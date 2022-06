Jeśli rolnictwo jest Twoją pasją i co roku wdrażasz innowacje na swoich polach. Pokaż nam to! Zgłoś się do konkursu na Innowacyjnego FARMERA 2022 roku. Poszukujemy mentorów rolnictwa, rolników którzy idą z duchem postępu.

-Jeśli robisz coś takiego, jak to robiłeś przez ostatnich 10 lat, to najprawdopodobniej robisz to źle- mówił w latach 40-tych Charles Kettering– amerykański rolnik, mechanik, inżynier, naukowiec, wynalazca i filozof, który uzyskał przez swoje życie ponad 300 patentów. Z kolei Bill Gates, jeden z najbardziej znanych biznesmenów powiedział, że - prawdziwym motorem postępu jest innowacyjność.

Jak bardzo aktualne są te dwie sentencje w obliczu zmian jakie zachodzą w rolnictwie. Czasy są bardzo dynamiczne i wiele jest zdania, że tylko innowacje mogą pomóc rolnikom zmierzyć się z wieloma trudnościami jakie na nich czekają.

Z pewnością i Ty dokonałeś wiele zmian w swoim gospodarstwie w ostatnich latach. Czasem nawet może nie jesteś świadomy, jak dużo innowacyjnych rozwiązań wdrożyłeś na swoich polach. Skoro szukasz rozwiązań i udaje Ci się poprawić wyniki produkcyjne to znaczy, że jesteś innowacyjnym farmerem!

Uzyskujesz coraz to wyższe plony o lepszej jakości? Wdrożyłeś niekonwencjonalne metody ochrony lub nawożenia? Nie tylko uprawiasz, ale także przetwarzasz swoje płody rolne? Wdrażasz praktyki rolnictwa zrównoważonego? Latami dochodziłeś do ciekawych technologii uprawy! Pochwal się tym! Pokaż nam to! To trzeba docenić!

Szukamy innowacyjnego rolnika!

Zgłoś swoje gospodarstwo do Konkursu na Innowacyjnego Farmera w kategorii: Produkcja roślinna. Czekamy na Twoje zgłoszenie do 23 czerwca. Na zwycięzców czekają cenne nagrody!

Jeśli zakwalifikujesz się do drugiego etapu. Odwiedzimy Cię byś mógł nam lepiej zaprezentować swoje gospodarstwo i zapoznać nas z wdrożonymi rozwiązaniami. Rozstrzygniecie, przyznanie tytułów i nagród odbędzie się podczas uroczystej gali 27 października

KATEGORIA KONKURSOWA - Produkcja roślinna

• nowatorskie rozwiązania agrotechniczne stosowane w produkcji roślinnej,

• praktyki i technologie podnoszące plon i jakość produkowanego surowca,

• praktyki i technologie obniżające koszty produkcji roślinnej,

• praktyki i technologie promujące zasady rolnictwa zrównoważonego,

• wykorzystanie niestandardowych metod ochrony, produkcji lub nawożenia,

• system produkcji zgodny z naturą (rolnictwo ekologiczne i regeneratywne) oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie tego typu produkcji,

• wykorzystanie innowacji cyfrowych w prowadzeniu produkcji roślinnej podnoszące jej efektywność.