Milion złotych dofinansowania? Zobacz, ile możesz dostać na modernizację gospodarstwa! #Agrostudio1

#Agrostudio to solidna dawka rolniczej wiedzy w pigułce!

Dzień dobry, Agrorewolucjoniści! Dziś wyjątkowy dzień, ponieważ wreszcie z dumą możemy przedstawić Wam nowy format, który od teraz pojawiać się będzie cyklicznie na kanale. #Agrostudio to solidna dawka rolniczej wiedzy w pigułce! W pierwszym odcinku dowiecie się między innymi o zagrożeniach, przed którymi stoi w tym sezonie polski rolnik, o dofinansowaniach, na które mają szansę gospodarstwa rolne (a także o tym, na jakie pieniądze mogą liczyć poszczególne obszary) i o potencjalnych rekordowych zbiorach kukurydzy w tym roku. Zobaczcie sami, co ciekawego przygotował dla was dziś Radek!

Rozpoczęła się rejestracja na naszą konferencję Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022, która odbędzie się 27 października.

