Trwają siewy rzepaku ozimego. To już jest praktycznie końcówka. Ale w zabiegu, podobnie jak w żniwach, przeszkadza pogoda. Teraz mamy do czynienia z opadami deszczu, wcześniej było sucho.

Opady deszczu przeszkadzają w siewach rzepaku, gleba jest zbyt wilgotna, aby przygotować stanowisko do siewu.

Odmiany mieszańcowe rzepaku polecane są na późniejsze siewy.

Jak bardzo można opóźniać siew rzepaku?

Jak dbać o rzepak z późnych siewów?

Rzepak, aby mógł sobie poradzić z trudami zimy, musi wejść w ten etap już dobrze rozwinięty. Co to znaczy? Musi rozbudować głęboki system korzeniowy, najlepiej 20 centymetrowy, wytworzyć rozetę składającą się z co najmniej 10 liści, a także szyjkę korzeniową o średnicy minimum 1 cm. I choć ostatnie jesienie są długie i ciepłe, a rolnicy nawet zmuszeni są zastosować w tym czasie dwa razy zabieg skracania rzepaku, to nikt nie powiedział, że w tym sezonie może być podobnie.

Siew rzepaku w 2023 r.

Pogoda to zawsze loteria, a trzymanie się terminów optymalnych dla danego regionu jest jednym z kluczowych warunków, który wpływa na prawidłowy rozwój roślin. Przesuwanie tych terminów owszem jest wskazane, ale częściej wymuszone logistyką lub warunkami pogodowymi. Nie powinno być ono dłuższe niż 7, maksymalnie 10 dni. Przyjęło się, że siew rzepaku można opóźnić do końca pierwszej dekady września. I tyczy się to odmian mieszańcowych, które mają większy wigor wzrostu początkowego i osiągają optymalne stadium przed zimą nawet przy opóźnionym siewie.

Generalnie według badań dla wytworzenia takich jak wyżej wspomnianych warunków potrzeba, aby od siewu do spoczynku zimowego rzepak zgromadził 75-85 dni z temperaturą powyżej 5 stopni Celsjusza. I z dobrym nasłonecznieniem, a jak wiadomo wraz z postępem jesieni dzień jest coraz krótszy. To teoria, a praktyka bywa czasem wręcz zaskakująca.

Siew rzepaku we wrześniu

Bo są badania, nawet skrajne, gdzie rzepak był wysiewany 21 września i dał dobre plony. Ale w tym miejscu chcemy zaznaczyć, że generalnie tak późny termin nie jest polecany.

Pisaliśmy o tym na farmer.pl. Były to doświadczania firmy Rapool Polska z 2021 r., z których wynikło, że nasiona wysiane później, czyli 21 września plonowały o 210 kg wyżej w porównaniu do I terminu wysianego 7 września. Więcej w artykule poniżej.

Brak przygotowania pola pod rzepak

Wróćmy jednak do przebiegu tegorocznych siewów.

- Rok 2023 zostanie zapamiętany w kategorii kradzionych żniw zarówno rzepakowych, jak i zbożowych. Fala opadów, która nawiedziła znaczną część kraju utrudniła i opóźniła zbiory, z pewnością będzie miała przełożenie na terminowość siewu rzepaku ozimego. Najlepiej zorganizowane gospodarstwa siewy zaczęły po 15 sierpnia, jednak ich odsetek jest niewielki. Nawet te wczesne próby umieszczenia nasion w glebie często były przerywane opadami deszczu, które w najlepszym przypadku po prostu uniemożliwiały techniczne wykonanie siewu a w najgorszym ograniczały bądź uniemożliwiały wschody nasion będących już glebie – mówi farmer.pl Karol Kozłowski, Customer Technology Specialist z Corteva Agriscience (marka Pioneer).

Jak zaznacza, do siewów w terminie optymalnym rolnicy wybierają kreacje odmianowe, które cechują się bardzo dobrą zdrowotność ogólną, a w szczególności tolerancję na zgniliznę twardzikową. Są one alternatywą dla gospodarstw, które mogą spodziewać się mocnego porażenia chorobami rzepaku, głównie z powodu nieprawidłowego płodozmianu.

- Na dziś, tj. 30 sierpnia, znaczna część gospodarstw, która planowała wysiew rzepaku jeszcze tego nie zrobiła ze względu na brak możliwości przygotowanie gleby do siewu lub brak możliwości wjazdu na pole z powodu zbyt dużego uwilgotnienia gleby. Tegoroczne siewy dla większości nie zakończą się w optymalnych terminach agrotechnicznych, a co z założenia może ograniczyć potencjał plonotwórczy. Plantacje z późnych siewów do końca wegetacji jesiennej będą walczyć o wytworzenie niezbędnego minimum do prawidłowego przezimowania – ocenia Kozłowski.

Odmiana na późne siewy rzepaku

W przypadku doboru odmiany do siewów opóźnionych najważniejsze kryteria, zdaniem Karola Kozłowskiego, to jak już pisaliśmy, szybki rozwój jesienny oraz dobra zimotrwałość. Połączenie tych dwóch cech może pozwolić osiągnąć nam dobry stan plantacji na wiosnę, a tym samym uzyskanie wciąż dobrego plonu.

- Dodatkowo przy siewach opóźnionych należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę insektycydową roślin zaczynając od wyboru odmiany zaprawionej insektycydem, po prawidłowe wykonanie zabiegów nalistnych w celu zwalczania pchełki ziemnej, rzepakowej oraz w nieco późniejszych fazach rozwojowych mszycy kapuścianej i brzoskwiniowej. Bardzo ważne jest też prawidłowe odżywienie roślin i nie dopuszczanie do ich głodu w okresie późno jesiennym, jak i wczesnowiosennym. Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie stabilizatora azotu, który pomoże w utrzymaniu tego składnika pokarmowego w formie dobrze dostępnej dla roślin oraz w zasięgu systemu korzeniowego – ocenia Karol Kozłowski.