Polska produkcja warzyw i owoców stoi wysoko względem krajów UE. Wyzwania ostatnich miesięcy szczególnie na rynku owoców miękkich pokazują jednak, że nie jest to łatwy rynek. Problem siły roboczej, drogie technologie produkcji i mechanizacji, brak realnej pomocy ze strony instytutów, czy uczelni rolniczych – to wyzwania, które podkreślali producenci oczekujący realnej pomocy ze strony rządu.

Kampania wyborcza brnie nieprzerwanie. W poniedziałek minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus odwiedził wyborców na południowym wschodzie kraju. Wizyta miała miejsce w zakładzie Bioconcept-Gardenia w Tarnogrodzie (woj. lubelskie), gdzie szef MRiRW spotkał się z rolnikami ekologicznymi oraz producentami owoców miękkich. Po spotkaniu na konferencji prasowej, minister zapowiedział jak resort planuje zmierzyć się z sytuacją w krajowym przetwórstwie.

Okiem producentów wyzwań jest wiele

Według danych z ubiegłego roku, Polska zajmuje trzecie miejsce na tle krajów UE pod względem wielkości produkcji owoców i czwarte względem wielkości produkcji warzyw. W handlu zagranicznym dominuje ekspert przetworów owocowych, w tym soków, przecierów i owoców mrożonych. Co zrobić by tą pozycję utrzymać? Pomocy oczekują małe gospodarstwa i system przetwórczy.

Na spotkaniu ministra z producentami owoców miękkich, rolnicy i przedsiębiorcy zwracali uwagę na kwestie, ich zdaniem, konieczne do zmiany. Przetwórcy podkreślali problem siły roboczej. -Jest to wieloletni problem. Potrzeba jest, by ułatwiać sprowadzanie pracowników, tam gdzie po prostu jest dużo ludzi. Pracownicy ze wschodu nie są dostępni, a nie stać nas na innych – wyjaśniali.

Oprócz pracowników, kolejnym poruszanym tematem był mechanizm produkcji.

-Mamy drogie technologie produkcji, mechanizacji i dostosowania do potrzeb przetwórstwa. W tym cały nasz biznes jest sam. Brakuje realnej pomocy np. instytutów czy uczelni rolniczych. Potrzebna jest współpraca z rolnikiem i rozwój sprzedaży produktów na rynku. Małe gospodarstwa oczekują realnej pomocy, potrzebne są środki na inwestycje strategiczne – komentowali producenci.

Interwencje rządowe, w tym tegoroczny państwowy skup malin również nie umknął uwadze zebranych. - Interwencja jest sensowna, ale później musimy do niej dołożyć. Ratuje ona sytuację chwilowo, ale nie jest to strukturalne. To musi być budowa całego systemu, który się wdroży – podkreślano. Jak zaznaczali rolnicy, dla małych gospodarstw powszechnych w polskim systemie produkcji, potrzebna jest budowa także małych zakładów przetwórczych, które elastycznie będą podchodzić do małego rolnika. Ich zdaniem, jest to szansa do budowy silniejszego systemu produkcji, który będzie opłacalny i konkurencyjny dla rolników.

Potrzeba inwestycji w polskie przetwórstwo

Wizyta w przedsiębiorstwie Bioconcept-Gardenia, miała na celu pokazanie firmy, która zdaniem ministra stanowi model.

– Chcieliśmy pokazać polskim rolnikom firmę, która jest modelem do jakiego dążymy. To jest polska przetwórnia, firma z polskim kapitałem, która współpracuje bardzo silnie z rolnikami i tworzy z nimi grupę – mówił minister Telus.

Jak dodał, -to pokazuje jak ważne jest polskie przetwórstwo. W niektórych branżach o cenie decyduje koncern, najczęściej niepolski. Dlatego jest potrzeba inwestycji w polskie przetwórstwo. Dla polskiego przetwórcy ważne jest, żeby nawiązać współprace z lokalnym rolnikiem, czy plantatorem. To jest model którym powinniśmy iść, żeby rolnik miał swoją przetwórnię, albo był związany z przetwórnią – wskazywał.

Szef resortu rolnictwa przedstawił także programy wsparcia dla rolników. W tym m.in. program, w ramach którego z Krajowego Planu Odbudowy MRiRW przeznaczyło 3 mld zł na odtworzenie przetwórstwa.

-Zainteresowanie programem spowodowało, że wnioski wpłynęły na ponad 6 mld zł. To pokazuje, że to jest nisza, w którą musimy inwestować - podkreślił minister.

Kolejny punkt o którym mówił, to wsparcie dla handlu. Minister nawiązał do programu "Lokalna półka", który zdaniem Telusa -wzmacnia lokalnego rolnika, przetwórstwo i wspiera sklepy, które będą przez klientów poszukiwane. (…) Przez to klient będzie miał możliwość zakupu tańszego, dobrego i polskiego produktu – komentował.

Poruszona została także potrzeba rozwoju współpracy pomiędzy rolnikami i budowy „modelu współpracy, gdzie rolnik miałby większy udział w decydowaniu o cenie”. - Przy takim rozdrobnionym systemie rolnictwa, jak mamy w Polsce jest potrzeba współpracy. Jest to trudne, bo zmienić mentalność rolnika jest trudno, ale będziemy nad tym pracować – mówił. Poniżej relacja z briefingu ministra Telusa w Tarnogrodzie.

Interwencje rządowe. Działanie krótkofalowe

Dopłaty do sprzedanych produktów rolniczych, czy rządowe skupy interwencyjne są jak przyznawali rolnicy chwilowym ratunkiem, ale nie „strukturalnym”.

Działanie interwencyjne, o którym mówił wczoraj Robert Telus, to skup kukurydzy przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, grupę Orlen, czy podmiot Krajowej Grupy Spożywczej - spółkę Elewarr.

-Już dziś pierwsze transporty (kukurydzy) dotarły. Cena jest od razu wyższa niż to proponowały spółki wcześniej - powiedział Telus wskazując także na ceny kukurydzy. - Dziś cena za kukurydzę wynosiła ok. 500 zł za tonę, w zależności od wilgotności. (…) Także to jest dobra cena, która pomoże. – stwierdził.

Ceny w skupach kukurydzy wahają się na poziomie 400-450 zł/t. Wysoka podaż ziarna kukurydzy, to już spekulowane obniżki cen. Nieoficjalnie mówi się o spadkach i wartościach poniżej 400 zł. Jak utrzyma się to w dalszej perspektywie? Rynek pokaże. Jednak bywało tak, że ingerencja przynosiła odwrotny skutek niż zamierzono. Tak było choćby w przypadku dopłat do silosów, których ceny w kilka miesięcy wzrosły dwu-, a nawet 3-krotnie.