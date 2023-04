Na południu Polski rozpoczęły się siewy kukurydzy. To termin wczesny czy jednak optymalny w tym sezonie? Jakie warunki panują podczas siewów?

Na południu Polski pod koniec tygodnia rozpoczęły się intensywne siewy kukurydzy

Warunki wilgotnościowe są dobre, gleba w tej chwili dość szybko się nagrzewa dzięki wyższym temperaturom i nasłonecznieniu

Czy III dekada kwietnia to w tym sezonie termin wczesny czy optymalny?

Końcówka tygodnia przyniosła wyczekiwane ocieplenie w całym kraju. To okazja, by nadrobić zaległości w zabiegach ochronnych, ale także czas na pierwsze siewy kukurydzy.

W poprzednich sezonach wiele plantacji kukurydzy zakładano na południu kraju już na przełomie pierwszej i drugiej dekady kwietnia. W tym roku nie było na to szansy z uwagi na wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe. Inną sprawą jest zasadność tak wczesnych siewów (w pierwszej połowie kwietnia).

Kukurydza wysiewana zbyt wcześnie często nie znajduje oparcia w dobrze ogrzanej glebie, a przez to wschody są wydłużone. Mieliśmy już liczne przykłady, kiedy to stanowiska obsiewane około 10 kwietnia wschodziły na równo z tymi gdzie siewy odbywały się później, około 20 kwietnia, ale za to nasiona trafiały w cieplejszą glebę.

Niemniej początek III dekady kwietnia nie jest w przypadku południowo - zachodniej Polski terminem wczesnym, a raczej należy uznać go za optymalny. W tym sezonie niemal nigdzie nie wysiewano kukurydzy wcześniej. Częste opady deszczu wraz z niskimi temperaturami sprawiały, że gleba nie mogła uzyskać temperatur przyjmowanych za niezbędne minimum dla siewów.

Jest wilgoć, ziemia szybko się nagrzewa

Jeśli chodzi o lżejsze stanowiska to temperatura gleby pozwala już na siewy - temperatura oscyluje w granicach 7 - 9 °C. Na ziemiach cięższych jest ona oczywiście nieco niższa, aczkolwiek prognozy są raczej optymistyczne jeśli chodzi o warunki pogodowe - ziemia powinna dynamicznie się nagrzewać. Przypomnijmy, że dla odmian typu flint czy też flint - dent, minimalna temperatura to 6 - 8 °C, a dla typu dent przyjmuje się 8 - 10 °C.

Warunki wilgotnościowe są bardzo dobre. Tutaj kukurydza wysiewana jest na 4 cm. Fot. Karol Bogacz

Sporym atutem są dobre warunki wilgotnościowe. Kukurydza trafia nawet na słabszych stanowiskach w ziemię dobrze zaopatrzoną w wodę, a to sprzyja szybszemu pęcznieniu (najlepiej aby pęcznienie ziarniaka rozpoczęło się nawet w ciągu doby od siewu). Tak więc jeśli temperatury prognozowane przez synoptyków sprawdzą się, to w kolejnych dniach ziemia uzyska wyższe wartości cieplne i jednocześnie zapewni ziarniakom dobre wschody.

Wydaje się, że siewy na południu kraju mogą być w tym sezonie dość rozciągnięte ze względu na warunki polowe. Na części stanowisk wciąż są zastoiska wodne - na takich polach potrzeba kilku z rzędu słonecznych dni, by rozpocząć siewy. Tymczasem pierwsza część wiosny obfituje w opady. Nawet pomimo wyższych temperatur i dobrego nasłonecznienia jeden większy deszcz na takim polu wstrzymuje możliwość wjazdu na kolejnych kilka dni.

Ile czasu będzie wschodzić kukurydza?

Ile czasu będzie potrzebowała kukurydza na wschody? W warunkach, gdy gleba jest dobrze ogrzana możemy spodziewać się wschodów już po około 7 dniach. Przy obecnym stopniu nagrzania ziemi (i przyjęciu, że w najbliższych dniach sprawdzą się prognozy, a co za tym idzie gleba będzie nadal się nagrzewać) na wschody będzie trzeba zapewne czekać około 10 - 14 dni na stanowiskach cięższych i 7 - 10 dni na lżejszych. Jednak w przypadku siewów w północnych i północno - wschodnich regionach kraju w tak wczesnych terminach i przy obecnej temperaturze ziemi wschody mogłyby trwać nawet około 20 dni.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze “pośpiechu” z siewami. Kukurydze wysiewane na przełomie kwietnia / maja również są w stanie wysoko plonować przy odpowiednim rozkładzie pogody. Wszak oprócz terminu siewu o powodzeniu uprawy decyduje szereg innych czynników, w tym tych na które wpływu nie mamy, jak np. warunki wodne i termiczne w czasie kwitnienia, zawiązywania kolb - w przypadku upałów i braku wody w tym okresie tracimy na plonie najwięcej (najgorzej jeśli w czasie kwitnienie trafimy na upały i brak wody - lepiej by kukurydza zakwitła przed taką "gorączką" lub po niej).