W listopadzie wielu rolników kupuje materiał siewny kukurydzy na przyszłoroczne zasiewy. Dobrze dobrana odmiana kukurydzy to niezwykle ważny czynnik warunkujący plon. Na jakie parametry zwrócić uwagę czytając katalogi firmowe? Jakie są różnice pomiędzy odmianami? Jak dobrać odmianę do oczekiwań i możliwości?

Ogromny postęp hodowlany na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat sprawił, że możliwa stała się uprawa kukurydzy niemal na całym obszarze Polski, co swego czasu wydawało się absolutnie niemożliwe. Mamy możliwość dobrania odmiany do bardzo zróżnicowanych gleb, przeznaczenia czy zmieniających się warunków klimatycznych. Wielu hodowców tworzy odmiany stabilnie plonujące w warunkach stresowych, dopasowane do zróżnicowanych oczekiwań rolnika. Możliwości jest niezwykle dużo, a wybór odmiany nie powinien być przypadkowy czy opierać się wyłącznie na cenie za jednostkę siewną.

Przeznaczenie kukurydzy

Pierwszym i podstawowym parametrem, jaki powinniśmy brać pod uwagę, wybierając odmianę kukurydzy, jest przeznaczenie produktu finalnego, a więc cel uprawy. Odmiany wykorzystywane na kiszonkę, ziarno paszowe, ziarno konsumpcyjne, biogaz czy bioetanol charakteryzują się zróżnicowanymi cechami, które często nie sprawdzają się w innym zastosowaniu. W katalogach odmian hodowcy podają przeznaczenie danej odmiany, najczęściej jako ziarnowa lub kiszonkowa, choć często znajdziemy też odmiany uniwersalne. W ostatnim czasie popularyzują się też te przydatne na biogaz, a odmiany ukierunkowane na bioetanol mają marginalne znaczenie.

Wśród odmian ziarnowych warto zwrócić uwagę na cechy takie jak odporność na choroby, wysoki plon suchego ziarna, mocny system korzeniowy, odporność na wyleganie, szybkie oddawanie wody pod koniec wegetacji, dobra wymłacalność. Co ważne, kukurydza przeznaczona na ziarno niekoniecznie musi być wysoka, gdyż najważniejszy jest plon ziarna, a nie biomasy, której nadmierny przyrost „zabiera” wodę i składniki pokarmowe. Niektóre odmiany ziarnowe charakteryzują się cechą dry-down polegającą na przyspieszonym oddawaniu wody przez ziarno dzięki luźnym i cienkim liściom okrywowym. Kukurydza ziarnowa może być wykorzystywana nie tylko na cele paszowe, ale i konsumpcyjne, jak choćby grys. Wybór konkretnej odmiany do tego celu powinien być podyktowany przede wszystkim preferencjami przetwórcy i pewnością co do zbytu.

Bardzo popularnym zastosowaniem kukurydzy jest uprawa na kiszonkę, w przypadku której wielu rolników nie wyobraża sobie zastąpienia innym gatunkiem. W odmianach kiszonkowych ważne są takie cechy, jak wysoka strawność, duża zawartość energii i włókna, udział kolb w plonie powyżej 50 proc., zawartość skrobi by-pass zwiększającej produkcję mleka i przyrosty czy wreszcie tolerancja na opóźnione siewy, zwłaszcza jeśli planujemy uprawę kukurydzy po życie uprawianym na zielonkę, gdzie warunki wzrostu i rozwoju mogą być niezwykle trudne.

Pewien udział w rynku ma również uprawa kukurydzy na biogaz. Kiszonka z kukurydzy połączona z gnojowicą to podstawowe substraty wielu biogazowni, choć ze względu na koszt uprawy raczej stopniowo odchodzi się od tego rozwiązania, skłaniając się w kierunku produktów ubocznych przetwórstwa rolno-spożywczego. Odmiana uprawiana na biogaz powinna charakteryzować się przede wszystkim jak najwyższym plonem biomasy, a także dużą biogazodochodowością. Zazwyczaj są to odmiany późne. Co ważne, w biogazowni cenniejsze są łodygi i liście niż ziarno.

