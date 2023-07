Skutki postępujących zmian klimatu odczuwamy już dziś, choćby w postaci niedoboru opadów. Co istotne, czynniki związane z niekorzystnym występowaniem zjawisk pogodowych i hydrologicznych będą się nasilać. Wszelkie te zmiany bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie roślin. Czy mikroorganizmy mogą jakoś wspomóc rośliny w warunkach stresu?

W ubiegłą środę w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach miała miejsce konferencja „Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie i ochronie środowiska”. Pośród wielu aspektów poruszanych przez naukowców i doradców z firm produkujących preparaty biologiczne, jedną z ważnych kwestii była odpowiedź rynku preparatów na zmiany klimatyczne. Co dziś wiemy i jakie są prognozy na przyszłość? Czy rynek może zaoferować już konkrety we wsparciu dla roślin? Zagadnienie to wyjaśniała dr Karolina Furtak z Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB.

Skutki zmian klimatu będą się nasilać

Wpływ na wilgotność gleby mają zarówno czynniki naturalne, jak zjawiska hydrologiczne oraz będące efektem działalności człowieka, czyli w dużej mierze uprawa roli i zabiegi z nią związane. Jak przedstawiała dr Karolina Furtak, niekorzystne zmiany związane z klimatem wiążą się z nasileniem suszy, gwałtownych opadów i pozostałych intensywnych zjawisk, które wpływają bezpośrednio na mikrobiom i żyzność gleby.

dr Karolina Furtak z Zakładu Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB. fot.KM

-Istotne efekty tych zmian są związane z wodą. Powodują różnice jej zasobności wody w glebie, co ma znaczny wpływ na rolnictwo, plony i ich jakość. W Europie w ciągu 3 minionych dekad o 60% wzrosła liczba ekstremalnych zjawisk pogodowych, a wszelkie badania wskazują, że ten trend będzie się pogłębiał. Prognozy są mało optymistyczne, a największa liczba zmian klimatu dotyczy zjawisk hydrologicznych, czyli np. powodzi, suszy, lawin błotnych i osuwisk śniegowych – podawała dr Furtak.

Jeśli częstotliwość i zasięg występowania okresów suszy i zwiększonej temperatury nasili się, znaczna część globalnej aktualnej powierzchni upraw może stać się jałowa. Jak takie działania wpływają na mikroorganizmy?

Mikroorganizmy a zmiany klimatu

Intensywne zjawiska pogodowe oddziałują na mikrobiom i żyzność gleby. Z kolei woda w glebie, jak mówiła dr Furtak, bezpośrednio wpływa m.in. na jej pH, dostępność tlenu, dostępność składników pokarmowych, liczebność bakterii i grzybów, czy właśnie migrację drobnoustrojów w glebie.

-Susza nie pozostaje obojętna dla organizmów żyjących w glebie. Przy niedoborze wody komórki mikroorganizmów wysychają, zmniejsza się ich aktywność i wzrost. Niektóre mikroorganizmy są w stanie przetrwać w takich warunkach, jednak są wtedy mało aktywne – wyjaśniała dr Furtak.

Również nadmierna wilgotność powoduje zmiany w strukturze mikrobiomu glebowego. -Zwiększona wilgotność jest związana z dużo mniejszą zawartością tlenu i azotu w glebie. W warunkach beztlenowych dostępność mikro i makroelementów jest niższa, niż w środowisku natlenionym. Środowisko takie sprzyja rozwojowi drapieżników żerujących na bakteriach. Nadmierna wilgotność to tez problemy z obecnością grzybów patogennych – dodawała.

Czy mikroorganizmy sprostają wyzwaniom?

Stres suszy jest dotkliwy dla rolnictwa, więc nad problemem szeroko pochylają się naukowcy. Czy zaproponowano już realne możliwości wykorzystania tych organizmów? Mikroorganizmy glebowe mogą wspomagać rośliny w warunkach stresu suszy, poprzez produkcje różnych korzystnych związków, egzopolimerów i osmoprotektantów.