„Na ugorze”, czyli pierwszy podcast rolniczy

Podcast, wywiadownia, rozmowa – wiele nazw przypisuje się słuchowiskom umieszczonym w Internecie. W trakcie tych rozmów zwykle rozpracowuje się na czynniki pierwsze dane zagadnienie, problem wspólnie z ekspertem, autorytetem w danej dziedzinie. O to, czy ta forma komunikacji przyjmie się w społeczności rolniczej pytamy Tomasza Haase, dyrektora ds. rozwoju Agrii Polska– współtwórcę pierwszego podcastu poświęconego rolnictwu pt. „Na ugorze”.

Agrii Polska niedawno stworzyło własną platformę podcastów poświęconych tematyce rolniczej. Projekt innowacyjny w zakresie komunikacji z potencjalnym odbiorcą, bo nie dość, że sama forma podcastów dopiero raczkuje, to jeszcze skierowana do rolników. Skąd ten pomysł?

To był wspólny pomysł działu marketingu oraz działu rozwoju Agrii. To, co nas ostatecznie przekonało do takiego działania, to fakt, że tego typu kanałów komunikacji skierowanych do rolników po prostu nie ma. Z kolei uważamy, że tematyka rolnicza nadaje się idealnie do takiej formy komunikacji, po prostu jest o czym rozmawiać i co wyjaśniać.

W momencie gdy zastanawialiśmy się nad stworzeniem podcastów, nasza firma „siostra” z Anglii, ruszyła właśnie z takim projektem, pod nazwą „Tramlines”, czyli tzw. ścieżki przejazdowe. Tam, twórcy spotkali się z pozytywny odbiorem, więc i my nie mieliśmy już więcej wątpliwości.

Prawda jest też taka, że pandemia zmieniła nieco nasze podejście do komunikacji. W chwili, gdy nie mogliśmy się spotykać, musieliśmy znaleźć inne formy dotarcia do naszych odbiorców.

Czy są już jakieś sygnały, komentarze od słuchaczy?

Robimy to dla naszych klientów, by również poszerzyć ich grono. Póki co, spotkaliśmy się z pozytywnym odbiorem. Jest też takie powiedzenie, że czasami się wygrywa, a czasami się uczy – w najgorszym wypadku się czegoś nauczymy. Projekt jest nowy i pierwszy w Polsce, więc trudno się dzisiaj do czegoś porównywać.

Co zadecydowało o doborze tematyki do wywiadów?

Cały czas śledzimy tematy rolnicze w Polsce, ale jesteśmy też otwarci na nowe zagadnienia, płynące od naszych słuchaczy. Na pewno potencjalni odbiorcy muszą się też przyzwyczaić, że ten kanał jest dla nich, mogą do niego wracać i będą znajdować tam nowe treści. Nie ma co ukrywać, że jest to prawdziwa nowinka. Nie oczekujemy też, że potencjalni odbiorcy z dnia na dzień przerzucą się z YouTuba na nasze podcasty .

Czas na nowoczesne doradztwo? Jakie zagadnienia będą dalej poruszane?

My, zawsze stawialiśmy na wiedzę i na doradztwo. Te podcasty są odzwierciedleniem naszej strategii i podejścia do tematu pozyskiwania wiedzy. Przede wszystkim stawiamy na jakość merytoryczną, na wartość dla słuchacza.

Zależy nam na odbiorcach, aktywnych rolnikach, ale zwykle jest to grupa zróżnicowana i pod kątem wieku danej osoby, powierzchni na której gospodarują, ale też i wiedzy. Dlatego momentami robimy krok do tyłu i wracamy do podstaw agrotechniki, by móc dalej rozmawiać o szczegółach. W kolejnych nagraniach będziemy dalej zgłębiać poszczególne wątki. Dobór pierwszych tematów jest konsekwencją naszych szkoleń, które od 6 lat prowadzimy z doradcami, gdzie właśnie zaczynaliśmy od tych podstaw. To się nazywa Agrii Akademia – dla naszych doradców, szkolenia wewnętrzne. Dlatego też w rozmowach pojawiają się wykładowcy, którzy z nami wówczas zaczynali. Chcemy też promować polską naukę, a nie informacje wyssane z palca. W pandemii też zauważamy, że pojawia się większa ilość fake newsów niż wcześniej. Chcemy to niwelować, posiłkując się tylko i wyłącznie badaniami. Dodatkowo podążamy też za sezonowością i kwestiami aktualnymi, nad którymi pochylają się w danym czasie rolnicy, czyli np. dobór nasion do siewu. Tak jak każdą rozmowę zaczynamy od podstaw, tak i całą rozmowę o rolnictwie chcieliśmy zacząć od podstaw, czyli od gleby. Natomiast nie wykluczamy też wątków towarzyszących jak ochrona pszczół, czy kwestie związane z GMO.