Monitoring suszy rolniczej od kulis

Susza rolnicza stwierdzana jest na terenie kraju na podstawie raportów przygotowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach. Jak odbywa się to w praktyce?

Susza rolnicza to pojęcie niestety znane rolnikom w Polsce już od wielu lat. Szczególnie dała się we znaki w dwóch ostatnich sezonach wegetacyjnych. Ale czy to pojęcie łatwe jest do odszyfrowania od strony praktycznej? Niekoniecznie. Dlatego podpowiadamy w artykule, kiedy, w jakich uprawach i na jakiej podstawie stwierdzana jest w uprawach susza rolnicza. Wiedza ta jest potrzebna, aby ubiegać się o ewentualne odszkodowanie.

Pojęcie „susza” – co mówi ustawa?

Problem suszy w Polsce w ostatnich latach pojawia się coraz częściej. Jest istotny zarówno dla gospodarki kraju, jak i dla środowiska. Niewątpliwie większa częstotliwość występowania suszy to wynik obserwowanych zmian klimatycznych. Obecnie mamy do czynienia z okresem, w którym średnia temperatura powietrza – roczna, poszczególnych pór roku, jak i miesięcy – jest wyższa w stosunku do lat ubiegłych, powodując znaczne zwiększenie parowania gleb i wzrost transpiracji roślin przy podobnych wielkościach opadów atmosferycznych. Szczególnie ostra susza wystąpiła w latach: 2006, 2015, 2018 oraz 2019, powodując dotkliwe straty w plonach wszystkich upraw, notowano ją na bardzo dużej powierzchni gruntów ornych. W 2018 r. suszą objęte było 70,3 proc., a w 2019 r. 61,8 proc. gruntów ornych. Notowano ją w 2329 gminach (w 94 proc.) w 2018 r., a w 2019 r. w 2242 gminach kraju (w 90,5 proc.).

Susza jest zjawiskiem, które narasta wraz z upływem czasu w sposób stosunkowo powolny. Najpierw występuje susza atmosferyczna, następnie glebowa, której skutkiem jest susza rolnicza powodująca straty w plonach w zależności od jej nasilenia. Kolejnym etapem jej rozwoju jest susza hydrologiczna, a na końcu geologiczna.

Zazwyczaj corocznie największe zagrożenie skutkiem suszy odnotowuje się w uprawach zbóż jarych, fot. Anna Kobus

W tym momencie powstaje pytanie o definicję. Niestety, uniwersalnej definicji suszy rolniczej nie ma z powodu zbyt wielu elementów wchodzących w jej zakres. Obejmuje on czynniki glebowe, wodne, roślinne, ukształtowanie terenu, sposoby uprawy gleby itd. W miarę precyzyjne kryteria suszy rolniczej obejmuje definicja suszy oparta na szkodach spowodowanych przez warunki pogodowe, które uwzględniają niedobory wody, gatunki roślin i gleb. Zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, „suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz gleb”.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB) opracował i uruchomił system monitoringu suszy rolniczej (SMSR) w Polsce w 2007 r. Podstawą opracowania systemu są wieloletnie doświadczenia Instytutu w zakresie budowy modeli prognoz plonów z uwzględnieniem czynników pogodowych/klimatycznych oraz unikatowa w skali Europy i świata baza danych glebowych charakteryzujących w skali kraju zróżnicowanie retencji wodnej siedliska glebowego.

Jak tworzone są raporty?

Należy zaznaczyć, że zadaniem systemu monitoringu suszy jest stwierdzenie, czy w określonych warunkach pogodowych zostało spełnione kryterium ustawowe suszy uzasadniające konieczność szacowania szkód. System ten pełni rolę sygnalną o wystąpieniu zjawiska deficytu wody w rolnictwie i zagrożenia suszy dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych w następstwie niekorzystnych warunków pogodowo-glebowych.

W celu zachowania najwyższej jakości danych pomiarowo-obserwacyjnych na stacjach meteorologicznych zainstalowane są zdublowane przyrządy pomiarowe, np. dwa deszczomierze. Takie rozwiązanie pozwala na wychwycenie błędów wynikających z awarii urządzeń.

Przestrzenne zróżnicowanie zdolności retencyjnych gleb jest, obok KBW, czynnikiem decydującym o spełnieniu kryterium suszy na danym obszarze, fot. Anna Kobus

Każdorazowo przed ogłoszeniem kolejnego komunikatu dotyczącego aktualnego stanu zagrożenia suszą na terenie kraju dokonywana jest weryfikacja danych meteorologicznych. Po ich kontroli są one wykorzystywane do wyznaczania wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW). Przestrzenne dane z pomiarów punktowych są interpolowane przy użyciu aplikacji Geographic Information System (GIS) za pomocą programu komputerowego – ArcGIS. Na każdą wyinterpolowaną wartość program wykorzystuje informacje z 12 najbliższych stacji meteorologicznych. Program przy tworzeniu interpolacji danych uwzględnia wpływ odległości stacji na generowaną wartość – im stacja położona jest bliżej interpolowanej danej, tym większy jest jej wpływ na tworzoną wartość. System GIS/SMSR uwzględnia następujące warstwy informacji:

dane dotyczące opadów atmosferycznych,

dane na temat ewapotranspiracji,

dane z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej obrazującej przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej, które aplikowane są do systemu w postaci mapy kategorii podatności gleb na suszę,

granice wszystkich gmin Polski.