Przyszłościowym rozwiązaniem może być uprawa kukurydzy z przeznaczeniem na bioetanol. Alkohol ten globalnie zdobywa coraz większą popularność jako dodatek do benzyny lub jej zamiennik. Choć do produkcji najczęściej wykorzystuje się buraki cukrowe i trzcinę cukrową, kukurydza też ma w tej kwestii znaczenie. Najefektywniejsze w tym kierunku zastosowania są odmiany późne, o ziarnie typu dent. Pożądaną cechą jest wysoki potencjał plonowania, natomiast nie jest wymagana niska wilgotność ziarna. Poszczególne odmiany różnią się pomiędzy sobą wydajnością pozyskiwania alkoholu.

Liczba FAO, czyli wczesność

Niezwykle ważnym parametrem, który znajdziemy w każdym katalogu odmian kukurydzy, jest wczesność, zapisana liczbą FAO. Określa ona możliwość uzyskania dojrzałego ziarna w danym regionie. W innych strefach klimatycznych skala FAO jest znacznie szersza, natomiast w Polsce skupiamy się na odmianach o FAO 200-300. Co do zasady, im dalej na północ, tym wcześniejsze odmiany powinniśmy siać ze względu na krótszy okres wegetacji, w którym musimy się zmieścić. Wybierając zbyt późną odmianę, trzeba liczyć się z wysokimi kosztami dosuszania ziarna i bardzo późnym zbiorem. Natomiast odmiana zbyt wczesna może oznaczać zebrania plonu niższego niż możliwości w danym regionie, a więc nie wykorzystanie potencjału.

W warunkach Polski odmiany o liczbie FAO do 230 określane są jako wczesne, od FAO 230 do 250 średnio wczesne i powyżej 250 – średnio późne. Wczesność jest bezpośrednio powiązana z czasem wegetacji, jakiego dana odmiana potrzebuje do osiągnięcia dojrzałości. Jeśli więc planujemy siew w regionie o krótkim okresie wegetacji, nie powinniśmy brać pod uwagę odmian kukurydzy o wysokiej liczbie FAO. Warto również mieć na uwadze, że z zasady odmiany wcześniejsze są częściej atakowane przez choroby i szkodniki, ale jednocześnie dają szansę na zebranie plonu mimo opóźnionego terminu siewu.

Wymagania glebowe

Wybór odmian kukurydzy jest dziś tak szeroki, że gatunek ten może być uprawiany niemal na każdej glebie występującej na terenie Polski. Nie możemy jednak oczekiwać, że mając zróżnicowane gleby, kupimy jedną odmianę, która idealnie sprawdzi się na całym areale. Hodowcy określają często przydatność na gleby cięższe lub lżejsze, a także szybciej lub wolniej nagrzewające się. Istotnym parametrem jest też wigor, czyli tempo wzrostu. Im większy, tym rośliny szybciej zakryją międzyrzędzia, ograniczając tym samym konkurencję ze strony chwastów, które stanowią poważne zagrożenie, gdyż kukurydzy źle znosi konkurencję ze strony innych gatunków.

Odporność kukurydzy na choroby i szkodniki

Jeśli wspomnieliśmy o chwastach, warto przejść od razu do chorób i szkodników. Są to parametry szczególnie istotne, jeśli kukurydza trafia po raz kolejny na to samo stanowisko. Groźną chorobą grzybową jest fuzaryjna zgorzel łodyg powodująca wyleganie dojrzewających roślin, a także wzrost zawartości mykotoksyn w paszy. Uwarunkowana genetycznie jest również reakcja odmian na ataki szkodników. Z zasady najsilniej atakowane są odmiany wczesne. Te parametry są szczególnie istotne podczas powszechnej uprawy kukurydzy w monokulturze, gdzie może dochodzić do zimowania szkodników i grzybów w resztkach pożniwnych oraz wzmożonego porażenia w kolejnym sezonie.

Typ kolby i ziarna kukurydzy

Poszczególne odmiany kukurydzy różnią się pomiędzy sobą rodzajem zarówno kolby, jak i ziarna, co ma znaczenie rzecz jasna podczas uprawy na ziarno. Kolby fix mają stałą długość wypełnioną do samego końca ziarniakami. Z kolei kolby flex dostosowują długość i liczbę rzędów ziarniaków do warunków podczas wegetacji. Ponadto kolby flex lepiej sprawdzają się w monokulturze, na glebach o słabej zasobności, w warunkach stresowych czy podczas siewu w mokrą i nieogrzaną glebę.

