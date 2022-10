Już od 24 lutego 2022 r. trwa wojna u naszego wschodniego sąsiada – na Ukrainie. Atak Rosji spowodował, że inaczej wyglądają zależności i handel artykułami rolno-spożywczymi między naszymi krajami. Czy Polska będzie swoistą bramą dla produktów rolnych?

Na to pytania starał się odpowiedzieć jeden z gości międzynarodowej konferencji pt. Fat&Oil Industry, która odbyła się 20 października w Warszawie, a jej organizatorem było APK Inform. Portal farmer.pl był partnerem medialnym wydarzenia. A konkretnym gościem, o którym już wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach, był Rafał Mładanowicz, pełnomocnik ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą.

Jaki handel z Ukrainą?

Niedawno podawaliśmy za Głównym Urzędem Statystycznym, jak wielki nastąpił wzrost wartości importu z Ukrainy do Polski w okresie styczeń-sierpień 2022 r., który był o 180 proc. wyższy niż rok wcześniej. Był to przede wszystkim efekt zwiększonych dostaw kukurydzy, rzepaku, oleju sojowego i słonecznikowego oraz makuchów do produkcji pasz. Dokładne dane w tej sprawie przedstawimy w kolejnym artykule z konferencji.

Ale jak podkreślał Mładanowicz mamy trze rodzaje tranzytu: tranzyt do Polski, do UE i do krajów trzecich, a do tego dochodzi też import równoległy do naszego kraju. Polska w ciągu tych kilku miesięcy bardzo stara się pomóc Ukrainie w możliwości przewozu surowców rolnych i wiele w tej sprawie usprawniła, np. wprowadzając 24 godzinne i całotygodniowe kontrole inspekcji na granicach, ale potrzeby są nadal duże. Zauważył on, że granica polsko-ukraińska to jest granica też unijna, a Polska musi działać zgodnie z prawem.

- Od 4 czerwca obowiązuje nas rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczącej liberalizacji handlu, czyli bezcłowe wejście na terytorium UE surowców z Ukrainy. I to jest bardzo duże wyzwanie dla wszystkich sąsiadów Ukrainy w ramach tej pomocy którą zgodnie z definicją pomocy chcemy udzielić – tłumaczył Rafał Mładanowicz.

Pełnomocnik omówił poszczególne punkty infrastruktury. Zaznaczył, że jako rolnik i działacz społeczny zabiegał o rozwijanie portów i to dzieje się teraz na naszych oczach.

- W chwili obecnej trwają bardzo intensywne prace. Jest już pozwolenie na budowę dużego agro terminala w Gdańsku. Mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy, będziemy mogli ten temat bardziej zintensyfikować i wiedzieć na 100 proc. w którą stronę idziemy tej inwestycji – powiedział Mładanowicz.

Odniósł się też do dużego logistycznego wyzwania w kwestii energetyki i naszych wewnętrznych problemów. - My jako Polska stoimy przed dużym wyzwaniem przetransportowania kilkunastu milionów ton surowców energetycznych z portów, po całej Polsce – podkreślił.

Ale od razu zaznaczył, że rozwiązaniem i możliwością na przyszłość może być współpraca sektora agro z innymi portami w naszym kraju. Nie tylko tymi najbardziej znanymi.

- Oprócz portów z Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu mamy jeszcze w Polsce jedenaście portów morskich. Nie każdy z nich ma taki potencjał jak te pierwsze cztery, ale są one w stanie obsługiwać statki do 8,5 m zanurzenia o długości 30 metrów i szerokości 20 m. Także nie jest to wcale coś, co nie jest interesujące. Zarządy portów są otwarte do rozmów. Poszukują inwestorów – mówił Mładanowicz. I dodał, że te „duże” porty mogą generować kolejki i one raczej nie będą z czasem malały, a te z kolei „mniejsze” (połowa z nich) ma dojazd kolejowy. Czy to jest rozwiązanie? Czas pokaże.

- Dlatego uważam odpowiadając na tytułowe pytanie: tak Polska zdecydowanie będzie bramą w eksporcie. Nie jako odbiorca, ale jako eksporter. Musimy to zrobić razem – podkreślał zwracając się do strony ukraińskiej. I zaznaczał, że ważne jest też przetwórstwo tych produktów i wysyłanie ich dalej w świat.

Rurociąg na olej ukraiński

Mładanowicz odniósł się też do sytuacji jak bardzo zaawansowane są prace związane z projektem dotyczącym rurociągu dla transportu olejów roślinnych z Ukrainy do portu Gdańsk.

- 6 września w Karpaczu zostało podpisane memorandum dotyczące oceny możliwości budowy instalacji tłocznej dla oleju. Początek tej instalacji zrealizowany ma być po stronie ukraińskiej i instalacja ciśnieniowa ma się kończyć w terminalu w Gdańsku. Ze strony ukraińskiej mieliśmy deklarację ilości o wolumenie 2 mln t oleju. Natomiast po stronie polskiej prowadzimy prace kosztorysowe. Widzimy sens tych rozwiązań, bo kwestia dywersyfikacji transportu musi mieć miejsce. Ona nie może być skoncentrowana jedynie w dwóch, trzech miejscach jednego morza. Tylko my potrzebujemy więcej czasu, żeby nie tworzyć sytuacji takiej, że w Polsce trafia też ten temat na bardzo trudne podłoże – mówi Rafał Mładanowicz. I uważa, że informacja o budowie rurociągu od razu przez media została „obśmiana” bez podstaw.

- Dla mnie podstawą są liczby, deklaracje i umowy, które mają być podpisane – zaznaczył. I skierował też apel do strony ukraińskiej, iż deklarowanie, że inwestycja będzie kosztowała 80 mln euro czy dolarów, i mówienie że trzeba to szybko wybudować, to są niepoważne rozmowy.

- Jesteśmy w Unii Europejskiej i każda inwestycja wymaga olbrzymiego czasu na ustalanie warunków inwestycyjnych. Są to kwestie środowiskowe, własnościowe, na to potrzeba kilku miesięcy. Minęło 1,5 miesiąca a jesteśmy już dość daleko. Polska firma zajmująca się budową instalacji tłocznych na świecie już podjęła wyzwanie i dopina projekt – powiedział Mładanowicz. Podkreślił, że więcej wyjaśni się w tej sprawie do końca roku.