Przestrzenne zróżnicowanie zdolności retencyjnych gleb jest, obok KBW, czynnikiem decydującym o spełnieniu kryterium suszy na danym obszarze. W ten sposób uwzględnia się fakt silnego zróżnicowania podatności pokrywy glebowej Polski na skutki niedoboru wody, mierzonego wartościami KBW.

Podstawą opracowania mapy kategorii podatności gleb na suszę rolniczą jest uziarnienie profilu glebowego (skład granulometryczny), które decyduje o możliwości gromadzenia (retencji) wody w glebie i jej dostępności dla roślin. Na potrzeby SMSR opracowano mapę kategorii podatności gleb na suszę, która odzwierciedla potencjalną retencję i ilość wody ogólnie dostępnej dla roślin w profilu glebowym. Mapa kategorii podatności gleb na suszę rolniczą z rozdzielczością w skali 1:25000 jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego systemu.

Wyniki analiz w postaci raportów udostępniane są do publicznej informacji dla kolejnych okresów sześciodekadowych w sezonie wegetacyjnym, są one prezentowane na stronie internetowej w postaci map oraz tabel.

Odczyt raportu

Informacje o zagrożeniu suszy prezentowane są na stronie internetowej IUNG-PIB: www.susza.iung.pulawy.pl zarówno w formie mapowej, jak i tabelarycznej. Na mapach przedstawiane są zasięgi przestrzenne zagrożenia dla poszczególnych gatunków i grup roślin, dające pogląd o skali zagrożenia w kraju i poszczególnych regionach. Dodatkowo prezentowana jest mapa przestrzennego rozkładu KBW w skali kraju zawierająca informacje o ogniskach/obszarach największego niedoboru wody dla roślin.

Wersja tabelaryczna raportu rozwijana jest przez poszczególne województwa/powiaty do poziomu gminy. Po wybraniu jednej z gmin można zapoznać się ze szczegółowym wykazem zagrożenia suszą na jej terenie z uwzględnieniem kategorii glebowych, grup i gatunków roślin oraz okresów raportowania. Dodatkowo podany jest procentowy udział gleb gruntów ornych w gminie, które zagrożone są suszą.

Szczegółowe informacje aktualizowane są w okresie wegetacyjnym co 10 dni dla każdej gminy Polski (dla 2478 gmin kraju), są one prezentowane na stronie internetowej SMSR. Susza rolnicza występuje w danej gminie, gdy obliczone wartości KBW są niższe od wartości krytycznych KBW określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych grup i gatunków roślin uprawnych i gleb.

KBW – ważny skrót

O wystąpieniu suszy decyduje cały kompleks warunków meteorologicznych i glebowych. Warunki meteorologiczne powodujące suszę są określane za pomocą klimatycznego bilansu wodnego (KBW), który określany jest jako różnica pomiędzy opadem atmosferycznym (przychód wody) a ewapotranspiracją potencjalną (rozchód).

Opad atmosferyczny to podstawowy element mierzony na stacjach meteorologicznych, mapa opadu wykonywana jest na podstawie danych z ok. 700 stacji i posterunków meteorologicznych. Wartość ewapotranspiracji potencjalnej obliczana jest wg wzoru Doroszewskiego i in. (2012), uwzględnia ona podstawowe elementy meteorologiczne: temperaturę i wilgotność powietrza, usłonecznienie, prędkość wiatru oraz długość dnia.

Gospodarstwo a wynik

Wystąpienie wartości krytycznej KBW oznacza obniżenie plonów przynajmniej o 20 proc. w skali gminy w danym roku w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych. Obniżenie plonów z powodu deficytu wody dotyczy tych upraw, dla których wykazano w SMSR wartości KBW niższe od wartości krytycznych. Gospodarstwa posiadające grunty w gminach, w których występuje zagrożenie upraw na określonych kategoriach gleby i posiadają polisy ubezpieczeniowe od ryzyka suszy, powinny zgłaszać potrzebę szacowania strat u swoich ubezpieczycieli.

Deficyt wody w glebie ogranicza wzrost roślin i w zależności od jego nasilenia oraz fazy rozwoju fizjologicznego należy ograniczyć poziom nawożenia azotowego, aby zmniejszyć ryzyko wymycia tego składnika do wód gruntowych w okresie późniejszym. Niedobór wody, wzrost temperatury powietrza oraz mniejsza wilgotność powietrza zmniejszają ryzyko występowania agrofagów, co powinno przekładać się również na ograniczenie środków ochrony roślin. Informacje o niedoborze wody (wartości KBW) czy zagrożeniu suszy rolnicy mogą wykorzystać również w przypadku stosowania nawodnień.