W piątek 2 czerwca byliśmy obecni na Mistrzowskich Polach Agro-Sieci 2023, organizowanych w Grubnie w woj. kujawsko-pomorskim. Na miejscu wraz z ekspertami Agro-Sieci mieliśmy okazję zwiedzić poletka odmianowe, gdzie zaprezentowane były jednocześnie różne technologie ochrony, z uwzględnieniem przyszłościowych rozwiązań biologicznych.

Agro-Sieć to rodzinna firma z siedzibą w Chełmnie w woj. kujawsko-pomorskim, która od 1992 roku zaopatruje rolników w środki produkcji, jak środki ochrony roślin, nawozy czy materiał siewny. Od 2022 roku firma organizuje dla swoich klientów Mistrzowskie Pola Agro-Sieci, będące kontynuacją dawnych Dni Pola w Grubnie. Mieliśmy okazję wziąć udział w tegorocznej edycji, którą według danych organizatora odwiedziło ponad 600 osób.

Dobre stanowisko, ale słabe warunki pogodowe

Poletka, które mieliśmy okazję zwiedzać, charakteryzują się bardzo dobrymi, jak na tę okolicę, glebami III klasy bonitacyjnej. Prowadzona jest na nich uprawa w tradycyjnej technologii opartej na orce. Mimo, że powierzchniowa warstwa gleby jest już przesuszona, Mariusz Wypij, dyrektor działu rozwoju agrotechniki w firmie Agro-Sieć podaje, że suma opadów w okresie wegetacji jest wyższa o 20 mm niż w ubiegłym sezonie. Zaznacza jednocześnie, że rozkład opadów jest zupełnie inny. W tym roku najwięcej deszczu spadło w marcu, natomiast w ubiegłym roku, w czerwcu.

Na miejscu mogliśmy zobaczyć również maszyny oferowane przez Agro-Sieć Maszyny, fot. materiały prasowe

- Na wszystkich poletkach gleba była przed siewem zaprawiana preparatami biologicznymi. Prezentujemy też technologie ochrony z zastosowaniem takich rozwiązań. Musimy razem uczyć się tych preparatów biologicznych, bo niedługo niczego innego na rynku nie będzie. Unia Europejska nad tym pracuje – mówi Mariusz Wypij.

Różne technologie ochrony

Na poletkach zaprezentowane zostały nie tylko różne odmiany zbóż ozimych i rzepaku, ale też po kilka technologii ich ochrony. Co ważne, obejmowały one również przyszłościowe rozwiązania oparte na produktach biologicznych.

Technologie ochrony zbóż i rzepaku obejmowały również rozwiązania biologiczne, fot. Maciej Sacha

Wyróżnione zostały:

Technologia konwencjonalna, oparta na tradycyjnych środkach ochrony roślin.

Technologia biologiczna, z wykorzystaniem tylko produktów biologicznych.

Technologia hybrydowa, gdzie w ramach każdego zabiegu produkty biologiczne uzupełnione były substancją chemiczną.

Technologia luksusowa, w ramach której jednocześnie zostały zastosowane rozwiązania technologii konwencjonalnej i biologicznej.

Kontrola, na której można było zobaczyć, z jakimi zagrożeniami trzeba było zmierzyć się na danej plantacji.

Niezwykle ważne jest, aby już teraz uczyć się rozwiązań biologicznych, które z dużym prawdopodobieństwem już niedługo staną się czymś oczywistym na polskich polach. Eksperci Agro-Sieci podkreślali, że bakterie przeżywają mieszanie z wieloma nawozami dolistnymi i środkami ochrony roślin, dlatego zabiegi można przeprowadzać łącznie, ale źle reagują na miedź. Warto pamiętać, że stosuje się je tylko zapobiegawczo, a na roślinie przeżywają do 3 tygodni. Oferowane obecnie preparaty redukują o nawet 30 proc. zagrożenie ze strony grzybów Fusarium, ale nie radzą sobie z mączniakiem, co należy mieć na uwadze planując zabiegi.

Odmiany rzepaku ozimego

W ramach Mistrzowskich Pól Agro-Sieci duża uwaga została poświęcona odmianom rzepaku ozimego. Zaprezentowane zostały odmiany takie jak Artemis, Manhattan, Exlevel czy Ocelot. Ten ostatni wyróżnia się jako jedyna zaprezentowana odmiana populacyjna. Ocelot jest wczesną odmianą, tolerującą słabsze stanowiska i nieco niższe dawki nawozów.

Pokrój roślin odmiany Manhattan przystosowany jest do wytwarzania dużych plonów, fot. Maciej Sacha

Artemis to mieszańcowa odmiana od kilku lat zajmująca miejsca na podium w badaniach COBORU. Charakteryzuje się równomiernym dojrzewaniem nawet na glebach mozaikowatych, odpornością na wirusa żółtaczki rzepy czy bardzo dobrym zimowaniem. Manhattan to odmiana mieszańcowa zarejestrowana w 2022 roku. Charakteryzuje się mocną budową roślin, przystosowanych do wykształcania dużych plonów oraz wyrównanym łanem. Mieszańcowa odmiana Exlevel jest z kolei rozwiązaniem dla rolników szukających najlepszego gospodarowania azotem. Jednocześnie odmiana ta charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania czy odpornością na osypywanie.