowe. Mieszanka trwała przez 4-5 lat w użytkowaniu intensywnym.

