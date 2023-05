Zimna wiosna odbiła się na części upraw. Przymrozki nie ominęły plantacji truskawek założonych na otwartym polu, a nawet w tunelach. Zwłaszcza na nieokrytych truskawkach widoczne były szkody w postaci uszkodzonych czarnych kwiatów, które nie zawiązały owoców. Czynnik ten poniekąd wpłynął na cenę truskawki krajowej, która początkowo sprzedawana była w cenie 30 zł/kg w detalu i nawet 42 zł/kg w hurcie.

Na rynku ziemniaka młode odmiany krajowe pojawiły się w sprzedaży w połowie maja. Ceny wynosiły początkowo nawet 20 zł/kg, jednak długo się nie utrzymały. Po lekkim ociepleniu wzrosła podaż i ceny za ziemniaka spadły.

O nastroje na rynku zapytaliśmy Macieja Kmerę, eksperta rynku hurtowego w Broniszach. Jak wyjaśniał, polski ziemniak jest narażony na silną konkurencję ze strony importu, co także obniża jego cenę.

-Cena za polski młody ziemniak jeszcze jest bardzo wahliwa, bo podaż jest niestabilna. Kształtuje się między 6-10 zł/kg, w zależności czy to jest ziemniak myty, czy nie oraz jaki jest jego kaliber. Myślę, że rolnicy są trochę zawiedzeni, że ziemniak tak szybko staniał. Jednak ma silną konkurencję młodych ziemniaków z Morza Śródziemnego, tym bardziej, że są już one od wielu lat na rynku i są obecne z konsumentami prawie przez całą zimę, w podobnej samej cenie. W momencie gdy polskie ziemniaki wystartowały z ceną 20 zł to był lekki szok, cena długo nie wytrzymała – następnego dnia była już po 15 zł/kg a potem 10 zł/kg. W minionych sezonach utrzymywała się dłużej powyżej 10 zł/kg – komentował Kmera.