Odmiany o ziarnie typu flint zazwyczaj lepiej radzą sobie w skrajnych temperaturach i we wczesnych terminach siewu. Ziarna tego typu wybierane są choćby na cele młynarskie. Odmiany o ziarnie typu dent mają charakterystyczny spłaszczony kształt. Są mniej odporne na choroby, wolniej rosną, ale za to szybciej oddają wodą przed zbiorem. Ponadto odmiany dent potrafią sięgać do głębiej położonych zasobów wody, a także charakteryzują się lepszą synchronizacją kwitnienia. Na rynku dostępnych jest też wiele odmian pośrednich z przewagą jednego bądź drugiego typu ziarna.

Odporność na stres termiczny

Od lat jesteśmy świadkami zmian klimatycznych. Często przejawiają się one ekstremalnymi poziomami temperatur. Jednocześnie mamy do czynienia z wyjątkowo upalnymi latami czy nocami tropikalnymi, ale też z coraz później występującymi wiosennymi przymrozkami, niszczącymi ciepłolubne gatunki, w tym kukurydzę. Hodowcy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, oferują odmiany o podwyższonej odporności na stres termiczny. Znajdziemy też odmiany lepiej radzące sobie podczas upałów połączonych z okresowymi niedoborami wody.

Kukurydza, jako gatunek wywodzący się z ciepłego klimatu, jest z zasady wrażliwa na niskie temperatury. Z tego względu jej cechą zwiększającą przydatność do uprawy w Polsce jest tolerancja na chłody. Takie odmiany umożliwiają wcześniejsze siewy w bardziej uwilgotnioną glebę, a także lepiej znoszą występujące później przymrozki.

Dostępność wody a uprawa kukurydzy

Jednym z głównych czynników warunkujących plon roślin uprawnych jest woda. W ostatnich latach borykamy się z problemem niedoboru lub nierównomiernego rozkładu opadów. Nawet jeśli ich suma mieści się w normie, to występują nieregularnie, tworząc na przemian okresy suszy i nadmiaru opadów. Jedną z przyczyn wiosennych suszy, są bezśnieżne zimy. W normalnych latach topniejący śnieg zapewniał rezerwuar wody wykorzystywanej podczas wiosennej wegetacji roślin, a w przypadku braku jego opadów zasoby wody pozimowej są znacznie uboższe.

Z kolei latem jedną z przyczyn niedoborów wody są wspomniane upały zwiększające parowanie. Warto przy tym pamiętać, że wbrew pozorom potrzeby wodne kukurydzy są duże. Wprawdzie charakteryzuje się ona stosunkowo niskim współczynnikiem transpiracji, czyli zużyciem wody na wytworzenie 1 kg suchej masy, jednak wskaźnik ten może być mylący, gdyż kukurydza wytwarza tej biomasy niezwykle dużo. Pszenica czy jęczmień potrzebują na 1 kg suchej masy 400-500 l, lucerna nawet 850 l, z kolei proso zaledwie 200-300 l. Kukurydza dla porównania potrzebuje 300-400 l wody na kilogram suchej masy.

Firmy hodowlane oferują nowe odmiany o zwiększonej odporności na suszę. Stawiają przy tym zwłaszcza na rozwój mocnych systemów korzeniowych, umożliwiających dostarczanie wody i składników pokarmowych z głębszych warstw gleby. Innymi cechami takich odmian są zwiększające wydajność fotosyntezy ustawienie liści, synchronizacja kwitnienia czy kontrola działania aparatów szparkowych.

Stay-green

Efekt stay-green to dłużej zielone liście zapewniające dłuższy okres prowadzenia procesów fizjologicznych, a przez to dostarczania roślinie składników pokarmowych, co z kolei przekłada się na wyższy plon i lepsze dosychanie. Ponadto odmiany stay-green mają z zasady większą odporność na choroby, a w przypadku uprawy na kiszonkę charakteryzują się lepszą strawnością.